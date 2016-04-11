Байден поблагодарил Яценюка за достижения последних двух лет

Вице-президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с Арсением Яценюком выразил благодарность премьер-министру Украины "за его неустанные усилия во имя Украины и намерен в дальнейшем участвовать в процессе реализации реформ".

О телефонном разговоре, состоявшемся после заявления главы украинского правительства о решении подать в отставку, сообщают в Белом доме.

Байден поблагодарил Яценюка за его партнерство в историческое для Украины время. Он поздравил правительство Украины с достижениями, которые были сделаны за последние два года, в частности, с успехами, достигнутыми в реализации сложных, но необходимых экономических реформ, подписанием Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а также выполненной работой по увеличению энергетической независимости Украины.

"Вице-президент выразил благодарность премьер-министру Яценюку за его неустанные усилия во имя Украины и его намерение в дальнейшем участвовать в процессе реализации реформ, необходимых для обеспечения стабильности, процветания и территориальной целостности Украины", — сообщают в Белом доме.

"Лидеры согласились, что такие изменения должны быть необратимыми, а дальнейший прогресс является решающим для обеспечения благополучного будущего украинского народа", — говорится в сообщении.

Лидеры также согласились относительно важности формирования нового состава правительства, настроенного на внедрение необходимых реформ, в частности тех, которые рекомендованы Международным валютным фондом и Европейским Союзом.