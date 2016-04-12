У Порошенко назвали возможный новый состав Кабмина

Лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко назвал кандидатуры на должность в новом Кабмине, которые политсила предложит Верховной Раде.

Об этом он сообщил на заседании фракции, пишет РБК-Украина.

В то же время агентство уточнило, что некоторые из чиновников могут остаться на своих постах.

"На должность первого вице-премьера будет предложена кандидатура Виталия Ковальчука, на пост вице-премьера по евроинтеграции — Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьера по гуманитарным вопросам — Павел Розенко", — отметил политик.

Министром Кабмина может стать Александр Саенко, министром образования — Лилия Гриневич, министром соцполитики — Максим Нефедов, министром финансов — Александр Данилюк, министром здравоохранения — Андрей Рева, министром инфраструктуры — Владимир Омелян, министром экологии — Остап Семерак, министром агрополитики — Тарас Кутовой.

"В новом Кабмине, возможно, останутся на своих должностях министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, министр иностранных дел Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак и министр инфорполитики — Юрий Стець", — добавило агентство.

По его данным, там может появиться пост вице-премьера по делам АТО и оккупированным территориям, которую предположительно займет Владимир Кистион, а кандидатуры на должности министров экономики, энергетики и культуры еще не согласованы.

Напомним, ранее парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" официально выдвинула спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана кандидатом в премьер-министры, позже соответствующий пост решил покинуть Арсений Яценюк.