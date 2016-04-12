Коалиция в Раде: от пяти до двух

12 апреля 2016, 18:11

Усыхание коалиционных рядов дает парламентариям последний в этом созыве шанс работать не числом, а умением.

Верховная Рада

Коалиция "Европейская Украина", за формальное сохранение которой боролись непозволительно долго, больше не существует. Создать новую берутся представители двух крупнейших парламентских фракций — БПП и "Народного фронта". Три других бывших участника коалиции намерены существенно расширить оппозиционный парламентский спектр.

Формирование коалиции в начале работы Верховной Рады VIII созыва обусловило ее формат. Все политические силы, претендовавшие на звание "партии Майдана", объединились в "Европейскую Украину" и пообещали проводить реформы. Численность — конституционное большинство, амбиций — выше крыши, программа действий — согласована, но выполнена меньше, чем наполовину. За добрых полтора года существования "европейские украинцы" не сподобились обнародовать поименный список коалиции и быстро сдулись на предмет проведения реальных преобразований. Причина проста — отсутствие понимания национальных интересов и способности поставить их выше личных и партийных. Разновекторные интересы участников расшатывали коалицию изнутри и сделали ее пугалом, а не действующим механизмом.

В результате политическая ситуация в Украине сегодня напоминает "Сказку о потерянном времени". Правительство Яценюка нельзя обвинить в ничегонеделании, однако качество правительственных коммуникаций оставляло желать много лучшего. Арсений Петрович так и не сумел сформировать единую команду и получить достаточную поддержку коалиции. К примеру, Юлия Тимошенко успешно набирала рейтинговые очки на критике правительства, не выходя из коалиции "Европейская Украина". Рациональные идеи о повышении самостоятельности правительства начали появляться на третьем году работы Яценка премьером, до этого же продолжали работать старые квоты, схемы и принципы.

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Провал парламентской попытки уволить Яценюка 16 февраля стал для него пирровой победой. Премьер практически сразу получил ярлык "ставленника олигархов" и лишился возможности проводить необходимые решения через Раду. Почему Яценюк почти два месяца шел к объявлению решения о своей отставке — лучше, конечно, поинтересоваться у него. Известно другое: в условиях противостояния с Россией и растущего раздражения событиями в Украине на Западе подобные промедления в принятии решений стоят дорого. Политическая элита нашей страны не спешит жить по законам военного времени, словно не осознавая, какой пример подает остальным гражданам.

В итоге временным разрешением парламентского кризиса станет создание коалиции крупнейших фракций, которые возьмут на себя ответственность за происходящее в стране. Пропорциональная численности представленность в Кабмине не должна никого вводить в заблуждение: либо правительство будет в полном составе в одной лодке, либо кризис будет стремиться к своему развитию и заиграет новыми гранями. Очевидно, что у новой коалиции опционально не предусмотрены амбиции осуществлять конституционные изменения, что довольно досадно на фоне вопиющих проблем с судебной системой. Минимизация численности участников коалиции может привести к уменьшению противоречий между ними, а ее малочисленность потребует от нового премьера коммуникационных талантов при принятии необходимых решений.

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Бывшие участники коалиции обречены наслаждаться своей оппозиционностью. Если "Самопоміч" и "Батьківщина" утверждают, что станут конструктивной оппозицией, то радикалы Ляшко подобных обещаний не дают. Правда, новой оппозиции придется побороться за право оппонировать власти с "Оппозиционным блоком", но подобное разнообразие критиков и контролеров власти больше соответствует европейским политическим нормам, чем сосредоточение в руках "Европейской Украины" всех весомых парламентских портфелей.

Усыхание коалиционных рядов создает, по сути, для парламентариев последний в этом созыве шанс работать не числом, а умением, доказывать и убеждать, а не вбрасывать сырые проекты законов и громко обижаться на обоснованные призывы их доработать. Угроза досрочных парламентских выборов отнюдь не миновала, скорее, парламент получил последний шанс на политическую реабилитацию. И реализовать его исключительно имитацией бурной деятельности не удастся.

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Рада Кабмин авторская статья Евгений Магда Яценюк Тимошенко коалиция
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