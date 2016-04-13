Журналист назвал главные различия между Украиной и Россией

13 апреля 2016, 05:53

Главный окоп выкопан между теми, кто понимает, что идет война, и теми, кто это никак не возьмет в толк, пишет Казарин.

Сегодня искать отличия между Украиной и Россией стало модно. Однако время размытых идентичностей и убеждений для Украины закончилось два года назад, в тот самый момент, когда началась война.

Об этом пишет журналист Павел Казарин для Крым.Реалии.

"В принципе, ничего удивительного: народы пусть и не братские, но близкие, с большим багажом совместно нажитого имущества. Если они начинают воевать, то виртуальный раздел приданого — дело сложное, способное еще долгое время давать пищу для наблюдений. Но при этом у Киева и Москвы есть одно существенное отличие, о котором обычно не говорят", — пишет он.

По его мнению, "именно это различие делает возможным ситуации, когда условный Ходорковский фотографируется с не менее условными Валерией и Пригожиным, а в ответ на удивленное "как же так?", отвечает "а вот так". Просто потому, что Россия продолжает жить в постмодерне, в то время, как Украина вернулась в модерн. И это действительно важно".

"Для Украины все это закончилось два года назад. В тот самый момент, когда началась война. Потому что война — это всегда модерн. Война — это история о том, что слово равно действию. Когда нельзя спрятаться в лакуну безответственности, когда приходится принимать решения, когда нужно определиться, чья сторона баррикад тебе ближе. Потому что бездействие — это тоже выбор. За который приходится держать ответ", — пишет журналист.

"У Украины не было другого выбора: война дана здесь в ощущениях. В ежедневных сводках с фронта, в разрастающихся мартирологах, в двух миллионах внутренне перемещенных лиц. Война дана в повестках для срочников, волнах мобилизации для отслуживших и в волонтерском движении по всей стране. Она ощущается даже в регулярно обновляемых указателях пути к ближайшему бомбоубежищу: эти стрелки напоминают всем о том времени, когда Совет Федерации разрешал Владимиру Путину использовать армию за рубежом.

А в России эта война осталась виртуальной. О погибших в Донбассе десантниках писал разве что Лев Шлосберг. Никаких официальных мероприятий, никакой публичной отчетности. В лучшем случае война шла по телевизору, но и там подавалась как нечто, к самой России отношения не имеющее. В честь погибших в Донбассе не называют улицы, не ставят памятники. По документам российские солдаты и офицеры гибнут на полигонах и учениях.

Украинская кампания не вплетена в ткань повседневного российского существования, она не дана в ощущениях, взгляд обывателя не застревает на могильных крестах. Ее как бы нет, а раз так, то она и не может быть фактором внутренней повестки. Даже сейчас — после всех событий последних лет — Россия продолжает существовать в постмодерне. Когда глашатаем эпохи остается Пелевин", — отмечает Казарин.

"…в Украине все иначе. Здесь не только вслушиваются в слова, но и всматриваются в поступки. Фотография со сторонником Кремля может положить конец карьере. Значение имеет не только то, против чего ты выступаешь, но и то, какую альтернативу ты предлагаешь. Помимо абстрактной "легальности", не меньшее значение имеет и "легитимность" – важно не то, что ты говоришь, но еще и то, признают ли за тобой право это говорить. Поэтому те же представители партии "Свобода" могут сколько угодно притворяться патриотами, но слова не перевесят их бездействие в период активной фазы боевых действий. 

Потому что в эпоху модерна слова перестают быть простым набором звуков. Они обретают магию и насыщаются смыслами. С их помощью можно убивать, можно спасать, можно поднимать в атаку полки или заставлять капитулировать. Иногда за них умирают.

И именно в этом ощущении времени — еще один водораздел между Киевом и Москвой. Потому что война не имеет опции "понарошку": если она идет, то всерьез и без полутонов. Два последних года изменили самоощущение двух стран, и линия разграничения сегодня пролегает не только между теми, кто за Россию, и теми, кто за Украину. Главный окоп выкопан между теми, кто понимает, что идет война, и теми, кто это никак не возьмет в толк", — подытожил журналист.

Напомним, известный российский политолог Лилия Шевцова опубликовала пять причин, почему Западу нельзя уступать президенту РФ Путину в вопросе Украины. 

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Донбасс Россия Украина война Казарин
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