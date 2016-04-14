Путин пообещал сидящему в потемках Крыму третью линию "энергомоста"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что третья ветка "энергомоста" в оккупированный Россией Крым будет запущена уже в четверг, 14 апреля, а четвертая — через две-три недели.

Об этом рассказал в ходе "прямой линии", сообщает РИА "Новости".

"Как мы помним, две цепи положены, они работают. Вот буквально сегодня должна быть включена третья цепь — это дополнительно 200 мегаватт. И в целом это приближается к тому объему перетоков, которые осуществлялись с украинской территории", — сказал Путин.

"В течение, думаю, двух-трех недель максимум, будет запущена и четвертая цепь — это плюс еще 200 мегаватт. Таким образом, будет 800 (мегаватт) по "энергомосту" между Кавказом и Крымом. Это полностью закроет тот объем, который Крым получал в свое время из Украины", — добавил глава государства.

По его словам, ранее была проблема, связанная с поступлением электричества в северную часть полуострова и доведением его до Керчи и других регионов в последнюю очередь, а также связанная с плохим качеством электросетей.

Сейчас, по словам Путина, вводят подстанции и реконструируют сети. "Надеюсь, что это будет сделано должным образом", — подчеркнул президент, добавив, что новые блоки электросетей будут введены в 2017 и 2018 годах.

Напомним, в оставшемся без украинского электричества Крыму обыденным явлением стали веерные отключения электроэнергии.