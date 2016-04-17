Итоги недели. Схватка за премьерство, обновление президиума и многогранная оппозиция

Украина получила самую напряженную премьериаду после Революции Достоинства, завершившуюся не только сменой Кабмина, но и ритуальным утверждением программы его действий. В парламентском президиуме — масштабные подвижки. Оппозиция в Верховной Раде стала численностью и разнообразием выразительнее коалиции.

Украинские политики оригинально отметили вторую годовщину начала военных действий на Донбассе. Именно в эти дни основные политические игроки устроили масштабный политический торг со всенощными посиделками-переговорами, во время которого составы будущего правительства менялись с калейдоскопической быстротой, основной кандидат в премьеры Владимир Гройсман успел пригрозить отказом переходить из парламента на другую работу, а будущие фракции, заявившие о готовности создать коалиции, набирали необходимую для нее численность в пожарном порядке.

Завершилось все хеппи-эндом. Арсений Яценюк, не дожидаясь голосования за постановление о своем увольнении, включавшем и отмену парламентского решения о признании работы Кабмина в 2015 году неудовлетворительной, покинул сессионный зал Рады через центральный выход. Намек на дальнейшее продолжение политической карьеры вполне очевиден, а уверенность лидера "Народного фронта" подпитывают его соратники, сохранившие за собой ключевые портфели в Кабмине. За Владимира Гройсмана проголосовали 257 парламентариев, а за новый состав правительства — 239. Многочисленные оппозиционеры завели песнь песней о регламентных нарушениях с таким энтузиазмом, словно до этого все решения Рада принимала исключительно в полном соответствии с нормами закона и регламента.

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Кроме утверждения нового состава Кабмина Рада, пусть и не с первого раза, приняла программу его действий. Не стоит ожидать от этого документа стратегических откровений, скорее, речь идет о символическом "зонтике" над новым составом правительства на протяжении года. У кабинета Гройсмана объективно мало времени на раскачку, тем более речь не идет о 100 днях без критики и в условиях полного содействия со стороны парламентариев. Поэтому премьеру придется приложить максимум усилий, дабы сформировать правительственную команду из делегированных коалицией членов Кабмина и обеспечить прохождение необходимых решений через парламент.

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Теперь у парламентского штурвала бывший сооснователь Социал-национальной партии и недавний руководитель Самообороны Майдана Андрей Парубий, первым замом которого стала Ирина Геращенко. Тандем чрезвычайно интересный по многим причинам, и от его эффективности во многом будет зависеть функционирование не только коалиции, но и всего законодательного органа, в котором теперь присутствует многогранная оппозиция. Роль ее лидера намерена взять на себя Юлия Тимошенко, подчеркнувшая, что со сменой премьера в стране ничего не изменилось, а президент несет ответственность за работу нового правительства. Разыгрывать популистские тезисы продолжит Олег Ляшко, а "Самопоміч" постарается цепляться за конструктив, но вряд ли ее успехи на этом пути будут впечатляющими.

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В неблагоприятных условиях продолжающейся агрессии (боевики на Донбассе не прекращают обстрелы украинских позиций), усугубленной геополитической демагогией Путина и заметного разочарования со стороны Запада украинские политики не спешат предпринимать решительные усилия по спасению ситуации. Поднять над партийными интересами ради защиты государственных большинство из нардепов и министров не способны технически. Между тем вскоре их ожидают и новые вызовы, в частности, связанные с судьбой Надеждой Савченко и перспективами воплощения в жизнь результатов Минских договоренностей в полном объеме.