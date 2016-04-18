Полторак назвал условие новой мобилизации

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что острой необходимости в проведении очередной волны мобилизации на сегодняшний день нет.

Об этом он сказал на совместной с министром охраны края Литвы Юозасом Олекасом пресс-конференции в Киеве, сообщает 112 Украина.

"По состоянию на сегодняшнее утро у нас 20 тыс. человек пришли на военную службу по контракту. И мы ожидаем, что каждый месяц у нас будет прибавляться 5 —7 тыс. …и мы даже отдаем предпочтение, и таких у нас 50 — 60% — это люди, у которых есть боевой опыт. Все это дает возможность заявить, что на сегодняшний день, если в этом году и будет мобилизация, то это будет одна волна, и это будет зависеть от ситуации на востоке. На сегодня такой необходимости нет", — сказал Полторак.

Глава Минобороны напомнил, что на сегодняшний день в рамках демобилизации уволены с военной службы около 30 тысяч человек.

"Мы сегодня уже уволили четвертую волну, призвали на контрактную 20, а уволили почти 30 тыс. человек, не проводя мобилизацию. Президент определил, если в этом году и будет мобилизация, то одна волна, и в зависимости от ситуации на востоке", — заявил Полторак.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что в случае необходимости проведения следующей волны мобилизации в Украине на военную службу могут призвать 10-12 тыс. человек.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что контрактники в значительной мере отсрочили новую волну мобилизации, и если будет седьмой призыв в АТО, то он будет единственным в этом году.

Видео: 112 Украина