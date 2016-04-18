Аваков развеял мифы вокруг добровольческих батальонов: погибли 308 бойцов

Министр внутренних дел Арсен Аваков привел официальную статистику по потерям в подразделениях МВД и Нацгвардии за два года АТО на Донбассе.

Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

"У меня все клокочет внутри, когда кто-то вальяжно рассуждает о мифологии вокруг добровольческих батальонов", — пишет министр.

"Я приведу сегодня официальную статистику по раненным и погибшим — впервые. Здесь нет тайны. Но есть упрек пустобрехам, ставящим под сомнение подвиг ребят. Почему официальную? Потому, что были потери и те, которые не попали в наш учет — ребята гибли в бою, не успев должным образом оформиться в подразделениях. Приезжали на фронт, оставляя формальности на потом.

За эти два года в подразделениях МВД и Нацгвардии:

— Погибли 308 человек. В том числе из добробатов — 205 (108 — нацгвардейцы из "Донбасса", "Азова", бат.им. Кульчицкого, 97 — из батальонов МВД.)

— Получили ранения 1228 человек. В том числе из состава добробатов — 701.

— Пропал без вести — 41 боец

— В плену (по нашей информации) — 10", — рассказал Аваков.

Напомним, 28 марта президент Петр Порошенко заявил, что на Донбассе погибли почти 2500 украинских военных, а также 6500 гражданских лиц.