Гройсман назвал главные задачи нового Кабмина

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что главными задачами нового Кабмина должны быть поддержка макроэкономической стабильности, борьба с коррупцией, а также ориентация на дальнейший экономический рост Украины.

Об этом он сообщил, открывая заседание правительства, пишет УНИАН.

По его словам, сейчас новоназначенные министры знакомятся с состоянием дел в стране и готовят программу своих действий.

"Уже через 30 дней будет готов пошаговый план осуществления первоочередных реформ", — отметил премьер.

По его словам, важно не просто получить множество планов насчет изменений, а и определить зону ответственности каждого члена Кабмина. "Я требую от каждого министра качественного взаимодействия с парламентом", — добавил глава правительства.

Напомним, ранее директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик объяснил, почему Владимиру Гройсману будет очень сложно руководить новым Кабмином.