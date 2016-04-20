Гройсман открестился от президентских амбиций

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил об отсутствии у него президентских амбиций.

Об этом Гройсман рассказал в эфире телеканала "24" в среду вечером.

"Я не планирую быть президентом Украины, у меня нет президентских амбиций", — сказал Гройсман.

"Я не вижу никаких противоречий в том, чтобы выполнять функции премьера. Я на самом деле не вижу собственных политических амбиций с точки зрения президентства. У меня есть одна амбиция. Я хочу качественно делать дело, на которое меня уполномочили. И для меня это важно", — сказал премьер.

Напомним, ранее Гройсман назвал главные задачи нового Кабмина.