Россия уже два столетия ведет с Западом свою игру — дипломат

На встрече, 25 апреля, в Ганновере президента США Барака Обамы с немецким канцлером Ангелой Меркель, французским президентом Франсуа Олландом, британским премьером Дэвидом Кэмероном и итальянским премьером Маттео Ренци одной из важных тем обсуждения станет Украина.

Об этом рассказал дипломат, министр иностранных дел Украины с 2007 по 2009 год Владимир Огрызко, пишет Новое время.

"То, что наша страна не сходит с повестки дня Запада — существенный момент, и эту тенденцию мы должны всячески поддерживать. То, что мировые лидеры соберутся и будут говорить об Украине, свидетельствует о том, что обеспокоенность российской агрессией (хотя называют они ее "кризис в Украине") сохраняется", — говорит дипломат.

Огрызко отметил, что Россия провоцирует Запад на неприятные вещи, блефует и шантажирует.

На этом фоне "никакая" реакция со стороны Запада способна лишь подстрекнуть Россию пользоваться той же тактикой.

Экс-министр напомнил о работе Карла Маркса под названием "Крымская война", которая была написана в 1854 году.

Дипломат посоветовал западным партнерам попросить своих помощников распечатать ее и дать им почитать.

"То, что Маркс писал о России тогда и то, что она делает сейчас, похоже, как две капли воды. Иными словами, вот уже два столетия Россия продолжает играть с Западом в свою игру, на которую он до сих пор не в состоянии адекватно среагировать", — говорит он.

"В определенный момент это должно закончиться, ведь сейчас у РФ есть ядерное оружие, и она является глобальной угрозой. Раньше у Запада была возможность пользоваться отговорками, но теперь, когда Россия представляет угрозу всему миру, он больше не может оставаться на своих псевдолиберальных позициях: нужно думать о новых формах влияния на Россию.

Думаю, западным лидерам стоило бы предложить хотя бы несколько решений, которые дали бы РФ понять, что продолжение прежней политики будет для нее очень невыгодным и опасным.

На этом фоне меня очень приятно удивила кое-какая информация, которая начинает циркулировать, пусть пока и неофициально, о возможных шагах в направлении Украины и Грузии, которые должны быть сделаны на Варшавском саммите НАТО. Хотелось бы, чтобы эти слухи стали реальностью, а мы и Грузия получили бы инструменты, которые позволят нам максимально быстро прийти к стандартам Альянса, а затем и стать его полноправным членом.

Это был бы адекватный ответ на угрозу со стороны РФ. Нужны новые формы сотрудничества, которые позволили бы нам максимально быстро вступить в НАТО. Об этом и хотелось бы услышать — как в Ганновере, так и позднее в Варшаве", — подытожил экс-министр.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты США и России — Барак Обама и Владимир Путин — провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили возникший на востоке Украины конфликт.