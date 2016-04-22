Взрыв на Луганщине. В блиндаже похоронили 35 боевиков ЛНР

В течение 20-21 апреля потери личного состава 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ составляют шесть погибших военнослужащих и 32 раненых.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

20 апреля были уничтожены пять и ранены 30 военнослужащих в результате подрыва боекомплекта в блиндаже 14-го стрелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК в районе Новотошковское (Кировский горсовет на Луганщине).

21 апреля был уничтожен еще один военнослужащий 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и ранены два военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК, которые действовали в составе диверсионно-разведывательных групп.

Напомним, неделей ранее у Попасной был взорван грузовик с боеприпасами, уничтожены четыре боевика ЛНР, еще восемь получили ранения.