В Евросоюзе главы МИД 12 стран хотят немедленно ввести безвизовый режим с Украиной

В ходе заседания в Латвии министры иностранных дел 12 стран Европы призвали немедленно ввести безвизовый режим с Украиной и Грузией.

Об этом идет речь в сообщении LB.ua.

"Министры отметили необходимость без промедления предоставить безвизовый режим Грузии и Украине", — говорится в сообщении МИД Латвии.

Также министры подтвердили приоритетность политики Восточного партнерства и готовность поддерживать реализацию ассоциации с Украиной, Молдовой и Грузией.

Во встрече принимали участие министры иностранных дел Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, Словакии, Польши и Венгрии. Встреча была посвящена вопросам безопасности, энергетического сотрудничества, тематике Восточного партнерства.

Напомним, 20 апреля Еврокомиссия внесла законодательные предложения в Совет ЕС и Европарламент об отмене для граждан Украины визовых требований для краткосрочных путешествий по Шенгенской зоне.