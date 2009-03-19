Дежавю, или «Тема сисек не раскрыта»

Это бывает: маленький, дохленький и совершенно бесперспективный с точки зрения созревания прыщ болит и чешется так, как будто впереди у него — большое гнойное будущее. Что может быть хуже прыща, возомнившего себя фурункулом? Только клерк, возомнивший себя политиком... Но если маленькую болючую заразу на коже можно намазать зеленкой или выдавить на худой конец (не воспринимать буквально!), то заткнуть маленького зудящего человечка весьма проблематично. У нас же эта… как ее… свобода слова. В смысле — трынди не хочу. Помню как сейчас: жаркое лето 2008-го. Середина августа. Канун нового политсезона. Народ возвращается из отпусков. Все еще при работе. Никому не известный Андрей Кислинский из Секретариата президента потрясает отдохнувшую и загоревшую страну сенсацией: премьер-министр Украины снюхалась с Кремлем и цинично изменяет с ним любимой Родине. В хвост и в гриву «зраджує національні інтереси». Каждого нормального человека сие известие несколько покоробило — независимо от политических пристрастий. Юля, понятно, та еще штучка, но обвинения в государственной измене — это все-таки чересчур. Даже для нее. К тому же из таких, мягко говоря, сомнительных уст. Балога — и тот не решился. Само собой, все понимали, из чьего мягкого места произросли копытца. И все же ждали реакции президента. Гарант Конституции в этой ситуации обязан был хоть как-то отреагировать. Госизмена — весьма серьезное обвинение. Тем более в адрес второго человека в государстве. После него возможны два варианта: или президент дает по шапке, пардон, тезке своего сына, выгоняет его с работы и заставляет публично извиниться перед премьер-министром, да и просто перед несправедливо оболганной женщиной (в принципе так он должен был поступить — до выводов следствия), или же, если обвинения справедливы (что выясняется очень быстро), государственную преступницу прямо из теплого кресла под белы рученьки ведут проторенной дорожкой в СИЗО, и политический расклад в Украине меняется кардинально. Однако Виктор Андреевич, по своему обыкновению, отморозился. Что характеризует его, увы, отнюдь не лучшим образом — и как президента, и как человека. Момент истины настал 17 марта. Когда Валентин Наливайченко с парламентской трибуны заявил, что «никакого подтверждения или доказательства государственной измены не выявлено на сегодняшний день», точка. И сорвал, естественно, бурные аплодисменты бютовцев и злобное сычание регионалов. Мол, браво, парниша, расплатился за назначение — злые языки утверждают, что условием поддержки фракцией БЮТ кандидатуры Наливайченко было именно публичное опровержение информации об измене. Нас там, конечно, не стояло, ну да это не важно. В любом случае заявление шефа СБУ было словами не мальчика, но мужа, компетентно отвечающего «за базар». …Ну а что же наш маленький прыщик, о котором все уже давным-давно забыли? Казалось бы, сиди себе в кабинете и тихонько обтекай — авось никто и не вспомнит. Ан нет. Не такие мы люди, чтобы обтекать в одиночку. Кислинский в тот же день созвал брифинг, на котором изобразил искреннее непонимание того, что же побудило Наливайченко сделать такое заявление. Тема измены Тимошенко «еще далеко не исчерпана и имеет весьма широкие основания для продолжения», — с тревогой в голосе произнес заместитель Балоги. Доказательства в студию! Неопровержимые и убийственные. Явки, адреса, пароли! Диктофонные записи а-ля Коля Мельниченко. Все, что может пролить свет на преступную деятельность премьера. Не в СБУ, не в прокуратуру, а пред светлы очи телекамер, плиз-з-з. Потому что без этих доказательств слова г-на Кислинского воспринимаются не только как ведро помоев в сторону Тимошенко и отмазывающего ее Наливайченко, но и как махровое неуважение к народу, который уже не может понять, кто же из них его обманывает. Интересно, как на сей раз отреагирует президент. Тем более в свете им же недавно озвученного «пакта о ненападении». Кстати, Кислинский обещал «доложить» гаранту о своих дальнейших шагах по выявлению и подтверждению фактов измены Тимошенко и К0. А потом выдал такое, что слабонервные прослезились: «В случае, если глава государства не согласится с моими оценками, я подам заявление об отставке». Ну что ж… Счастливого пути по бескрайним трубам отечественной канализации! И веселого журчания воды над головой, когда «старший» изящно нажмет на кнопку сливного бачка. Жалко его, в общем-то. Ну а что делать? Шестерок после поюзания всегда сливают… … Блин, до чего же это все мерзко. До чего противно даже смотреть на них. На всех! На Кислинского, позволяющего себя подставить. На Юлю, по-фарисейски благодарящую Наливайченко «за справедливость». На Наливайченко, которому и хочешь поверить, а не получается. На президента, который временами и местами ведет себя, как базарная баба. На регионалов, которые тащатся от того, что украинская власть самозабвенно мочит сама себя. На коммунистов, для которых чем хуже, тем лучше. Противно ощущать себя жителем даже уже не Гондураса, а, прости господи, Гондолупы какой-то дремучей. …«Маленькие гондолупцы»… А чего, звучит. Гораздо лучше, чем «хахлы»…