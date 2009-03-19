Ющенко и Баррозу обидели друг друга

Брюссель возлагал большие надежды на визит Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко. Еще перед визитом дипломаты, представляющие страны ЕС в Киеве, с интересом обсуждали в неформальных беседах вопрос: сумеют ли украинские лидеры перебороть собственные амбиции и взаимные обиды? Невидаль – двум политикам, которые в собственной стране избегают друг друга, устроили встречу европейские политики. А точнее – Европейская народная партия. Для участия в ее саммите, собственно, и прибыли украинские лидеры.



Ющенко и Тимошенко имели возможность встретиться благодаря президенту ЕНП Вильфреду Мартену. СМИ сообщают, что Виктор Андреевич немного опоздал на встречу – из-за переговоров с болгарским коллегой. Однако получасовое опоздание вряд ли могло отразиться на атмосфере встречи. Она и так обещала быть напряженной. Особенно если учесть критические заявления Президента в адрес премьера, которые он уже успел сделать во время брюссельских встреч. В столицу ЕС Ющенко прибыл еще вчера, Тимошенко – сегодня.



На встречах украинского Президента с еэсовцами звучали довольно однотипные заявления: о поддержке, о реформах и об остальных стандартных в таких случаях вещах. Реально визит Виктора Ющенко был связан с несколькими важными вопросами.



Первый – снова о газе. Ющенко стремился заручиться поддержкой еэсовцев перед международной донорской конференцией, которая состоится в Брюсселе 23 марта. На ней пойдет речь о модернизации украинской газотранспортной системы. В ЕС, наверное, до сих пор содрогаются от воспоминаний о недавней газовой войне между Украиной и Россией. Хоть в Брюсселе Киев и считают виновным в последнем газовом конфликте, но все же в Еврокомиссии понимают, что Украина – более предсказуемый партнер, чем Россия. Поэтому в целом ЕС не прочь поддержать украинцев в реконструкции ГТС.



Второй – снова о кризисе. Ющенко попытался заверить Брюссель в решимости украинской власти бороться с кризисом. Правда, больше Виктор Андреевич говорил о единоличной решимости. На встрече с президентом Еврокомиссии Жозе Баррозу он заявил, что Международный валютный фонд не находит понимания с украинским правительством, вынеся таким образом внутренние проблемы на рассмотрение международного сообщества.



Третий – об интеграции в ЕС. Как третьеразрядные в заявлениях Президента и еврофункционеров звучали слова о нашем продвижении в еэсовском направлении. В частности, шла речь о подготовке соглашения об ассоциации. Ющенко рассчитывает на то, что оно будет готово уже осенью нынешнего года.



Представители ЕС – и Хавьер Солана, и Бенита Ферреро-Вальднер, с которыми имел возможность встречаться Виктор Андреевич, в один голос говорили о своей поддержке Украины. Однако самым откровенным из еэсовских представителей оказался президент Еврокомиссии Жозе Баррозу. Он, собственно, осмелился сказать то, что у западных политиков и дипломатов давно на языке.



«Мы знаем, что экономический и финансовый кризис не обошел Украину, и что Украина оказалась перед серьезными экономическими и социальными вызовами. Когда одна страна должна противостоять таким тяжелым экономическим и социальным вызовам, долг всех ответственных политиков работать вместе во имя своей страны», – отметил он.



Баррозу при этом вспомнил свою родную Португалию, премьером которой он был в свое время. По словам Президента Еврокомиссии, в 70-х годах прошлого века Португалия также переживала сложные времена. Однако ради противостояния тогдашним экономическим вызовам «объединились и правительство, и оппозиция, несмотря на то, что у них были разные взгляды, но они объединились, чтобы спасти государство», - рассказал Баррозу.



Как будто ничего обидного в этом заявлении и нет. Можно даже назвать его доброжелательным и справедливым. Единственное – возможно, не стоило выносить свои советы на публику. Но все же формально Президент Еврокомиссии превысил свои полномочия, вмешавшись во внутренние дела другого государства, и... обидел Виктора Ющенко. (Действительно, трудно представить, как, например, господин Баррозу призывает помириться премьера и президента Польши).



Но и реакция Президента Украины не была из разряда дипломатичных. Будет чудом, если на обвинение Виктора Андреевича не обидится Баррозу. Уже сегодня во время встречи с журналистами Ющенко попросил еэсовцев воздержаться от советов: мол, сами разберемся. «Ответ на вопрос, как можно сегодня консолидировать украинскую элиту и политическую власть в Украине, находится, простите, не в Брюсселе – это украинское домашнее задание», – отметил он. «Я бы не хотел, чтобы отношения Президента и премьера рисовались в таких красках – что это люди, которые конфликтуют, что это люди, которые не способны реализовать те или иные планы. Это не так. И я бы не хотел, чтобы где-то в Европе давали советы, что делать, это унизительно. Кроме украинской стороны, эти вопросы никто не решит», – отметил Ющенко.



С одной стороны, Президент, наверное, прав. Мол, нечего другим совать нос во внутренние дела. Тем более Евросоюзу, который и слышать не хочет о членстве Украины в ЕС. Однако если критиковать, то – пожалуйста.



Все это так, если бы не несколько «не». Это НЕ ЕС просит реконструировать свою ГТС, это НЕ Еврсоюзу нужна поддержка Украины в борьбе с кризисом, это НЕ Баррозу заинтересован в диалоге с Виктором Ющенко.



Действительно, для Виктора Андреевича эта поездка была важной еще и потому, что она доказывала – Президенту удалось «прорубить окно в Европу». В дипломатических кругах уже давно ходят слухи, что будто бы Виктор Андреевич находится в мягкой изоляции: мол, на низкорейтингового президента, который скоро покинет свой пост, западные лидеры просто не хотят тратить свое время. Исключением могли стать разве что наши давние партнеры, которые не прекращали поддерживать украинское руководство и в более страшные времена. (Вспомните, как от Леонида Кучмы во время «кольчужного скандала» отвернулся весь мир, однако президент Польши Александр Квасьневский продолжал встречаться с ним). Поехав в Брюссель, Ющенко показал, что ЕС о нем не забыл, готов с ним вести диалог, прислушиваться.



К сожалению, у Ющенко в среде многих западных дипломатов и политиков сложился несколько негативный имидж: политика, который постоянно провоцирует конфликты с премьером. У многих дипломатов ЕС – не будем спорить справедливо или не справедливо – достаточно предвзятое отношение к Президенту. На Западе, конечно, нет ни времени, ни желания разбираться в тонкостях властного противостояния в Украине. Возможно, поэтому в Брюсселе наивно верят, что двух политиков, у которых целая пропасть противоречий, можно помирить одними призывами.



Действительно ли в ЕС предвзяты в отношении Ющенко? Об этом можно будет узнать уже в следующий понедельник, 23 марта. Президент Баррозу обещал поуговаривать и Тимошенко пойти на мировую с Ющенко. Интересно посмотреть, сдержит ли он свое слово?

Сама Юлия Владимировна пошла сегодня на опережение в вопросе примирения. Во время саммита ЕНП она заявила, что готова к сотрудничеству с Ющенко: «Я еще раз хочу сказать, что я полностью готова к сотрудничеству с Президентом». Не удивляйтесь – в ЕС снова поверят этому заявлению. И это уже другое дело, что в Брюсселе снова не хватит времени и желания проследить, насколько она была искренней в своих обещаниях...

Тем более что на прощание с Брюсселем она пошла на очень яркий шаг, заявив, что в Украину будет возвращаться в одном с Ющенко самолете. Транспорт в отношениях Юлии Владимировны и Виктора Андреевича играет сакральную роль. После взрыва многоэтажки в Евпатории они тоже летели в одном самолете. Тогда наметилось определенное потепление в их сотрудничестве. Правда, длилось оно недолго...



Фото пресс-службы Президента Украины