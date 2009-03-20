Новый поворот в судьбе «замка Балоги»

Осенью прошлого года «Главред» уже писал об истории, как Мукачевский замок взяла в аренду фирма, близкая к Виктору Балоге . Тогда при проведении конкурса на аренду замка все фирмы-претенденты не были допущены к торгам и замок получил единственный участник конкурса, под которого, собственно, этот конкурс и создавался. После громкого скандала в прессе и политикуме Украины по поводу возможных коррупционных схем во время конкурса на аренду замка «Паланок» победители конкурса ООО «Высокий Замок» отказались от своей победы, а Мукачевский городской совет объявил новый конкурс, о чем в свое время писал «Главред» . Тогда условия конкурса не были существенно изменены, но их прописали так, чтобы победителя нельзя было определить заранее. Сначала конкурс по передаче «Паланка» в аренду назначили на 5 марта 2009 года, но из-за нехватки желающих принять в нем участие его перенесли на 17 марта. Но даже это не помогло: конкурс опять не состоялся из-за отсутствия заявок претендентов. И это даже несмотря на то, что городской председатель Мукачево Золтан Лендьел разослал письма всем народным депутатам с предложением помочь найти инвесторов для замка. По словам членов конкурсной комиссии по Мукачевскому горсовету, городской совет намеревается продолжать конкурс аренды, а решение по возможным изменениям условий конкурса должно быть принято в конце марта – начале апреля. Пока в Мукачево вели активный поиск арендаторов на замок, в Киеве возникла идея взять «Паланок» в государственную собственность и создать на его базе государственный заповедник. Первым эту идею подал вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко еще несколько месяцев назад. Логика такого развития событий простая: Мукачево – очень специфический регион, и как бы и сколько конкурсов там ни объявляли, не исключено, что в конечном итоге замок все равно получили бы структуры, связанные с самой мощной экономическо-политической группировкой области. По крайней мере, именно на это в частных разговорах «Главреду» намекали люди, все же планировавшие принять участие в очередном конкурсе на аренду замка. Еще одна причина того, что потенциальные арендаторы не проявляют желания состязаться за победу, – экономический кризис: у желающих взять «Паланок» в аренду могло просто не оказаться на руках необходимой суммы денег... Как бы то ни было, уже 19 марта в Верховной Раде народные депутаты Украины Николай Томенко (БЮТ), Михаил Косив (БЮТ), Анна Герман (Партия регионов) и Ирина Геращенко (НУНС) зарегистрировали проект постановления №4228 «О мерах по сохранению памятника культуры замка «Паланок» (г. Мукачево Закарпатской области)». Постановлением Генпрокуратуре рекомендовано разобраться в передаче замка в коммунальную собственность и «принять соответствующие меры прокурорского реагирования». Следующий пункт – поручить Кабмину разработать меры по созданию государственного историко-архитектурного заповедника «Замок «Паланок» с внесением его в сферу управления Минкульта. Цель народных депутатов вроде бы похвальная: защитить исторический объект, сохранить его для грядущих поколений и не позволить передать его в частные руки. Но ведь до марта 1993 года замок уже был в государственной собственности, и тогда средств на его содержание государство не находило, как, собственно, и на десятки других замков Украины. Хотя стоит вспомнить, что передача замка в коммунальную собственность в 1993 году происходила со скандалом, и к этой процедуре у Прокуратуры есть немало вопросов. Логично было бы допустить, что в случае передачи «Паланка» государству на него сразу бы выделили средства. Однако на деле ситуация выглядит совсем не так. В объяснительной записке к проекту постановления сказано, «что реализация проекта в случае его принятия не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины». То есть, как минимум, в этом году на создание государственного заповедника денег не будет, и далеко не факт, что они появятся в следующем году. Один из авторов постановления, Михаил Косив, признает, что денег на проект в этом году не предвидится, но все же надеется, что в случае его запуска в следующем году они найдутся. Что будет с замком теперь – вопрос открытый. С одной стороны, мукачевские политики, в частности лидер местной организации Партии регионов и депутат облсовета Василий Швардак утверждает, что в средствах для неотложного ремонта «Паланок» не нуждается, потому что находится в удовлетворительном состоянии и приносит определенную прибыль от туристов, а потому идея с государственным заповедником будет позитивно воспринята в Закарпатье. С другой – бывший мэр Мукачево Василий Петевка отмечает, что передача замка в государственную собственность имеет смысл лишь в том случае, если государство выделит на него средства. А если этого нет, то создавать государственный заповедник там – значит заведомо разрушать замок, поскольку лишь на поддержание его в удовлетворительном состояния требуется свыше миллиона гривен ежегодно. Конечно, можно говорить о личной заинтересованности господина Петевки в ситуации (предыдущий скандальный конкурс выиграла фирма, к которой имели отношение его близкие родственники), а с другой стороны, без денег на замок вся эта затея будет выглядеть как в украинской поговорке о чемодане без ручки – «нести трудно, а бросить жалко». Тем более что замков, нуждающихся в государственной поддержке, в Украине и без «Паланка» более чем достаточно. Пока трудно сказать, поддержит ли Верховная Рада постановление по Мукачевскому замку. Более того, далеко не факт, что Кабмин в ближайшее время сможет разработать программу по созданию на его базе государственного заповедника. Однако с уверенностью можно сказать, что в условиях кризиса средства в бюджете на все эти вещи найти будет чрезвычайно сложно, все это время замок будет находиться в «подвешенном» состоянии, а скандалы и политическая составляющая вопроса вовсе не будут способствовать сохранению и развитию уникального памятника – древнего замка «Паланок». Василий Петевка, народный депутат (НУНС), бывший мэр города Мукачево: {1-} Постановление о создании на базе замка «Паланок» государственного заповедника я готов поддержать руками и ногами, если им будет предусмотрено выделение средств из бюджета и скорейшее приведение замка в порядок. Все остальные варианты – популизм, который вносится для того, чтобы не дать местной власти довести его до ума. Сейчас замок в коммунальной собственности, и все действия в отношении замка согласовываются с Минкультом. Если у государства есть средства для приведения замка в порядок, то я это поддерживаю. На территории Украины есть много замков, так нужно было бы уже в постановление о создании государственного заповедника вокруг «Паланка» включить туда все исторические замки Украины, нуждающиеся во внимании государства. Почему Мукачевский замок исключение? Очень многие замки нуждаются в немедленном спасении со стороны государства. Городская громада Мукачево давно просила государство взять замок на содержание, другое дело, что у государства денег не нашлось. Если они хотят взять замок в государственную собственность без соответствующего финансирования, чтобы замок разрушался, то я категорически против. В постановлении написано, что реализация проекта не требует дополнительного финансирования. Как это может быть? Этот вариант я не могу поддержать. В парламенте много мудрых людей, они глупые решения поддерживать не станут. По моим оценкам, если государство возьмет замок в свою собственность, то должно будет тратить на него немалые деньги. Только годовое содержание инфраструктуры требует не менее миллиона гривен. Чтобы привести замок в порядок и он не разрушался, нужно вложить в него около ста миллионов гривен. Мы неоднократно просили у государства деньги на реставрацию замка, нам отвечали, что их нет. Понимая это, согласовав все с управлением охраны архитектурного наследия, город решил привлечь в замок частные средства. Недавно должен был состояться конкурс на аренду замка, но желающих принять в нем участия не нашлось. Даже если это постановление проголосуют, то оно не будет иметь никаких юридических последствий. Сегодня замок в коммунальной собственности, а чтобы передать его в государственную собственность, необходимо согласие обеих сторон. Мукачевская громада может передать замок государству, но с четкими гарантиями, что финансирование будет. Если финансирования не будет, то хотим мы того или нет, замок в Мукачево, и разбираться с ним все равно придется городу. Василий Швардак, председатель мукачевского отделения Партии регионов: {2-} Я очень положительно отношусь к планам передать замок «Паланок» в государственную собственность и создать там государственный историко-архитектурный заповедник. Это гордость Закарпатья, замок должен быть не в частных руках, а в руках государства. Наше государство строит новые памятники, но забывает о старых. Конечно, государство должно будет вложить в развитие и сохранение замка немалые средства. Но это вопрос не срочный. Замок в неплохом состоянии, поэтому если будет нормальная ситуация в государстве, то мы сможем его нормально развивать. Но на данный момент замок не нуждается в дополнительном финансировании, это правда. Информация, что на содержание замка необходим целый миллион гривен в год не совсем правильная. Более того, замок осуществляет предпринимательскую деятельность и получает определенные средства. Я думаю, что многие закарпатцы поддержат передачу замка в государственную собственность и создание там заповедника. Тем более что на недавнем конкурсе на аренду замка желающих инвестировать в него не нашлось. Ирина Геращенко, народный депутат (НУНС), соавтор проекта постановления №4228: {3-} Идея этого постановления у меня появилась в то время, когда мэр Мукачево Золтан Лендьел послал народным депутатам письма, чтобы они приняли участие в поиске инвесторов для Мукачевского замка. У нас создалось впечатление, что Мукачевский горсовет не может справиться с замком, они не знают что делать, если пишут такие письма. Если городская власть этого города обратилась к депутатам как-то помочь, то депутаты от разных фракций решили инициировать создание историко-архитектурного заповедника на базе замка «Паланок». Этот объект имеет огромную культурную, историческую и архитектурную ценность. Кроме того, правоохранительные органы должны дать ответ, насколько правомерна передача замка в коммунальную собственность города и почему это делалось, если теперь городская власть не может решить, что делать с замком. Государство выделяло средства на ремонт этого замка в прошлом. Состояние этого замка сейчас на порядок лучше многих других украинских замков. Но эксперимент с передачей замка в коммунальную собственность не удался, и городская власть теперь бегает и ищет, кто бы взял уникальный объект в аренду. Я убеждена, что это постановление наберет необходимое количество голосов. В числе его инициаторов – представители трех самых крупных фракций парламента. А это может послужить залогом успеха этого постановления. Михаил Косив, народный депутат (БЮТ), соавтор проекта постановления №4228: {4-} Я долгое время активно участвовал в реставрации замков на Львовщине. На данный момент на Львовщине отреставрировано 7 замков, и на их базе мы хотим создать «золотую подкову» для туристов. Я придерживаюсь мнения, что все исторические замки как памятники истории и культуры должны быть в собственности государства. Это не значит, что мы не должны отдавать некоторые помещения в субаренду. Это нормальная практика, чтобы там были рестораны и гостиницы, ведь на реставрацию и содержание замков нужны большие деньги. Но их владельцем все равно должно быть государство, которое будет находить инвесторов на ведение там бизнеса. Без сомнения, в этом году денег на Мукачевский замок в бюджете уже не найдут. Но пусть, по крайней мере, на местном уровне местные реставраторы за минимальные средства определят основные параметры реставрации, чтобы понять, как в будущем использовать «Паланок». Можно сделать эскизы проектно-сметной документации замка. Государство должно быть заинтересовано во всем этом. Именно поэтому мы и решили подать на рассмотрение парламента постановление, которое бы начало процесс создания на базе «Паланка» государственного заповедника. Сложно сказать, какое решение по этому постановлению примет парламент. Когда все узнают о политическом подтексте Мукачевского замка и о том, что это может каким-то образом навредить Виктору Балоге, то могут быть разные подходы к голосованию за создание в Мукачево государственного заповедника. Но ей Богу, у меня нет в планах кому-то навредить или насолить, я просто хочу сохранить выдающийся архитектурный памятник, который пока остается бесхозным, а из местного бюджета дело не решишь.