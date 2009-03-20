Новый Тернопольский облсовет заработал

20 марта 2009, 12:06

Вчера, уже через четыре дня после проведения перевыборов Тернопольского областного совета, состоялась учредительная сессия этого органа.

В кулуарах областного парламента можно было услышать, что во время своего первого же сбора депутаты изберут председателя, его заместителей и сформируют постоянные депутатские комиссии. Но блицкриг не удался – эти вопросы будут рассматриваться позже.

Спринт от ТИК

После воскресного голосования события в Тернополе развивались более чем динамично. Пока партии и блоки комментировали свои и чужие результаты, областная ТИК активно подводила итоги выборов.

Уже на следующий день после голосования, в понедельник, ТИК приняла бюллетени и итоговые протоколы 11 из 18 низших по рангу избирательных комиссий, а во вторник председатель избиркома Наталия Чуйко объявила результаты, которые оперативно были опубликованы в одной из местных газет, мягко говоря, критически настроенной по отношению к БЮТ.
Согласно итоговому протоколу, количество голосов избирателей, отданных за преодолевшие трехпроцентный барьер политические силы, распределились следующим образом:
ВО «Свобода» – 154325 (34,69%),
«Единый центр» – 63207 (14,2%),
Партия регионов – 43616 (9,8%),
БЮТ – 36067 (8,1%),
Блок УНП – 35544 (7,99%),
НСНУ – 24599 (5,52%)
Блок Литвина – 16026 (3,6%).
В переводе на депутатские места «Свобода» набрала больше всех мандатов - 50. Соответственно «Единый центр» – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, УНП – 11, НСНУ – 8 и Блок Литвина – 5 мандатов.
Суды запрещают, а караван идет
«Главред» уже описывал судебные перипетии во время предвыборной кампании. Продолжается эта эпопея и после проведения выборов. По состоянию на сегодняшний день, несмотря на заявления ряда партий о массовых фальсификациях и подкупах избирателей, результаты выборов пока никто не обжаловал.
Один из активнейших изобличителей избирательных нарушений - председатель областной организации БЮТ Василий Деревляный. Он рассказывал журналистам о массовых вбрасываниях бюллетеней в урны, якобы имевших место в отдаленных селах под пристальным наблюдением представителей госадминистраций. Однако конкретные факты народный депутат не привел, поскольку обо всем этом ему стало известно со слов представителей дружественных партий. Как оказалось позже, в теризбиркоме об этих упреках не слышали: по крайней мере, подобные жалобы к ТИК никто не подавал.
Но без судебных исков все же не обошлось. Двухдневное спокойствие закончилось уже в среду, когда Киевский окружной суд по иску депутата областного совета Владимира Бойко обязал Центральную избирательную комиссию запретить Тернопольской областной ТИК подводить итоги досрочных выборов в облсовет. Также суд запретил публиковать результаты выборов до окончания рассмотрения дела по признанию незаконными любых действий по проведению этих выборов. Впрочем, как оказалось, решение суда опоздало: по состоянию на тот момент итоговый протокол уже был объявлен, а результаты – опубликованы.
Совет заседает – БЮТ не знает
Поскольку поздно вечером во вторник ТИК объявила итоговый протокол, а утром в среду в прессе опубликовали результаты выборов, логичным, с точки зрения новоизбранных депутатов, было назначение первой сессии досрочно переизбранного облсовета на четверг.
Правда, еще накануне вечером об этом никто из рядовых граждан не мог даже догадываться. Прессу о самом факте проведения учредительной сессии стали извещать всего за полчаса до ее начала.
На заседание собрались представители шести из семи сил – победителей выборов: «бютовцы», как и обещали, проигнорировали заседание. Более того, уже по окончании заседания «бютовцы» заявили, что им о его проведении даже не сообщили.
В целом первое пленарное заседание облсовета ничем особенным не отличилось. Разве что весь состав фракции «Свободы» на учредительное заседание прибыл в вышиванках.
Наталья Чуйко зачитала решение ТИК, давшее возможность новоизбранным депутатам приступить к работе. В отсутствие БЮТ представители четырех самых больших фракций «Свободы», «ЕЦ», УНП и Партии регионов образовали президиум совета. Интересно, что со стороны первых двух политсил представителями были депутаты других советов – Львовского областного Алексей Кайда и Тернопольского городского Сергей Тарашевский. Но, как сообщили они позже, заявления о сложении с себя предыдущих полномочий уже поданы.
После недолгого первого пленарного заседания Алексей Кайда объявил о назначении второго в этот же день на 14 часов. Оно обещало стать намного интереснее: его повестка дня должна была включить в себя избрание председателя, его заместителей и укомплектование постоянных депутатских комиссий.
В конце концов, это заседание началось с почти полуторачасовым опоздание, но до каких бы то ни было назначений дело не дошло. На согласительном совете, который проходил во время перерыва, к консенсусу не пришли. О ходе этого собрания позже рассказал «свободовец» Алексей Кайда: на нем присутствовали представители самых больших фракций кроме Партии регионов, все они пришли к согласию по поводу того, что председателем облсовета должен стать представитель «Свободы», а заместителей у него должно быть два, а не три, как у предшественника – Михаила Миколенко.
Миколенко исчез. Его вещи «эвакуировал» сын
В кабинете Миколенко, между тем, разворачивались интересные события. С самого утра его сын, руководитель областного управления охраны окружающей среды Олег срочно стал выносить вещи отца из кабинета. По словам очевидцев, младший Миколенко первым вынес с родительского рабочего места огромный портрет Юлии Тимошенко и сувенирную булаву. Потом уже потихоньку «переезжали» вазоны и какие-то личные вещи. К обеду дело было сделано.
В штате самого областного совета царит неопределенность: Михаила Миколенко тут не видели уже несколько недель – он находится на больничном плюс написал заявление на использование неиспользованных отпусков за три года работы. Теперь Михаил Архипович освободил кабинет, даже не попрощавшись с коллективом.
Сотрудники аппарата облсовета ждут массовых увольнений. Даже несмотря на слухи о люстрации аппарата облсовета, который якобы должна инициировать «Свобода», оптимизма не прибавляет и информация о том, что аппарату облсовета резко «урежут» финансирование и сократят приблизительно треть его работников.
Будущий председатель и будущая коалиция
Еще до выборов говорили, что в случае победы на выборах «Свободы» председателем областного совета будет не тернопольчанин: самым вероятным кандидатом на эту должность называли депутата Львовского облсовета Алексея Кайду. Эти прогнозы подтвердило первое пленарное заседание облсовета, где место представителя «Свободы» в президиуме занял как раз Кайда.
Почему Кайда? Говорят, что главной причиной, почему на него указал лидер «Свободы» Олег Тягныбок, стало то, что в тернопольской «Свободе» трудно найти достойную кандидатуру. Местный руководитель Олег Сиротюк лучше будет справляться с обязанностями председателя фракции. Список «Свободы» вообще не отличается наличием каких-то известных имен в политике или в других сферах: неотесанной молодежи не занимать патриотизма, но вот что касается профессионализма в делах ведения хозяйства в области – могут возникнуть вопросы.
Так или иначе, во время ведения сессии чувствовалась уверенность и решимость Кайды. Именно он представлял «Свободу» в переговорах во время перерыва в работе совета, Олег Сиротюк в это время только нервно ходил по сессионному залу.
Учитывая отсутствие в «Свободе» собственных квалифицированных кадров, возникает вопрос о том, с кем ей создавать большинство. Вариантов пока два – УНП и «ЕЦ». Оба потенциальных партнера к блокированию, кажется, готовы. Председатель тернопольского отделения УНП Ярослав Джоджик откровенно заявляет, что желает объединяться со «Свободой». В «ЕЦ» к этому относятся сдержаннее. Хотя первый номер списка «Единого центра», губернатор Тернопольщины Юрий Чижмарь заявил, что председателем облсовета должен стать именно «свободовец», и в этом многие наблюдатели усмотрели стремление председателя ОГА позаигрывать с возможными будущими партнерами.
В любом случае, ответ на вопрос о председателе и большинстве в Тернопольском облсовете даст следующее заседание этого органа, назначенное на 26 марта.

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