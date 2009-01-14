Александр Тодийчук: «Перед техническими специалистами «Укртрансгаза» и «Нефтегаза» я снимаю шляпу»

Россияне как будто вчера подали газ на вход в Украину, но сделали это через такую станцию и по такому маршруту, что ради прокачки этого газа должны были остаться без топлива восточные и южные регионы государства.



Понятно, что украинская сторона не пошла на такой шаг и газ не прокачала. Представители Еврокомиссии, сидящие на газовых станциях Украины и России, обнародовали заявление, что «Газпром» подал очень малые объемы газа, чтобы можно было транспортировать его в Европу. В ответ «Газпром» распространил «свое» мнение Еврокомиссии о том, что Украина по собственной инициативе не пускает газ в Европу.



После короткого периода «условного перемирия» украинские политики тоже начинают ссориться по поводу газа. Представители правительства и Президента уже успели обвинить друг друга в срыве газовых переговоров с Россией. О начале поставок российского газа в Украину пока вообще никто не заикается...



На этом фоне интересно, выдержит ли украинская газотранспортная система такие политические перипетии, перепады давления и изменения направлений прокачки газа, ведь некоторые политики уже заговорили о возможности возникновение техногенных катастроф.



О технологических оценках возможностей украинской ГТС, о политических и технических причинах срыва поставок газа в Европу и о перспективах решения газового конфликта между Украиной и Россией в интервью «Главреду» рассказал бывший руководитель «Укртранснефти», президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club» и координатор группы экспертов по выполнению Меморандума энергетического сотрудничества Украины с ЕС Александр Тодийчук.



Александр Сергеевич, каковы причины того, что не начался транзит российского газа в Европу? «Газпром» во всем обвиняет Украину, «Нефтегаз» рассказывает о невозможности прокачки газа по предложенному россиянами маршруту. В чем причина?



Перед «Газпромом» стоит много задач в противостоянии с Украиной. Готовя сценарий газового кризиса, они разработали несколько главных целей, но основной все же является желание завладеть украинской газотранспортной системой. В рамках этого они хотят показать, что Украина не способна управлять газотранспортной системой и удовлетворять потребности ЕС. Те подачи газа, которые они осуществили вчера и сегодня, – это чистой воды провокации. Ведь они дают очень малые объемы газа и заявляют такой маршрут, который исключает из схемы поставки газа потребителей в южных и восточных областях Украины.



Россияне прекрасно знают нашу технологическую систему и, пользуясь этим, делают такие дискомфортные предложения, чтобы получить возможность в очередной раз обвинить нас в неспособности качать газ. Понятно, что они предлагают дать им систему в управление, тогда они все быстро сделают.



Как нужно поставлять газ, чтобы и Европа получала ресурс, и наши регионы не были отрезаны?



Нужно возобновить работу ГТС в режиме, на который система была рассчитана с самого начала еще во времена СССР. Но российские эксперты специально разрабатывают предложения маршрутов транспортировки газа, чтобы Украина их заведомо не могла выполнить. Это дает им возможность кричать на весь мир о нашей ненадежности.



Понятно, что параллельной задачей в нынешней ситуации для «Газпрома» является убедить европейцев принимать участие в строительстве обходных маршрутов транспортировки газа в обход Украины. Европейцам сейчас шлют четкий сигнал, что необходимо искать альтернативы, потому что с украинцами невозможно договориться.



Каковы технологические условия того, чтобы газ пошел в Европу?



Як минимум, должны параллельно заработать хотя бы несколько входов газа в Украину в необходимых объемах. В настоящий момент россияне запускают только один вход, этого недостаточно. Нужно, чтобы в технологическом плане все заработало так, как было в последние дни декабря. Они прекрасно понимают, что нужно сделать, чтобы газ пошел в Европу, но не делают этого.



В Украину газ может поступать через четыре входа, и должны заработать хотя бы два из них, чтобы украинская сторона получила поле для маневра для обеспечения собственных и европейских потребителей. Если бы газ сейчас просто продавался Украине, то можно было бы пользоваться и предложенным россиянами маршрутом. Но для поставок в Европу он не подходит.



Очень важно, что на данный момент на всех объектах ГТС находятся европейские эксперты, и у них хватит смелости объективно рассказать, что же происходит на самом деле и почему. Но, к сожалению, некоторые европейские политики сейчас стараются не вникать в украинско-российские отношения, чтобы лишний раз не раздражать россиян.



Это все технические вещи, смогут ли европейцы их понять, чтобы адекватно объяснить ситуацию и поведение Украины?



Украина в настоящий момент находится в режиме обороны в информационной войне с Россией. Следовало бы вести более активную борьбу, потому что мы сейчас, как боксер в углу ринга, – нас бьют, а мы, если удается уклониться от удара, очень этому радуемся. Если мы действительно не воруем газ, а я на 90% уверен, что мы его не воруем, то нужно открыть всю информацию для специалистов из ЕС. Пусть они дают объективную информацию на весь мир. Сегодня же все глотают только информационные сообщения россиян или купленных Россией западных СМИ. Есть сейчас в Европе временно купленные «Газпромом» СМИ, которые активно «валят» Украину.



Россияне снова обвиняют нас в краже газа. Я думаю, что украинцам нужно в такой ситуации организовать круглый стол при участии иностранных специалистов, поставить камеру и газовую карту, рассказать, что и как происходит. Нужно, чтобы украинские специалисты прозрачно и доступно все объяснили.



Возможно ли с технологической точки зрения без проблем повернуть поставки газа с востока на запад? Ведь сейчас газ из западных хранилищ качается на восток.



Если бы ГТС работала только на транзит газа, это одно дело. Но в условиях отсутствия российского газа на внутренние нужды, поскольку мы должны по всей Украине распределять газ собственной добычи и топливо из хранилищ, которые в основном расположены на Западе, осуществлять транзит газа сложно. Но есть маршруты, позволяющие проводить и экспортные операции, и удовлетворять свои потребности. Однако россияне не хотят ими пользоваться, потому что перед ними стоит задача не прокачать газ в Европу, а выиграть газовую войну.



Более того, «Газпрому» начинают выдвигать судебные претензии по поводу убытков европейских потребителей. Для того чтобы выиграть эти суды, «Газпрому» нужно показать, что все проблемы только в Украине. Поэтому ожидать от них сотрудничества не приходится.



Есть ли в соглашении о мониторинге поставок газа в Европу хоть какие-то упоминания о том, каким маршрутом газ должен пойти на запад?



К сожалению, нет. Но есть здоровая логика. В упомянутом документе говорится только о свободном доступе наблюдателей к процессу транзита газа, чтобы дать реальную оценку ситуации.



Но смотрите, если мы ставим себе задачу доехать из Киева в Одессу и я прикажу ехать на большом автобусе через непроходимые сельские дороги, то сделать это будет сложно. Значит, маршрут неправильный и нужно выбирать оптимальный путь. Вот и от «Газпрома» исходят некорректные задачи, которые нереально выполнить.



Думаю, такой сценарий газовой войны был разработан уже давно, еще тогда, когда Путин подписывал меморандум с Тимошенко. Тем меморандумом россияне просто отвлекали внимание и вбивали клин между Тимошенко и Ющенко. Уже тогда у них были другие стратегические планы, воплощение которых мы теперь и видим.



Я не исключаю, что эта дестабилизация нужна и для обострения внутриполитической борьбы как в Украине, так и в России. Возможно, ситуация с газом позволит Путину вернуться на президентский пост.



Думаю, что только со временем мы сможем увидеть задачи, которые ставили перед собой авторы газового сценария.



Вы очень хорошо знаете украинскую ГТС. Скажите, возможно ли такое, что если в трубу снова дадут давление, она не выдержит? Об этом сейчас много говорят в Украине.



В принципе, трубопроводы не «любят», когда резко меняется давление. Если делать это десятки раз в короткий промежуток времени, то какие-то неприятности могут возникнуть, ведь появится дополнительная нагрузка на металл.



Но хочу сказать, что я работаю в газотранспортной сфере Украины с 1978 года. И могу заверить, что у нас в ГТС работают чрезвычайно квалифицированные специалисты. Другое дело, что их достойно не оценивают. Наши газотранспортные системы выполнят все задачи, и с трубой все будет нормально.



Со стороны России в последнее время также было много спекуляций, что наши газокомпрессорные станции потребляют многовато технического газа для транспортировки. Мол, в Германии на это идет гораздо меньше. Коэффициент полезного действия у нас и у немцев отличается на 3-7%. Конечно, если перекачивать 20 миллиардов газа, то разница будет существенной.



Действительно, у нас несколько устаревшее оборудование 70-х годов, однако оно ничем не отличается от российского. Зачастую наше оборудование даже более современное. Все постсоветские страны и страны бывшего соцлагеря имеют одинаковые турбины и трубы. Поэтому разговоры о том, что у Украины устаревшее оборудование – это спекуляция. Более современное оборудование разве что у Франции и Германии.

Нужно об этом активно рассказывать за границей, чтобы россияне не могли так просто вводить в заблуждение мир.



Как оцените работу компании «Укртрансгаз» и работу руководства «Нефтегаза»?



Скажу так - перед техническими специалистами «Укртрансгаза» и «Нефтегаза» я снимаю шляпу. Они в чрезвычайно сложных условиях без каких-либо серьезных проблем содержат газотранспортную систему.



Что касается ведения переговоров, то были допущены большие ошибки. России удалось сделать несколько маневров, благодаря которым мы оказались у разбитого корыта. Все радовались меморандуму премьеров по поставкам газа в Украину, а это был только шаг, чтобы усыпить Украину.



Мы не подготовились к кризису. Нефть была дешевая, можно было скупить больше мазута и угля, чтобы быть готовыми к отопительному сезону без газа. Ведь мы должны были ожидать газовой войны, многие эксперты о ней открыто говорили. Почему к этому не прислушались и поверили бумажкам меморандума? – Я не знаю, но это была их ошибка.



Но ведь газа закачано много, насколько нам его хватит?



Газа закачали много, и нам его хватит надолго. Но вопрос, как его доставить потребителям. ГТС была сконструирована так, что транзитные трубы параллельно поставляли газ и своим потребителям. Нет отдельной трубы. Поэтому система действует, когда все работает, если же делать отдельно поставки и прокачку газа на Европу – все срабатывает сложно. Но даже в таких обстоятельствах и в условиях низких температур наши сработали неплохо.



Если бы было желание российской стороны прийти к компромиссу, а не загонять Украину в тупик, то газ в нормальном режиме подали бы еще вчера. Украина без российского газа выдержит еще несколько месяцев, но этого не выдержит ЕС. Сейчас нужно садиться за стол и принимать принципиальные стратегические решения. Мне бы очень не хотелось, чтобы в данной ситуации ЕС во имя своих интересов пожертвовал бы интересами Украины.