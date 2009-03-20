Ющенко почтил Мазепу

В Мазепинцах Ющенко произнес речь по случаю юбилея гетмана. «Не одно столетие имя Мазепы стирали из памяти народной... Империя делала это с единственной целью - уничтожить саму идею независимости Украины, превратить ее в подчиненную территорию без прошлого и будущего. Но мы не поддались, мы выстояли, мы победили», - сказал Президент. Он напомнил, что Иван Мазепа более двух десятилетий был гетманом Украины. «Это были особенные годы - годы возрождения из Руины, годы подъема национальной и государственной жизни Украины», - убежден Ющенко. Президент особо отметил усилия гетмана Мазепы по созданию из казацкой старшины новой, государственной элиты и превращению украинского казачества в мощное регулярное войско. «В 1704 году Ивану Мазепе удалось объединить правобережную и левобережную части Украины в единое государство... Украина возрождалась как страна европейской культуры и традиций», - напомнил Ющенко, добавив, что мечтой гетмана было независимое, почитаемое в Европе Украинское государство. «Иван Мазепа - не предатель. Иван Мазепа - защитник родной земли. Иван Мазепа восстал во имя Украины и родной земли... Пора окончательно развеять фальшивые мифы о якобы предательстве Ивана Мазепы», - сказал Президент, отметив, что столетиями его патриотический поступок вдохновлял украинских патриотов на борьбу за независимость Украины. В мероприятии приняли участие глава Киевской областной госадминистрации Вера Ульянченко, министр культуры и туризма Василий Вовкун, министр обороны Юрий Ехануров, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, народные депутаты, представители местной власти, казачьих организаций. В этот же день Виктор Ющенко принял участие в церемонии открытия памятного камня на месте построенного на средства Ивана Мазепы Свято-Николаевского военного собора. Президента сопровождали министр обороны Юрий Ехануров, глава Киевской ОГА Вера Ульянченко, секретарь Киевсовета Олесь Довгий.