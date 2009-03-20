Депутаты перешли на ругань

Как и ожидалось, кадровые вопросы Верховная Рада сегодня не рассматривала. По словам депутатов от коалиции, до сих пор нет нужного количества голосов за проведение кадровых ротаций. Сколько бы возможных пакетов и комбинаций коалицианты не придумывали, все равно не удалось удовлетворить кадровые аппетиты всех таким образом, чтобы нашлось 226 депутатов для министерского голосования. Как уже неоднократно бывало, все отложили на потом, как минимум до 30 марта, когда состоится следующее парламентское пленарное заседание. Однако и без кадровых пертурбаций в парламенте сегодня было более чем весело. Запорукой депутатского зрелища стал запланированный на сегодня отчет газовой ВСК, с которым должна была выступать всегда эмоциональная «регионалка» Инна Богословская. «Веселуха» с отчетом началась еще до его провозглашения, поскольку комиссия так и не смогла утвердить документ, который Инна Германовна раздала депутатам еще две недели назад. Понятно, что члены коалиции не захотели голосовать за отчет, который бы чернил действия правительства во время газового кризиса. Как следствие – комиссия разделилась на две части, соответственно, ни один документ так и не стал официальным отчетом, поэтому Владимир Литвин нашел Соломоново решение – пусть со своими версиями отчетов выступит «регионалка» Инна Богословская и бютовец Сергей Пашинский. Понятно, каких-то юридических последствий эти «рассказы» иметь не могли. Как ни пыталась Инна Богословская выбить для своего доклада полчаса, – спикер позволил ей выступать всего десять минут, и как ни странно, за это решение отдала свои голоса даже Партия регионов. Посчитав, что за десять минут доклад не сделаешь, Инна Германовна вышла и просто рассказала все, что думает о правительстве, и в частности о том, как оно руководит газотранспортной системой Украины. На упреки из зала, мол, неплохо было бы услышать что-то конкретное и хоть отдаленно похожее на отчет, Инна Богословская отвечала просто: «Сами читайте документ, я его всем раздала». Со стороны все выглядело довольно смешно, однако депутатам представился очередной случай пообвинять друг друга либо в сдаче государственных интересов во время подписания газовых договоренностей, либо в лоббировании интересов «РосУкрЭнерго» со стороны Богословской. Веселее всего стало, когда наступило время вопросов к госпоже Богословской. Еще во время ее выступления коллега по партии Василий Киселев, которого слухи тоже связывают с «группой Фирташа», что-то упорно писал на листочка. Как только Инна Германовна закончила свой рассказ, Киселев встал, подошел к трибуне и отдал Богословской листочек. Смысл этого события стал понятен несколько позже, когда первым слово для обращения к Богословской взял тот же Киселев и задал вопрос о том, считает ли Богословская компанию «Газпромсбыт Украина», которой правительство позволило продавать газ в Украине, намного вреднее для государства, чем «РосУкрЭнерго». Инна Германовна, глядя на бумажку, стала отвечать, и было заметно, что тезисы ответа она как раз и берет из киселевской писульки. Вот такое плодотворное взаимодействие... Но и это было не самым смешным. Дальше слово для вопроса взял бютовец Андрей Павловский. Он выпалил: «Уважаемые коллеги, знаете, если объективно, то в 10 минутах эмоций и шизоидально-параноидального бреда Инны Гебельсовны я не услышал ни одного факта, ни одного факта по сути. Я хочу сказать, что я сочувствую Партии регионов, потому что ее изнутри по заданию Секретариата Президента разлагает коррупционная группа „РосУкрЭнерго”, к которой принадлежит Инна Гебельсовна». Реакция на этот упрек была молниеносной. Главная защитница чести «регионалов» Анна Герман подбежала к Владимиру Литвину с призывом прекратить унижение чести и достоинства народного депутата, да еще и женщины, да еще и со стороны мужчины. Литвин призвал депутатов к пиетету и извинился перед Богословской от имени Верховной Рады, но этого явно было мало. Сама госпожа Герман и заместитель главы фракции Партии регионов Александр Ефремов сразу побежали к руководству БЮТ разбираться. Павловский сидел в самом уголке зала, и до него добраться было очень сложно. Но это не остановило Ярослава Сухого, который мгновенно отреагировал на заявление Павловского и пошел в его сторону со страшными проклятиями. «Ну ты и шпана малолетняя, ну ты и дрянь, гнида ты паршивая, **бальник закрой, зараза, как у тебя язык поворачивается женщину обижать!» – кричал на весь зал Сухой эти и еще более крепкие слова. Но не Ярослав Михайлович представлял самую большую угрозу для Павловского. Как раз на середине вербального наказания в зал быстренько вбежал «регионал», олимпийский чемпион по борьбе Эльбрус Тедеев, и медленно, но уверенно направился в сторону бютовского острого на язык депутата. Честь женщины была оскорблена, и казалось, что вот-вот исполнятся слова Остапа Бендера, и «сейчас будут бить морду». Как потом рассказывали некоторые «регионалы», Тедеев появился в зале именно за этим. Однако мордобития в сессионном зале не получилось: когда Тедеев был уже на половине пути к Павловскому, руководство фракции дало ему отбой, и тот, покрутившись немного на месте, пошел к сектору «регионалов». Андрей Кожемякин и Иван Кириленко что-то душевно объяснили Анне Герман, и инцидент был исчерпан. В Партии регионов так и не нашлось мужчины, способного защитить честь женщины. Как потом объясняли «регионалы», они однозначно будут требовать публичного извинения со стороны БЮТ. По словам Александра Ефремова, это извинение «в очень специфической форме» мы увидим уже на следующем пленарном заседании. Рядовые же «регионалы» отмечали, что методы физического воздействия на Павловского употребить все же не мешало бы, но они не захотели делать это при всем народе, под прицелом десятков журналистских камер. Поэтому не исключено, что в той или иной форме продолжение инцидента последует. Ярослав Сухой после инцидента рассказывал в кулуарах, что Павловский заслуживал большего, и сам Сухой как бывший спецназовец мог ему все организовать, но БЮТ не дождется, чтобы их кровь пролили на камерах. Бютовец же Олег Ляшко прокомментировал ситуацию просто: «А за что нам извиняться, если она на самом деле такая?». Сам Павловский в кулуарах после окончания заседания замечен не был. Что же касается, собственно, газового отчета, то он был завершен без неожиданностей, стороны выдвинули друг другу старые обвинения, на том и порешили. Кто-то в предвкушении недельного отдыха, а кто-то в ожидании продолжения бесконечных кадровых переговоров, но все депутаты разошлись из парламента до 30 марта, дня следующего пленарного заседания.