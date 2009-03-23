Старість прийшла

Янукович втомився – і готовий за відкуп не йти у президенти. Та у партії є як мінімум сотня людей, яка його штовхає випити «чашу сію» до дна. На те, що Янукович втомився працювати головним опозиціонером, вказують як мінімум кілька речей. По-перше, спливло 100 днів відтоді, як Віктор Федорович обіцяв підняти всю країну на ноги («Ми будемо терпіти 100 днів, а потім піднімемо всю країну»), мало не оточити Кабмін і страйкувати до того часу, поки з будинку уряду не поллється манна небесна на страйкарів, а посади – на команду Януковича. На минулому тижні однопартійці Януковича (Єфремов) заявили, що акції будуть носити локальний характер. І що в них візьме участь близько 100 тис. чоловік. Тобто, уже не вся країна, а 460 її частина. Але й ці погрози – далекі від реальності. На Донеччині та Луганщині, якщо і спалахуватимуть «повстання», то носитимуть не тільки антивладний, але й подекуди – антиопозиційний характер. Бо надії на партію Регіонів, яка перебуває де-факто у владі, немає ніякої. Невдоволення життєвими умовами зростають, а партія – як у рот води набрала. Мовчить. Більше того: на місцях не розуміють, чи прийняте врешті-решт рішення про висунення Віктора Януковича кандидатом в президенти, чи треба шукати іншого «політичного даху». Яценюк? Вітренко? Литвин?.. Офіційні ж речники Партії регіонів, знаходячись у підвішеному стані, чітко, як по темнику, тлумачать одне: мовляв, ми – опозиція, а усі проблеми країни – це проблеми правлячої «помаранчевої» команди. Що, звичайно, не відповідає дійсності хоча б тому, що, маючи 170 депутатських мандатів у Раді, ПР не поворухнула пальцем, щоб довести: ми кращі, ніж коаліція. Жодних законодавчих ініціатив, якими могли б гордитися виборці ПР, жодних ефективних рішень. Натомість – поділ фракції на кілька центрів впливу, відверте лобіювання бізнес-інтересів та запопадливість перед Секретаріатом Президента у питанні «добивання» прем’єра Тимошенко. Є й інший бік справи – кулуарний. На минулому тижні відбулися переговори між представниками БЮТ та Партії регіонів про призначення на посаду міністра фінансів близької до Миколи Азарова людини – Федора Ярошенка. В свою чергу регіонали зможуть підтримати ідею звільнення із посад міністрів окремих представників «Нашої України» та проголосують за призначення Сергія Тігіпка віце-прем’єр-міністром з економічних питань. То про які акції і про яку опозицію можна говорити? Особливо пікантним моментом є також рішення Київського апеляційного суду, який визнав законним відчуження та передачу в приватні руки державної резиденції «Межигір’я», в якій проживає Віктор Янукович. Знаючи, як приймаються судові рішення, чи можна розцінювати дане повідомлення як перший внесок у відправлення Януковича на заслужену політичну пенсію?