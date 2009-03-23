Ілюзія страху

«Замість влади і грошей людину не полишає страх жити, страх померти», – якось сказав Олександр Турчинов, котрий у відпустках розважається красним письменством. Подейкують, сенс цієї фрази дійшов і до Юлії Тимошенко. Щоправда, у дещо видозміненому вигляді. Коротко переповідаючи суть трьох зустрічей лідерки БЮТ з власною фракцією, котрі відбулися минулого тижня, мої співрозмовники зійшлися в одному: Юлія Тимошенко боїться. Боїться програти президентські вибори. Звісно, на кількагодинних нарадах прямо цього ніхто не казав. Йшлося про необхідність змін системи державотворення. Тобто про зміни до Конституції, котрі б могли перетворити Україну на парламентсько-президентську республіку з розширеним повноваженням прем’єра та усіченим – президента. Усім також очевидно, що запровадження подібних змін можливе лише за участі у парламентському голосуванні двох найбільших фракцій – БЮТ та Партії регіонів. Тож примара 2 вересня 2008 року, коли названі фракції спільно проголосували за нову редакцію закону про Кабмін та заклали наріжний камінь до імпічменту, знову постала в повний зріст. І чимось ця примара дуже нагадує тінь Віктора Медведчука. За такого розкладу зрозумілий і політичний зиск, котрий можуть отримати головні політичні гравці та конкуренти водночас – Юлія Тимошенко та Віктор Янукович. Вона стала б довічним канцлером, він – першим президентом, обраним у парламенті. За подібний сценарій виступають чимало прибічників Віктора Януковича. Але – і це більш цікаво – дуже багато побратимів Юлії Володимирівни. Йдеться навіть не про рештки «чудової есдеківської сімки», з представниками якої Юлія Володимирівна наразі зустрічається чи не частіше, ніж з родиною. Й навіть не про пана Олександра Абдуліна, учня Ігоря Бакая, котрий за майстерністю інтриг чи не перевершив учителя. Несподіваним прибічникам мезальянсу став, наприклад, Йосип Вінський. Та Олександр Турчинов. Думка останнього, судячи з шифровок БЮТівців, може переважити голоси навіть тих відчайдухів, котрі досі не хочуть брататися з регіоналами і хочуть, аби Юлія Тимошенко йшла на прямі всенародні президентські вибори. Та продовжують вірити, що вона має непоганий шанс їх виграти. Ілюзія? Чи страх? P.S. Автор роману «Ілюзія страху» – Олександр Турчинов. P.P.S. Цитати за сайтом http://www.tymoshenko.com.ua