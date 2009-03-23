Стоп-кадри

Парламентський відділ кадрів знову зачинено. Питання звільнень і призначень у Кабміні та інших органах виконавчої влади укотре відкладено до кращих часів – як мінімум до наступного тижня.

«Главред» спробував розібратися, що стоїть за черговим перенесенням кадрового бліцкригу, і відповісти на питання про те, чи варто очікувати, що «кадрова епопея» взагалі колись закінчиться



«Закадрити» опозицію Перша причина того, чому кадровий віз і нині навіть не зрушив з місця, очевидна – під ухвалення цих рішень у сесійній залі просто немає голосів. Лідери «більшості» можуть скільки завгодно розповідати про її життєздатність, стійкість та продуктивність, однак факт залишається фактом. Виконати своє головне завдання – сформувати виконавчу владу і нести відповідальність за її дії – нинішня парламентська коаліція не в змозі.

Утім, радівські «більшовики» вірять, що безвихідних ситуацій не буває, і голоси на підтримку кадрових голосувань під куполом знайти можна. Для того, щоб полегшити ці пошуки, парламентські комбінатори винайшли конфігурацію «пакетів» – малих, середніх і великих.

По суті, ця задумка нічим не відрізняється від правила «нагрузки», яке колись діяло в радянських гастрономах. Хочеш купити палку дефіцитної копченої ковбаси – придбай до неї обов’язковий додаток у вигляді кількох кілограмів перлової крупи.

Так і в питанні кадрів. Парламентарі, які не входять до складу коаліції, цілком могли б підтримати її окремі кадрові рішення. Тому «в нагрузку» до прохідних кандидатур коаліціанти «вішають» по кілька менш популярних пропозицій – в надії на те, що жадана цифра «226» таки з’явиться на парламентському табло.

Хто проголосує за який пакет і на яких умовах – чи не головна тема торгів, які зараз ведуться у парламенті. Приміром, позакоаліційні «нашоукраїнці» теоретично могли б підтримати президентського висуванця на пост глави МЗС Олега Шамшура. Проте наразі вони виступають проти його призначення «в компанії» з іншими претендентами на урядові посади. Але ж головне у цій ситуації, що наявний сам предмет для переговорів! Не дарма ж «найменший» з обговорюваних пакетів (призначення глав Мінфіну, МЗС, Антимонопольного комітету та Фонду держмайна) не передбачає звільнень жодного з пропрезидентських посадовців...

З опозицією складніше. І це визнають самі коаліціанти. Комуністи, які вже «спалилися» неодноразовими синхронними голосуваннями з «більшістю», цього разу начебто пішли на принцип і допомагати у формуванні уряду не збираються. З іншого боку, ленінці не приховують, що їхні висуванці могли б ефективно керувати тими ж «Укравтодором» і «Укрспиртом», тому кадровий бартер за участю «червоних» зовсім не виглядає неможливим.

А от регіонали періодично посилають назов¬ні сигнали про те, що вони, звичайно, брати на себе відповідальність за кадрові призначення не хочуть, але окремі кандидати на високі пости теоретично на їхню підтримку розраховувати б могли. У цьому контексті можна почути не тільки прізвище недавнього члена «тіньового уряду» Костянтина Грищенка, який не так давно називався найвірогіднішим кандидатом на пост глави МЗС. Регіонали начебто готові обговорювати призначення на віце-прем’єрські посади Віталія Гайдука та Сергія Тігіпка. Не виключено, що заграванням з найчисельнішою парламентською фракцією є і висування на пост глави Мінфіну близького до Миколи Азарова Федора Ярошенка. Тому якщо у кадровому пакеті буде достатня кількість прийнятних для «біло-синіх» кандидатур, то, можливо, їхня фракція за прикладом БЮТ проявить свій «демократизм» і «зіллє» у підтримку такого пакету кількадесят голосів...

Наразі пошуки конфігурації, яка забезпечить створення під куполом ситуативної більшості для одного-єдиного голосування, тривають. Переговори ведуть усі з усіма. Поки що результату вони не мають, але ж ніхто нікуди не поспішає, часу для того, аби домовитись, – більш ніж достатньо...

Своїх «кадрів» вистачає Проблеми коаліції не обмежуються пошуками союзників для кадрових голосувань у лавах опозиції та парламентського «болота». Складність ситуації полягає у тому, що серед самих «більшовиків» немає згоди стосовно того, кого, куди і як треба призначати.

Традиційний для себе радикальний плюралізм демонструє «помаранчева» фракція. На кожне урядове крісло, що належить до квоти НУНС, «нашоукраїнці» висунули по два, а то й по три претенденти. Переговори між численними групами впливу всередині фракції ведуться у тоні, далекому від конструктивного: навпаки, іноді йдеться про відвертий шантаж. Тож якщо чиїсь кадрові амбіції не будуть враховані, то у вирішальний момент саме його голосу може не вистачити для того, аби затвердити увесь пакет.

Не набагато краще виглядає у цьому контексті БЮТ: у всякому разі, остаточного списку своїх кадрових пропозицій тут теж не сформували. Переважна більшість «тимошенківців» про новини з кадрових фронтів узнає на засіданнях фракції, і часом – як-от про перспективу призначення на пост глави Мінфіну «ідейно чужого» Ярошенка – ці новини не викликають надмірного захоплення. Багато хто звернув увагу і на те, що на пост економічного віце-прем’єра, який начебто належить до квоти БЮТ, претендують одразу два кандидати-важковаговики: Сергій Тігіпко (який на минулому тижні озвучив своє бажання піти в уряд Тимошенко за допомогою одразу кількох інформаційних каналів) і Петро Порошенко (який однозначно заявляє, що на пост гуманітарного віце-прем’єра не погодиться). Нарешті, частина БЮТівців досі перебуває під враженням від голосування півсотні своїх колег за відставку Володимира Огризка і грозиться «у випадку чого» теж продемонструвати власну «принципову позицію». Тому лідерам БЮТ також є над чим поламати голову...

25-й кадр Кадрова епопея, якій наразі не видно кінця-краю, має і ще один аспект. Кількамісячне мусування питання урядових призначень без видимого просування вперед дає підстави запідозрити, що йдеться тут не про реальний процес знаходження компромісу, а про чергову гру, в яку зараз гуртом грають усі мешканці вітчизняного політичного Олімпу.

Адже видимого дискомфорту від того, що кілька важливих державних посад залишаються вакантними, ніхто, здається, не відчуває. Банкова не знижує градусу критики Кабміну і має всі підстави називати коаліцію, яка не може навіть свій уряд укомплектувати, «неіснуючою». Юлія Тимошенко відсутністю кількох міністрів у свому Кабінеті теж не дуже переймається: зрештою, паралельний «прем’єрський» МЗС, очолюваний Григорієм Немирею, продовжує нормально функціонувати, а керування Мінфіном останнім часом і так здійснювалось в ручному режимі.

Тому і ставлення до процесу кадрових призначень у депутатів відповідне. У БЮТ, приміром, кажуть, що позиція фракції стосовно підтримки Олега Шамшура на пост глави МЗС визначатиметься залежно від того, яку насправді мету, вносячи цю кандидатуру, переслідував Віктор Ющенко. Якщо Президент «вкидає» Шамшура в парламент лише для того, щоб депутати «завалили» цю кандидатуру і Банкова отримала можливість повернутися до фігури Костянтина Грищенка, то БЮТ назло Президентові одностайно підтримає Олега Владиславовича. Якщо ж Ющенко справді хоче бачити Шамшура главою зовнішньополітичного відомства, то він повинен буде чимось пожертвувати, а депутатський загін підтримки Президента – відійти від своєї принципової позиції і таки проголосувати за котрийсь з напрацьованих з такої оказії пакетів.

Гра у кадри насправді може й не мати власної конкретної цілі. У час, коли загальна увага прикута до довгих, безрезультатних і, ймовірно, безперспективних кадрових переговорів, вони цілком можуть виявитися не більше, ніж маневром, який відволікає від набагато важливіших та цікавіших процесів. І розгледіти справжню суть того, що відбувається в українському політикумі, за лаштунками всенародної дискусії навколо постатей кандидатів у міністри, може виявитись ще важче, аніж «вирахувати» прихований 25-й кадр у банальному художньому фільмі...

Хто, приміром, на тлі обговорення чеснот того чи іншого кандидата на те чи інше крісло зверне увагу на чутки, що процес узгодження конституційних змін між БЮТ та Партією регіонів вже вкотре вийшов на фінішну пряму? Кому в час, коли на слуху у всіх прізвища можливих нових міністрів, цікаво, що на минулому тижні парламент остаточно упорядкував законодавче забезпечення процедури імпічмента? Зрештою, як швидко, приспані кадровою колисковою, суспільство та політикум відреагують на раптовий початок боїв на абсолютно новій ділянці політичного фронту?