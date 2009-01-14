Информационная импотенция

14 января 2009, 17:02

О том, что Украина проигрывает России на информационном фронте, европейцы говорят уже неделю.

Вчера в этом смогли убедиться и наши соотечественники - экстренная пресс-конференция Виктора Ющенко стала показательным примером того, как неумело украинское руководство пользуется информационными поводами. И уж совсем грустная картина получается, если сравнить скудный информпоток, исходящий из Киева, с тем массивом информации, которую ежедневно выдает на-гора официальная Москва. Хотите примеров? Пожалуйста!

Попробуем коротко проанализировать работу украинской власти на информационном фронте с 1 января, то есть во время активной фазы газового кризиса. Первые дни Киев выглядел довольно неплохо, и это вселяло оптимизм. Все помнят о совместном заявлении Президента и премьера, обнародованном 1 января - этот документ даже породил слухи о том, что лидеры государства решили помириться на время кризиса. А на следующий день украинская официальная делегация (опять же по совместному поручению Президента и премьера) направилась в европейское турне, чтобы разъяснить партнерам официальную позицию Киева – тоже очень важный и нужный шаг...

Но к 6-7 января, когда Россия перекрыла транзитные поставки газа в Европу, ситуация изменилась на противоположную. Создавалось впечатление, что у Киева закончились "домашние заготовки", а новые удачные пиар-ходы придумать не удавалось. О чем можно говорить, если Ющенко и Тимошенко не удосужились даже провести пресс-конференцию, чтоб изложить позицию государства в связи с прекращением поставок газа в Европу! С позицией Юлии Владимировны, конечно, все не так просто, мотивы ее молчания заслуживают отдельного анализа. Но почему молчал Президент? Даже назначенный на 5 число "подход к прессе" Виктора Ющенко в Калуше был неожиданно отменен, хотя комментарий главы государства был очень необходим – именно в этот день европейские потребители заявили о значительном снижении поставок газа. Выйти к прессе украинским руководителям пришлось лишь 8 января, да и то вынужденно, в связи с приездом Мирека Тополанека, премьера Чехии, председательствующей в ЕС. Затем на несколько дней все снова ушли в информационное подполье (хотя выходные были очень насыщены событиями).

Что же в этот период делали российские лидеры? Они, в отличие от наших, публично работали.

Хочется аплодировать мастерству кремлевских (или как там они называются теперь, после перехода Владимира Путина на пост главы правительства?) пиарщиков. Ежедневно с 1 января они генерируют по нескольку информационных поводов в день: вот Путин встречается с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, вот он слушает доклад о работе газотранспортной системы. И с журналистами иностранных СМИ Владимир Владимирович не поленился встретиться – в его команде отлично понимают, насколько важно мнение европейских СМИ для укрепления имиджа России в этом конфликте. Не отставал от него и президент РФ Дмитрий Медведев, также регулярно раздающий показательные наставления российским чиновникам. А когда президент находился на госдаче в Сочи, его администрация не поленилась привезти туда самолет российских и европейских журналистов, чтобы "картинка" с его сочинских рабочих встреч попала на телеканалы всех стран ЕС. Вы себе представляете ситуацию, чтобы пресс-служба Виктора Ющенко точно так же привезла прессу к нему в карпатскую Гуту? Я – не представляю. Вот потому и получаем имидж Президента, который катается на лыжах в Карпатах вместо того, чтобы «разруливать» газовые противоречия.

Впрочем, вешать всех собак на Ющенко и его команду тоже не стоит. На самом деле информационная безграмотность стала отличительной чертой всех украинских чиновников (хотя сами они, похоже, этого факта не осознают). И прямым доказательством этого является тот факт, что украинцы напрочь провалили все сеансы общения с европейскими СМИ и европейскими политиками, организованные для них в Брюсселе. "Многие говорят, что Украина проиграла информационную войну, но правильнее будет сказать, что она ее просто не вела", - охарактеризовал информполитику Киева один знакомый европейский журналист.

Возможно, наиболее ярким примером беспомощности киевских чиновников в вопросах информирования общественности стал визит украинской делегации в Европарламент 8 января. В этот день Киев получил невиданную фору. Изначально планировалось, что в Европарламент приедут делегации и Украины, и России, но по ряду причин (в том числе погодных, помешавших посадке российского самолета в аэропорту Брюсселя) представители «Газпрома» отменили свое участие в слушаниях. Киев получил возможность самостоятельно, без оппонентов убедить европарламентариев в своей правоте и в неправоте России. Сделали ли они это? Нет! После беседы с украинцами депутаты ЕП лишь дипломатично заявили, что Украина и Россия должны сами решить свой спор, а пока что обе страны в одинаковой мере считаются виновниками кризиса. В сложившихся условиях такой результат посещения Европарламента вполне можно назвать провальным.

Брюссельские журналисты, побывавшие на этом мероприятии, в один голос заявляют: киевляне были крайне неубедительны и даже не пытались объяснить происходящее "доступным языком", чтобы убедить в своей правоте парламентариев, не являющихся специалистами в нефтегазовой сфере. Один из представителей СМИ метко охарактеризовал поведение членов украинской делегации словом "бумагомания". "В Европарламенте их никто не понял, - поделился собеседник «Главреда». - Они привезли горы документов, которые зачитывали кусками, показывали перед телекамерами, обменивались ими друг с другом и снова с рвением зачитывали. Когда им задавали вопросы, они опять зачитывали куски, опять показывали документы и так далее".

Другой брюссельский журналист, пожелавший остаться неназванным, отметил безграмотную организацию брифинга еще одной украинской делегации, посетившей Брюссель в понедельник (в ее состав входили вице-премьер Григорий Немыря и глава «Нафогаза» Олег Дубина). На сеансе их общения со СМИ присутствовало всего десять (!) журналистов, шесть(!) из которых оказались собкорами украинских и российских СМИ. И это при том, что господин Немыря свободно владеет английским и вполне мог провести специальную пресс-конференцию для европейцев. Но, по-видимому, Киеву позиция Европы не настолько важна, чтобы тратить время уважаемых людей на ее формирование.

И напоследок еще одно сравнение с россиянами. Российская делегация, посетившая Брюссель в тот же день, провела полноценную пресс-конференцию с неплохим медиа-откликом, которая собрала порядка сотни представителей СМИ.

А теперь о том, почему такое нелогичное поведение украинских чиновников не вызывает справедливой критики со стороны главы государства. На этот вопрос наглядно ответила довольно "пустая" экстренная пресс-конференция Виктора Ющенко, состоявшаяся во вторник.

Да, господин Ющенко говорил много и о многом, да, он ответил на все заданные вопросы, да, он потратил немало времени на описание параметров работы газотранспортной системы и старательно зачитывал в прямом эфире поминутный отчет о прокачке газа на российско-украинской границе (опять та самая "документомания"). Еще больше времени ушло на описание внутриполитических моментов и намеки о том, что Юлия Тимошенко недостаточно хорошо работает в сложившейся ситуации. А вот нормального, человеческого пояснения событий дня журналисты так и не услышали. Виктор Ющенко не потрудился разъяснить "на пальцах", почему прокачка газа по тому маршруту, который был затребован «Газпромом», оказалась невозможной. Хотя Президент мог бы это сделать! К слову, за полчаса до начала пресс-конференции один из высокопоставленных сотрудников президентского секретариата именно так, доступно и популярно пояснил эти причины автору данного материала.

Итог такой безалаберной политики Украина имеет уже сегодня. И Еврокомиссия, и Європарламент, и представители Чехии заявили, что в текущей ситуации по-прежнему возлагают вину за эскалацию кризиса на обе стороны и не намерены определять одного виновного.

Хотя - и в этом я абсолютно уверен - при проведении корректной, продуманной и системной информационной политики сегодня Украина могла бы рассчитывать на поддержку, а не на обвинения со стороны Евросоюза.

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