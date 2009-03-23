Брюссельское сражение

Это мероприятие станет полем информационной битвы Президента и премьер-министра - оба чиновника уже прилагают все усилия, чтобы показать свою значимость в переговорном процессе и уменьшить роль своего конкурента. На итоги конференции эта схватка не окажет никакого влияния, ведь инвесторы уже приняли решение. А вот европейские политики, получившие на минувшей неделе надежду на примирение украинских элит, окончательно убедятся в тщетности подобных ожиданий. Решение о том, что 23 марта в Брюсселе состоится международная инвестиционная конференция высокого уровня по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы, Еврокомиссия приняла еще в конце минувшего года, а подготовка к этому мероприятию велась и того дольше – предметные переговоры о проведении подобного форума Украина и Еврокомиссия проводили еще в 2007 году. С тех пор стороны несколько раз назначали предварительные даты конференции, несколько раз меняли ее формат, состав инвесторов и предполагаемые условия предоставления средств. Более того, по информации «Главреда», еще пару недель назад оставалось под вопросом успешное проведение сегодняшней конференции. «Украинская сторона срывает все сроки переговоров. Мастер-план реконструкции ГТС, который они нам наконец-то представили, оставляет желать лучшего. А с совместным заявлением Украины, Еврокомиссии и кредиторов, которое должно стать главным итогом конференции, вообще нет никакой ясности - Киев дает нам заведомо неприемлемые варианты текста. Из-за этой неопределенности до сих пор неясен уровень представительства ни с нашей, ни с вашей стороны», – делился с автором данного материала в первой декаде марта дипломат, информированный о ходе переговоров Украины и Еврокомиссии. К счастью, скандала с отменой конференции удалось избежать – спорные моменты были решены за последние две недели. Киев пошел на уступки, согласившись реформировать корпоративную структуру газотранспортной отрасли. Главное требование Евросоюза – о фактическом административном разделении НАК "Нафтогаз Украины" и транзитирующей компании "Укртрансгаз" – зафиксировано в проекте итоговой декларации конференции, которая будет подписана сегодня. Единственным напоминанием о проблемах, возникавших в ходе переговоров, стало отсутствие на брюссельской встрече премьер-министра председательствующей в ЕС Чехии Мирека Тополанека. В период переговорного кризиса один из ведущих чиновников Евросоюза изменил свой график, решив направить вместо себя в Брюссель чешского министра промышленности и торговли Мартина Римана. Этот момент, как говорится, "неприятный, но не смертельный", тем более что Еврокомиссия будет представлена на высшем уровне – президентом Жозе Мануэлем Баррозо и аж двумя комиссарами, "энергетическим" Андрисом Пибалгсом и "внешнеполитической" Бенитой Ферреро-Вальднер. Но главная интрига оказалась закручена вокруг приезда украинских, а не европейских чиновников. Неделю назад пресс-служба Виктора Ющенко заявила, что глава государства обязательно поедет в Брюссель и, к тому же, "возглавит украинскую делегацию". При этом как украинские, так и брюссельские чиновники, с которыми беседовал «Главред», подчеркивали, что конференция является сугубо правительственным, а не президентским мероприятием. "Честно говоря, Секретариат Президента вообще не причастен к организации конференции. Все переговоры проводили правительственные структуры и подотчетные правительству госкомпании ("Нафтогаз" – «Главред»), а в СП мы присылали только отчеты о выполненной работе. И вдруг на финальном этапе, когда стало известно об успехе переговоров, они захотели показать свою значимость", – поделился с «Главредом» один из чиновников, попросивший не называть его фамилию. Это мнение, кстати, подтверждается рабочими документами конференции, которыми располагает автор данного материала. В информационных записках, проектах повестки дня и в приглашениях к участию, разосланных организаторами в разные периоды от января до марта, в качестве главы украинской делегации указана "премьер-министр Юлия Тимошенко". Под итоговой декларацией мероприятия, также предполагается подпись премьер-министра и не предусмотрена подпись Президента. "Совместное участие Президента Ющенко и премьера Тимошенко было инициативой украинской стороны. Но мы, конечно же, поддержали эту идею, потому что для нас очень важно увидеть единство украинской власти в принятии данного решения", - прокомментировал намерение Президента представитель Еврокомиссии, информированный о ходе переговоров. В Секретариате Президента, правда, придерживаются противоположного мнения. Пресс-служба государства, с начала года ни разу не упомянувшая о роли Президента в этом контексте, за последние несколько дней дважды заявила, что успешное завершение переговоров стало возможным только благодаря главе государства. "Переговоры о модернизации ГТС проходят по инициативе и при непосредственном участии Президента... Именно благодаря многолетней системной, последовательной и настойчивой работе Виктора Ющенко конференция 23 марта становится реальностью", – заявил 19 марта Богдан Соколовский, уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности. "Глава государства расценивает эту конференцию как результативную точку трехлетней дипломатической работы", продублировала сегодня его заявления пресс-секретарь Президента Ирина Ванникова. Апогеем борьбы Президента и премьера за лавры, причитающиеся главному организатору брюссельской конференции, стала история с самолетами, отголоски которой просочились в СМИ. Напомним, в четверг, когда и Ющенко, и Тимошенко находились в Брюсселе по случаю саммита Европейской народной партии, пресс-служба Президента обнародовала сообщение: "с целью экономии государственных средств Виктор Ющенко предлагает Юлии Тимошенко лететь на конференцию в Брюссель на одном самолете". На первый взгляд, вполне здравое предложение: в стране кризис и гонять два самолета не с руки. К тому же на саммите ЕНП украинские политики пообещали европейским партнерам заключить перемирие, и совместный полет должен был стать еще подтверждением истинности таких намерений. Но это – лишь теоретически. На практике же Секретариат Президента преследовал совсем другую цель. Полет чиновников на президентском самолете предполагает, что журналистский пул на борту тоже будет "президентским", сформированным пресс-службой СП. А это значит, что в те моменты, когда Президент и премьер будут проводить параллельные двусторонние переговоры с брюссельскими чиновниками, всю прессу организованно повезут за главой государства, а глава правительства останется без медиа-поддержки. То же правило касается пресс-конференций украинских лидеров: Юлия Владимировна не сможет самостоятельно сказать "в телевизор" важную новость тогда, когда она захочет, и будет вынуждена довольствоваться совместным подходом к прессе в том формате, который выберет президентская пресс-служба, а Виктор Андреевич при этом будет свободен в маневрах. Очевидно, что такой вариант категорически не устраивал Юлию Тимошенко. Тем более во время нынешней поездки в Брюссель, где оба украинских лидера хотели предстать в качестве главы делегации и главного переговорщика от Украины. Следует отметить, что в СП сделали очень грамотный ход: загнав Юлию Тимошенко в тупик. Отказавшись лететь вместе с Виктором Ющенко, Тимошенко дала бы Президенту повод упрекать ее в нежелании объединяться и в пустой трате бюджетных средств. Но премьер не сдалась и сделала то, что в СП считали невозможным: подковерная борьба с президентской инициативой, которую проводили внешнеполитические службы премьера, а также передовая группа ее протокола и пресс-службы, находившиеся в Брюсселе, завершилась их победой. Юлии Владимировне удалось убедить Брюссель в том, что роль правительства в организации брюссельского форума – ключевая, и что это следует подчеркнуть. Итогом стало то, что Юлия Тимошенко полетела в Брюссель со «своими» журналистами, а Президент, получив соответствующий сигнал от европейских партнеров, не ставит это в упрек главе правительства. Впрочем, в украинских условиях политики обычно не отказываются от запланированных военных действий. Так что сегодня и в ближайший дни нам еще предстоит понаблюдать за развитием публичной дискуссии Ющенко и Тимошенко о том, кто же из них добился успеха на конференции 23 марта. А европейцы, которые будут смотреть на это информационное сражение со стороны, в очередной раз убедятся в том, что украинские Президент и премьер делают заявления о дружбе и примирении исключительно для европейской публики, а дома и не пытаются скрывать смену линии поведения.