Дмитрий Котляр: Подарок отличается от взятки, но отличить их на практике – сложно

DW, 16:27

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kyrylo, 16:55

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Модератор, 17:06

DW, 17:10

WW, 17:18

trrr, 17:25

Sergei, 17:31

lisa, 17:37

disk, 17:48

Главред, 17:53

DW, 18:05

Главред, 18:15

Василь, 18:21

Василь, 18:31

Корупція поширена насамперед там, де хабарі є традицією. Наскільки, на Вашу думку, можливо боротися із корупцією там, де люди просто звикли вирішувати проблеми за допомогою хабарів?Вітаю всіх, хто вирішив взяти участь у цій розмові!З побутовою чи адміністративною корупцією (на відміну політичної корупції та корупції вищих посадових осіб) дійсно боротися складніше, але можливо. Держава повинна не тільки переслідувати чиновників за хабарництво, але й займатися просвітою населення, пояснюючи, яку шкоду завдає корупція і яка відповідальність передбачена за корупційні порушення. Зниження рівня терпимості в населення до корупції – справа не одного дня і повинна охоплювати заходи від роботи з освітніми закладами до масових публічних антикорупційних кампаній із залученням недержавних організацій. Але антикорупційна просвіта громадян буде марною, якщо держава залишатиме непокараними випадки корупції серед чиновників, особливо тих, що займають високі посади.Чи є в країнах ЄС карна відповідальність за спробу дати хабара?Згідно з європейськими стандартами, злочином має бути не лише давання хабара, але і його обіцянка чи пропозиція. Однаковою мірою карається і спроба хабарництва, коли фактична передача хабара з певної причини не відбулася.Главред: Чому деяким новим країнам-членам ЄС не вдається подолати корупцію? Зокрема, Румунія і Болгарія досі вважаються дуже корумпованими державами...Ситуація в Румунії та Болгарії досить показова і повчальна. Хоч в процесі вступу в ЄС ці країни й здійснили низку кроків, спрямованих на приборкання корупції та злочинності в цілому, багато в чому їх прийняття в ЄС було зроблено авансом. Одразу після вступу ці країни стикнулися із серйозними проблемами в подоланні корупції – в основному внаслідок того, що разом із загрозою не потрапити в запланований строк в ЄС, зникла й політична воля проводити реформи. Навпаки, спостерігається серйозний відхід назад – наприклад, у Румунії прийнято законодавство, яке розширює імунітети вищих посадових осіб, обмежено повноваження правоохоронних органів з розслідування корупції, здійснюється політичний тиск на антикорупційний орган тощо. У Болгарії спостерігається зростання організованої злочинності. Це вже призвело до того, що Єврокомісія була змушена заморозити сотні мільйонів євро допомоги Болгарії. Також над Болгарією та Румунією висить загроза, що буде прийнято рішення не визнавати в ЄС судові рішення цих країн через їхню корумпованість. Причиною такої ситуації в цих країнах, мабуть, є те, що в процесі вступу вдалося змінити законодавство та антикорупційні органи, але не вдалося змінити світогляд та принципи діяльності поліВи коли-небудь давали хабар? Давати лікареві у поліклініці 50 гривень – це теж корупція? Як можна відучити людей від цього?Один чи два рази приходилося в Україні віддячити лікарю за надані «безкоштовні» медичні послуги.Це корупція, якщо, звичайно, лікарня не приватна і це не платні послуги. Як відучити. Насамперед, слід створити умови, коли в лікаря не виникатиме бажання просити чи отримувати хабар від пацієнта. Для цього необхідно забезпечити належну оплату праці лікарів та забезпечити державні лікарні необхідним обладнанням та медикаментами. Після цього слід посилити контроль за лікарями і одночасно почати просвітню кампанію серед пацієнтів з роз’ясненням шкідливості хабарництва та передбаченої законом відповідальності за неї.Что делать с суддейскими решениями? Почему их решения продаются налево и направо? Спасибо.Треба проводити масштабну судову реформу, яка вже давно на часі. І йдеться, насамперед, не про зміну системи судів, а перегляду того, як відбувається відбір суддів, їх навчання, призначення на посаду, просування по службі, як проводяться дисциплінарні розслідування суддів тощо. Слід забезпечити суддівську незалежність як ззовні (позбутися можливості політичного впливу на судову систему), так і зсередини (суттєво обмежити повноваження голів судів, у тому числі Верховного Суду). Повна реформа судівництва відповідно до європейських стандартів вимагає внесення змін до Конституції України (наприклад, в частині функцій і повноважень Вищої ради юстиції), але навіть за чинних конституційних положень давно вже слід було прийняти нові редакції законів про судоустрій та статус суддів, які кілька років знаходяться в парламенті. Одночасно, необхідно посилювати роботу правоохоронних органів для того, щоб активніше притягати хабарників-суддів до відповідальності. Одним із інструментів має стати дієвий контроль за доходами і майном суддів (як і інших публічних службовців) і членів їхніх сімей та введення відповідальності за незаконне збагачення, коли обов’язок довести законність отриманого майна буде лежати на судді.Як відрізнити подарунок від хабара? Чи дозволяється в країнах ЄС державним службовцям приймати подарунки? Від кого можна приймати подарунок? У яких документах такі речі прописують, якщо це робиться? дякую за відповідь.Теоретично, подарунок дається не в обмін на надання якоїсь послуги і тому відрізняється від хабара. Але на практиці їх розрізнити важко, тому отримання подарунків публічними службовцями повинно регулюватися та обмежуватися. Є різні підходи, як це робити – заборонити взагалі приймати подарунки, дозволити лише подарунки, вартість яких не перевищує певний розмір, зобов’язати передавати всі подарунки (чи вище певної вартісної межі), отримані чиновниками, до державного бюджету або реєструвати їх отримання. Головне – забезпечити, щоб під виглядом подарунків не давалися хабарі. Обмеження щодо подарунків можуть визначатися в законі про боротьбу проти корупції або в кодексах доброчесної поведінки службовців.Одна з найгучніших корупційних справ в Україні останнього часу пов’язана з суддею Ігорем Зваричем. Чи можливо подібне уявити в Франції чи Німеччині? Яке б покарання чекало на такого суддю у Франції?Справді, уявити таке у Франції чи Німеччині складно. Покарання у цих країнах за хабарництво досить суворе, але, в принципі, на рівні українського законодавства – від 10 до 15 років ув’язнення. При цьому в обох країнах хабарництво судді чи прокурора – це особливий склад злочину, який карається суворіше, ніж щодо інших службовців. У випадку, судді Зварича, звичайно, радує що злочин було виявлено а порушника арештовано (хоч і з складнощами), але засмучує те, що це, очевидно, лише верхівка айсбергу і не є винятком, а вказує на загальну практику в судовій системі.Не вважаєте, що українська корупція – явище, боротьба з яким вимагає інших підходів, аніж ті, які застосовують країни ЄС? Дякую.Хоч в Україні дійсно надзвичайно високий рівень корупції, це не означає, що інші країни не стикалися з такими ж проблемами. Тому підходи до боротьби з цим явищем відомі – інша справа, що їх треба послідовно і неухильно впроваджувати. З іншого боку, сліпе копіювання іноземних прикладів теж не принесе результату. Слід на підставі вивчення досвіду (як позитивного, так і негативного) європейських країн, особливо тих, що приєдналися до ЄС в 2004 та 2007 роках, сформувати програму системних антикорупційних дій, що буде включати превентивні та правоохоронні заходи.Чи у країнах Євросоюзу заведено контролювати видатки чиновників? Правоохоронці якось реагують на те, що суддя із зарплатою у декілька тисяч євро раптом купує собі маєток зі ставком?У «старих» країнах ЄС з нижчим рівнем корупції передбачено декларування доходів чиновників, але не завжди вони підлягають жорсткому контролю. Набагато більше уваги цьому питанню приділяється в «нових» членах ЄС – країнах Центральної та Східної Європи. Наприклад, запровадження контролю за доходами та майном публічних службовців було однієї з вимог, що ставилися при вступі до ЄС Румунії та Болгарії. Так, у Румунії в 2007 році було створено окремий адміністративний орган - Національне агентство з доброчесності, яке контролює вчасну подачу декларацій про майно, встановлює наявність та вирішує конфлікти інтересів публічних службовців, перевіряє майнові декларації. У разі, якщо Агентство виявляє різницю між майном службовця та його офіційним доходом в розмірі, більше 10 тисяч євро, то таке майно підлягає конфіскації через суд, а справа передається в правоохоронний орган. Створенні цього Агентства не йде гладко і швидко, але сама модель такого органу є досить цікавою і може бути використана в Україні.Хто має нести відповідальність за боротьбу із корупцією: прокуратура, СБУ чи міліція. Чи потрібні якісь спецпідрозділи?Повинні існувати спеціалізовані правоохоронні органи з боротьби проти корупції. На нашу думку, в Україні слід створити орган досудового розслідування корупційних злочинів, які вчинені високопосадовцями або завдали значної шкоди державним інтересам. Такий орган повинен бути автономним (тобто не входити, наприклад, до складу МВС чи СБУ), підзвітним, забезпечений кваліфікованими кадрами (які будуть набиратися за конкурсом, а не автоматично переводитися з існуючих органів) та достатніми ресурсами. Так само необхідні спеціалізовані прокурори з підтримання державного обвинувачення в корупційних справах, які будуть працювати разом із спеціалізованим слідчим органом. Органи ж МВС могли б розслідувати дрібні корупційні справи. Це дозволить сконцентрувати увагу на вищій корупції, корупції на політичному рівні та ефективно їй протидіяти.Це відповідало б і міжнародним стандартам, зокрема, антикорупційним конвенціям ООН та Ради Європи, а також рекомендаціям міжнародних організацій Україні (ГРЕКО та Антикорупційної мережі ОЕСР).(До запитання про те, хто має нести відповідальність за боротьбу із корупцією: прокуратура, СБУ чи міліція. Чи потрібні якісь спецпідрозділи?)Коли може запрацювати такий самостійний антикорупційний орган в Україні? Проект, за який я відповідаю в ОЕСР і який фінансується Урядом США, саме й займається наданням експертної допомоги Україні в створенні такого спеціалізованого правоохоронного органу та запровадженні антикорупційної спеціалізації в органах прокуратури, а також у навчанні слідчих і прокурорів, що розслідують корупційні правопорушення. Проект зараз працює з представниками Верховної Ради України над законопроектом про такий автономний орган розслідування корупційних злочинів, який буде концентруватися на корупції у вищих щаблях влади. Якщо в Україні буде політична воля на реальну боротьбу з корупцією, то антикорупційний орган може запрацювати вже за рік.Цей орган повинен стати одним з елементів нової системи боротьби проти корупції в Україні, яка включатиме реформоване антикорупційне законодавство (зараз у парламенті завершується робота над антикорупційним пакетом, що приведе національне законодавство у відповідність до міжнародних стандартів) та декілька антикорупційних інституцій (антикорупційний слідчий орган та спеціалізовані прокурори, орган із запобігання корупції, орган з координації антикорупційної політики тощо).Коли може запрацювати такий самостійний антикорупційний орган в Україні? Якщо в Україні буде політична воля на реальну боротьбу з корупцією, то антикорупційний орган може запрацювати вже за рік. Цей орган повинен стати одним з елементів нової системи боротьби проти корупції в Україні, яка включатиме реформоване антикорупційне законодавство (зараз у парламенті завершується робота над антикорупційним пакетом, що приведе національне законодавство у відповідність до міжнародних стандартів) та декілька антикорупційних інституцій.В Україні всі кандидати в президенти обіцяли боротися з корупцією. Так було із Леонідом Кучмою в 1994 році. Із гаслами побороти корупцію йшов на виборах 2004 року Віктор Ющенко. Чому досі нічого не змінилося? Проблема лише в тім, що в них забракло політичної волі?Обіцяти не складно, складно робити. Тут дійсно проблема у відсутності справжньої політичної волі. Адже, боротьба проти корупції вимагає однакового ставлення і неприйняття корупційних дій як опонентів, так і власного оточення. Тут не може бути подвійних стандартів і непослідовності – інакше, така боротьба приречена на поразку. Боротьба проти корупції в Україні на жаль залишається лише політичним передвиборчим гаслом і не стала пріоритетом діяльності органів влади.Есть ли надежда в том, что Украина скоро избавится от коррупции и позволит иностранным инвесторам спокойно инвестировать в экономику страны без взяток? Спасибо!Надія завжди залишається, але слід розуміти, що тільки прийняттям законів чи створенням нових органів приборкати корупцію неможливо. Це лише інструменти. Необхідна, насамперед, послідовна політична воля найвищого керівництва держави протидіяти цьому явищу, не дивлячись на ранг чи посаду службовця.Україна дійсно давно пасе задніх за сприятливістю інвестиційного клімату і це суттєво обмежує економічний розвиток і добробут країни. Тому необхідне кардинальне скорочення адміністративних бар’єрів на шляху до створення нових підприємств та інвестування в Україні. І це може бути зроблено в досить стислі строки. Наприклад, Грузія за кілька років скоротила загальну кількість ліцензій та дозволів, необхідних для ведення бізнесу, приблизно в 10 разів та скоротила строк відкриття підприємства до 1 дня. В Азербайджані в минулому році запровадили реєстрацію бізнесу в “одному вікні”, про яку так довго говорять в Україні. Це дозволило цим країнам суттєво піднятися в рейтингу Світового банку щодо легкості ведення бізнесу і безсумнівно сприятиме залученню ними додаткових інвестицій (Грузія у 2009 році взагалі піднялася до 15 місця у світі, випередивши багато західноєвропейських держав Україна ж залишається в районі 145 місць.Чи є в країнах ЄС карна відповідальність за спробу дати хабара?Згідно з європейськими стандартами, злочином має бути не лише давання хабара, але і його обіцянка чи пропозиція. Однаковою мірою карається і спроба хабарництва, коли фактична передача хабара з певної причини не відбулася.Чи можна в якійсь з країн ЄС купити водійське посвідчення?Мені такі випадки не відомі. Отримати водійське посвідчення – це справа дорога і складна. Інколи приходиться кілька разів перескладати іспит, щоб отримати права, і при цьому щоразу сплачувати немалу суму за перескладання. І тут немає нічого дивного, адже водійські права – це дозвіл користуватися т.зв. джерелом підвищеної небезпеки – авто, яке може завдати багато шкоди, у т.ч. непоправної. Тому “куплені” права дорого обходяться суспільству.Як позбутися корупції при проведенні державних тендерів?Головним інструментом уникнення корупції при державних закупівлях є забезпечення прозорості на всіх стадіях цього процесу від формування тендерних умов, їх оголошення, проведення тендерних процедур тощо до присудження контракту та його виконання. Має існувати чітка, зрозуміла та проста законодавча база, що передбачає механізми державного контролю за тендерним процесом та обмежує можливості позаконкурсних процедур. Слід також запровадити “чорний список” компаній, які брали участь в корупційних діях та, відповідно, не повинні допускатися до державних закупівель.Чимало українських бізнесменів стають депутатами. Вони відмежовуються від свого бізнесу лише формально. Як у ЄС борються за «чистоту» політиків? На “чистоту” політиків впливає виборець, який голосує за справжні політичні сили, а не набір корумпованих ділків, секретарок та водіїв на чолі з харизматичним лідером. Але й держава може стимулювати розвиток справжніх політичних сил, яким буде не потрібно продавати місця у виборчому списку для забезпечення свого існування. Це робиться шляхом запровадження державного фінансування політичних партій, які здобули певний рівень підтримки виборців.Чи стикалися постсоціалістичні країни Європи із проблемою політичної корупції – купівлею депутатських мандатів, перекуповуванням депутатів? Така проблема існувала в постсоціалістичних країнах Східної та Центральної Європи, хоча і не досягала такого рівня, як в Україні. Наприклад, у Латвії тривалий час існувала проблема значного впливу кількох олігархів на політичні партії та діяльність парламенту. Після створення спеціалізованого антикорупційного органу та початку ним активних дій з переслідування корупції, у тому числі політичної, ці політичні сили розпочали атаку на цей орган та його керівника, що врешті-решт завершилося звільненням керівника в минулому році. Щодо політичної корупції в цих країнах, то вона зводиться в основому до незаконного впливу на політичні партії через порушення законодавства про їх фінансування.Чимало українських бізнесменів стають депутатами. Вони відмежовуються від свого бізнесу формально, аби не порушувати законодавство країни. Як у ЄС борються за «чистоту» політиків? Це складна проблема, яка пов’язана з розвитком політичних партій (брак сильних ідеологічних партій, які не орієнтуються тільки на свого лідера), виборчою системою (закритість виборчих списків) та демократичною культурою. В країнах ЄС в парламент йдуть не бізнесмени, а політики (які, проте, у минулому могли бути бізнесменами). Бізнесмени ж в Україні йдуть у парламент не для участі в законотворчій діяльності, а для отримання депутатського імунітету та можливості здійснювати корупційний вплив на державну політику у власних інтересах. На “чистоту” політиків впливає виборець, який голосує за справжні політичні сили, а не набір корумпованих ділків, секретарок та водіїв на чолі з харизматичним лідером. Але й держава може стимулювати розвиток справжніх політичних сил, яким буде не потрібно продавати місця у виборчому списку для забезпечення свого існування. Це робиться шляхом запровадження державного фінансування політичних партій, які здобули певний рівень підтримки виборців.Чи прикриваються в ЄС бізнесмени депутатським імунітетом, аби уникнути можливого покарання за корупцію? Як регулюється поняття депутатського імунітету? Депутатський імунітет передбачає звільнення від відповідальності за голосування та висловлювання в парламенті, а також імунітет від кримінального переслідування. Імунітети є суттєво обмеженими – вони є функціональними, тобто стосуються лише дій, вчинених в рамках службових обов’язків (наприклад, не поширюється на порушення правил дорожнього руху), обмежені лише часом депутатського мандату і можуть бути відносно швидко зняті на підставі чітких процедур. Загалом, відмовлятися від депутатського імунітету в Україні наразі не варто, але слід привести його у відповідність до європейський стандартів. Зокрема, неприйнятним є те, що народний депутат не може бути затриманий навіть на місці вчинення насильницького злочину.А может не нужно бороться с коррупцией в Украине? В конечном счете, с коррупцией можно побороться только, если этого кто-то хочет. Как показывает опыт "старных демократий", граждане должны потребовать действий против коррупции от своего правительства, и тогда оно должно проявить волю. Значит, можно только ждать, когда у народа терпец урветься? Так можна дочекатися до моменту, коли буде повністю зруйновано державу і не буде вже заради чого боротися. Корупція, дійсно, на перший погляд робить багато речей простішими, але це лише тому, що існують умови, які їй сприяють і змушують людини до неї вдаватися. Якби, наприклад, існувала можливість отримати певну послугу від держави швидко, дешево і легально, то навряд чи комусь захотілося б давати хабара. В Україні одним з мотивів помаранчевої революції було несприйняття народом корупційної влади. Тому казати, що немає народного "попиту" на подолання корупції в Україні, на маю думку, неправильно. Дякую! Чат был организован в рамках сотрудничества Deutsche Welle и сайта «Главред». Справка: Дмитий Котляр – консультант Антикорупционного отдела Организации экономического сотрудничества и развития, руководителем проекта «Развитие специализированных служб по борьбе против коррупции в Украине». Ранее он рабо тал юрсоветником Главы Секретариата Президента Украины; заместителем министра юстиции Украины; в секретариате Парламентськой Асамблеи Сонета Европы; менеджером Фонда Сороса в Украине. Дмитрик Котляр – магистра права Национального университета «Киево-Могилянскаа академия».