Социалистические чистки

Группа влияния Ярослава Мендуся, Николая Рудьковского и Валентины Семенюк-Самсоненко победила группу Станислава Николаенка и Александра Баранивского. Как результат – на субботнем заседании политсовета СПУ опальных Николаенка и Баранивского исключили из рядов социалистов.



Официальная версия изгнания бывших министров от СПУ – несоблюдение партийной дисциплины, а именно проведение партийных дискуссий вне пределов партийных СМИ и публичная критика руководства партии в прессе.



Напомним, что в последние месяцы Станислав Николаенко неоднократно выступал в печати с инициативами проведения обновления партии и очищения ее от людей, которые своими действиями и поступками скомпрометировали СПУ. Первыми в списке Николаенка-Баранивского значились главный идеолог партии Ярослав Мендусь и один из доноров СПУ Николай Рудьковский. В результате неуклюжих действий первого партия будто бы вела порочную работу с людьми, а второй своими «олигархическими и коррумпированными» действиями сильно скомпрометировал социалистов в глазах электората. Отдельные вопросы предъявлялись и к Валентине Семенюк-Самсоненко, которая вела неприличную публичную «гламурную» жизнь, что также не способствовало популярности СПУ.



В конце января мир увидел своеобразный «манифест социалистов за обновление», в котором речь шла о необходимости демократизации и оновления партии, замены части руководящих партийцев, не оправдавших возложенные на них ожидания, а также модернизации идеологии и программы деятельности партии в условиях кризиса. Отдельно предлагалось ввести должность почетного главы партии с прицелом для Мороза. Параллельно с этим Станислав Николаенко и Александр Баранивский вели активную работу с местными ячейками партии. В части регионов Николаенко удалось привлечь местных руководителей на свою сторону. Главными его сторонниками называли региональных социалистов Николая Садового, Ивана Мусиенка, Владимира Кизиму, Михаила Димонта, Василия Сильченко и других.



В свете активного продвижения «обновленческой» программы Николаенко и Баранивского в руководстве партии вызрели несколько видений того, чего именно добиваются эти люди. Невзирая на распространенное мнение, главной целью «обновленцев» было устранить Мороза от руководства партией, это им было нужно менее всего. Ведь Александр Александрович уже официально заявил о том, что не будет баллотироваться на президентских выборах, а потому его преемником должен стать человек, которого партия поддержит на президентских выборах.



Как мы помним, почти год назад на съезде СПУ были проведени своеобразные «праймериз», то есть, определение будущего кандидата от партии на президентские выборы. На этих партийных состязаниях тогда были два кандидата – Валентина Семенюк и Станислав Николаенко. Со счетом 128 на 117 делегатов победу тогда одержала госпожа Семенюк. Это стало возможным при полной и открытой поддержке Семенюк со стороны Рудьковского и компании. За нее «поработал» и сам Мороз.



Однако, это было не единственное в то время поражение Николаенко, ведь тогда ему не удалось протолкнуть идею разделения должностей главы и первого секретаря партии. Напомним, обе должности в тот раз занял Мороз, а Николаенко, в свою очередь, планировал получить пост первого секретаря и стать номинальным преемникам Сан Саныча. Более того, Морозу удалось пролоббировать изменения в устав, которыми ему предоставлялось право по согласованию с политсоветом отстранять руководителей партийных организаций на местах. В данный момент именно это ему и пригодится.



Невзирая на свое поражение, как утверждают источники в СПУ, Николаенко не согласился с ролью третьего человека после Семенюк, а потому вынашивал планы провести еще один съезд партии, на котором избрать себя кандидатом в Президенты. В рамках этой инициативы, по словам источников, и стоит воспринимать все «обновленческие» инициативы группы Николаенко.



Подковерная борьба в партии продолжалась до начала 2009 года, когда, собственно, и был опубликован план обновления партии. Такое публичное и наглое несогласие части партийцев с «линией партии» канализировало процессы в СПУ. Группа Рудьковского и Мендуся активнее взялись за устранение «группы Николаенко». В рамках «предупредительных мер» в феврале месяце Николаенко и Баранивского отстранили от должностей секретарей политсовета СПУ, а через несколько дней вывели из членов политсовета и политисполкома партии.



Однако подобные действия не помогли усмирить опальных партийцев, более того, они с еще большей предприимчивостью повели работу в регионах по пропаганде необходимости «обновления». Было объявлено о планах создания некоего организационного комитета, который должен был продвигать идею обновления в партии снизу. Когда дело уже дошло до фактической институциализации партийной оппозиции, руководство решило окончательно расправиться с Николаенко и Баранивским – на заседание политсовета 14 марта запланировали исключить их из партии. Однако сделать это в тот раз им не удалось. По официальной версии, до вопроса исключения членов партии просто руки не дошли – закончилось время аренды помещения для заседания.



Тут-то появляется и неофициальная версия – мол, Николаенко тогда чуть не договорился с Морозом о перемирии. Мол, Мороз все-таки решил поставить главную ставку развития партии именно на команду Станислава Николаенко, имевшего намного лучшие возможности и перспективы вывести партию из кризиса. Претендентом на участие в президентской гонке от партии будто бы должен был стать именно Николаенко. Конечно, за это Мороз получал себе гарантии.



Как бы то ни было, и были ли на самом деле Мороз м Николаенко близки к такому компромиссу, однако этого не случилось. 21 марта на заседании политсовета Социалистической партии Николаенко и Баранивского исключили из состава партии. За соответствующее решение проголосовало 58 из 70 присутствующих на заседании членов политсовета.



Однако на самом деле политсовет партии состоит из 110 членов, что дает возможность Николаенко в данный момент говорить о том, что они были исключены очень шатким большинством, ведь остальные члены руководящего органа являются их сторонниками. В любом случае, опальные социалисты сдаваться не намерены. На 4 апреля уже запланирован съезд социалистов, выступающих за обновление в партии и планируюющих создать координационный комитет за обновление Социалистической партии Украины. По словам Николаенко, изменения в партии поддерживает значительная часть людей в регионах и местных руководителей райкомов. Именно они, по его словам, могут стать основой для смены руководства по плану «Б». Конечно, руководство СПУ, в лице Валентины Семенюк, отрицает возможность такого сценария. По ее словам, из партии исключили людей, пытавшихся подменить партийные организации какими-то альтернативными структурами. Теперь же ситуация успокоится и партия заживет спокойной и размеренной жизнью.



Как будет развиваться ситуация в СПУ покажет жизнь. Конечно, вряд ли у Станислава Николаенко хватит сил для проведения смены руководства в СПУ, однако осуществить раскол и привлечь на свою сторону часть организационных структур социалистов ему абсолютно по силам.

{1-} Станислав Николаенко: «Разве нас будут поддерживать, когда в партии есть главный балетмейстер Украины Рудьковский?»



Станислав Николаевич, каковы главные причины вашего исключения из социалистической партии? Отчего это произошло только в данный момент, ведь о ваших противоречиях с Александром Морозом и и другими представителями руководства партии говорят уже, как минимум, год?



Ми отслеживаем настроения украинского общества. Я возглавляю общественный совет научных работников Украины, а потому имею результаты схожие с социологическими исследованиями. Я видел, как партия с рейтинга в 3% после выборов дошла до 0,7% по состоянию на февраль. Я постоянно говорил о том, что нужно что-то делать. Партия неуклонно теряет популярность, партия неуклонно скатывается за политический небосклон. В то время, когда в обществе нарастает кризис и нужен голос левоцентристских сил и защита человека наемного труда – голос СПУ не слышен. Социалистический голос сегодня молчит и люди на знают куда им идти, они растеряны. Треть людей сегодня говорят, что они разделяют социалистические взгляды. А голосуют за нас 0,7%.



Выход из кризиса для СПУ предложили представители 17 областных организаций – пути улучшения ситуации были сформулированы 30 января в единый документ и были опубликованы в прессе – в Интернете и в «Сільських вістях». Консервативное окружение Александра Мороза использовало этот факт как повод для расправы. Мол, вот видите, мы обнародовали свои предложения не в партийной прессе. А разве закон запрещает нам говорить о своих взглядах в прессе? Честно говоря, люди, влияющие на Мороза – это Рудьковский, Мендусь и прочие – просто запугали лидера угрозой с нашей стороны. Они запугали его нами, а Александр Мороз таким вот образом защитился.



Если вас поддерживают в 17 областных организацих, то почему так случилось, что из партии вас исключили большинством голосов политсовета?



Причина очень простая. Членов политсовета 110… за наше исключение проголосовало 58 человек. Часть людей просто не приехали, и проголосовали ногами. То есть нас многие люди поддерживают в политсовете.



Я на заседании политсовета не был, потому что находился на конференции в Турции. По моим данным, на заседании было 70 человек.



Вы ожидали такую реакцию партии, когда публиковали свои предложения относительно обновления в партии?



Я эти предложения на самом деле внес еще в декабре. Я ждал диалога в партии. Не раз по этому поводу один на один общался с председателем партии, убеждал его, показывал ему пути развития государства и партии. Я говорил, что мы должны извиниться за свои ошибки в прошлые годы, что должны показать новую программу развития страны, очистить партию от людей, скомпрометировавших себя. Главный же вопрос сегодня, кто скомпрометировал партию, именно из-за этого люди от нас отвернулись. Разве нас будут поддерживать, когда в партии есть главный балетмейстер Украины Рудьковский? А на местах как нас дискредитировали лидеры Полтавского, Винницкого, Тернопольского и Хмельницкого обкомов, или лидеры Крыма? У них ведь нет авторитета уже! В Центральной Украине мы сдали свои позиции.



Будут ли чистки партии от ваших сторонников?



По моим данным, нашу позицию поддерживает около 300 райкомов партии. Эти люди сегодня собирались и осудили позицию руководства. Нас полностью поддерживает Ровненская, Одесская, Херсонская области, нас в подавляющем большинстве поддерживают на Кировоградщине, Житомирщине, Хмельниччине, Полтавщине, Черниговщине, в Сумах, на Волыни, в Запорожье и на Харьковщине. Дело в том, что СПУ построена по принципу КПСС. Мнение снизу не воспринимает небольшая группа людей наверху. Эти люди только смотрят в рот тем, кто им платит.



Вы предполагаете раскол в партии?



СПУ грозит смерть. 4 апреля мы проводим публичную всеукраинскую конференцию социалистов, там будем давать ответы на вопрос как преодолеть кризис, как обеспечить единство левых и как обновить СПУ. Мы создадим координационный совет за обновление, будем создавать его структуры в каждой области и каждом районе. Раньше мы формально не создавали координационных комитетов, это запрещал нам статус. А теперь нам ничто не мешает создать координационный комитет за обновление Социалистической партии Украины.



Кто туда войдет кроме вас и господина Баранивского?



Например, Николай Садовый, больше пока не скажу, чтобы не создавать проблемы этим людям.



Возможно ли, что эта структура спустя некоторое время возьмет на себя руководство СПУ?



Конечно, с этой целью мы и создаем координационный комитет. Мы будем добиваться отстранения дискредитированного руководства партии и обновления партии. Вряд ли нынешнее руководство сможет нам противостоять. Они могут только запугивать людей и тормозить процесс обновления. Кстати, я сегодня уже получил не одно сообщение из регионов, что меня первичные организации уже восстановили как члена партии.



Вас месяц назад исключили из политсовета партии, почему целый месяц думали, исключать ли из самой партии?



Тогда была неуклюжая реакция на наше выступление. Если бы этот шаг Мороз не предпринял, то ситуация пошла бы путем дискуссий, а не запугивания и зажима в тиски партийной дисциплины. Тогда наверно испугались исключать из партии, а страх – это признак ума. В данный момент страха не стало, значит, и ума не стало. Брежневщина живет.



Многие связывают ваши действия и позицию руководства с вашим стремлением вместо Валентины Семенюк стать кандидатом от СПУ на президентских выборах. Разве этот фактор не сыграл свою роль в вашем исключении?



Не я предлагал определяться с кандидатом в президенты. Мы представили свои программы, и, теоретически, тайным голосованием должны были выбрать между мной и госпожой Семенюк. Однако Сан Саныч пошел проверенным путем – за ночь обработал делегатов съезда, и получили нужный результат. Но у меня никаких обид на Валентину Семенюк нет. У меня с ней не было ни публичных, ни личных споров.



На чьей стороне в данный момент находятся такие «денежные» люди как Владимир Бойко, он поддерживает Мороза или вас?



Господин Бойко сегодня на стороне Партии регионов. Но он заявил, что не вернется в СПУ, пока там будет Мендусь и Рудьковский. Сан Саныч сменил Бойко на Рудьковского.



Возможно, что он тогда поддержит ваши инициативы?



Не исключаю этого, однако я с ним еще не общался. Но с таким уважаемым человеком, как Владимир Семенович обязательную буду встречаться.



{2-} Валентина Семенюк-Самсоненко: «Вместо того чтобы обновлять партию, они начали создавать параллельные партийные структуры на местах»



Валентина Петровна, расскажите, почему были исключены Станислав Николаенко и Александр Баранввский из СПУ?



Их исключили за нарушение уставных требований. В соответствии с уставом, все дискуссии должны происходить исключительно в партийной прессе. Они нарушили эту норму и сделали публичные заявления по поводу партийных дел в непартийной прессе. Решение о начале дискуссии относительно обновления в партии было нарушением устава. Вот и все.



Вместо того, чтобы обновлять партию, они начали создавать параллельные партийные структуры на местах. Мы уже имели СДПУ(о), это уже становилось чем-то похожим.



Месяц назад этих товарищей вывели из состава секретарей партии, а исключили из партии их только сейчас потому, что они за месяц не сделали нужных выводов и продолжали свою деятельность. И это несмотря на то, что за решение, чтобы Николаенко прекратил такую свою деятельность, проголосовали 2/3 членов политсовета.



Есть информация, что Николаенко пытался стать кандидатом от партии на президентские выборы вместо вас. Это связано с его исключением?



У нас были две кандидатуры, моя и его. Он проиграл, но с этим не смирился. Не было того, чтобы он прямо хотел переиграть ситуацию.



Серед причин исключения Николаенко и Баранивского называют их стремление отстранить от руководства Ярослава Мендуся и Николая Рудьковского. Это соответствует действительности?



Так вопрос не ставился. На съезде его группа пыталась вынести этот вопрос на рассмотрение как выведение из состава секретарей, но эта инициатива не была поддержана.



4 апреля планируется съезд координационного комитета за обновление СПУ. Это может привести к расколу?



Я не знаю, что они там планируют. Мы уже имели возможность слышать те же вещи от Винского. Это их проблемы.