Ющенко меняет Конституцию. Часть вторая.

Если в 2008-м глава государства изложил свои соображения по этому поводу в программной статье для влиятельного еженедельника «Зеркало недели», то в 2009-м – рассказал в ходе обширного интервью для нишевого низкорейтингового «5 канала», через запятую с пространными размышлениями на тему путей выхода Украины из кризиса.



Это – не единственное отличие двух «конституционных» обращений Ющенко. Важно обратить внимание на контекст, в котором воспринималась фигура Президента на момент обоих этих инициатив.



В начале прошлого года Виктор Андреевич был на коне. Ему удалось «продавить» инициированные собой же выборы в Верховную Раду; в новоизбранном парламенте сформировалась коалиция, хоть и шаткая, зато сразу назвавшаяся «пропрезидентской»; на страже интересов главы государства в Раде стояла монолитная фракция «Наша Украина – Народная самооборона».



Ныне – Президент фактически пребывает в оппозиции к парламентской коалиции и сформированному ей правительству. Отряд поддержки Ющенко в Раде насчитывает не более трех десятков депутатов. Уровень электоральной популярности Виктора Андреевича опустился до рекордно низкой отметки. В кулуарах даже говорят о мягкой международной изоляции, которую устроили главе государства европейские лидеры.



Тем не менее, Президент снова поднимает на щит тему политической реформы. Причем, заметим, в заметно измененном по сравнению с наработками годичной давности виде.



Что менять?



Прежде всего, обращает на себя внимание отсутствие в пятничных тезисах Президента многочисленных проявлений «народничества», коими изобиловала его прошлогодняя статья. Теперь Ющенко не концентрирует внимание на принципиальной необходимости наличия в Основном Законе положений о «народной законодательной инициативе», «народном вето» и праве каждого гражданина Украины обратиться в Конституционный суд за защитой своих прав.



Правду говоря, уже тогда эти предложения смахивали на признаки столь нелюбимого Президентом заигрывания с «широкими электоральными массами». Поэтому нынешний отход Виктора Ющенко от этих сомнительных наработок можно было бы поприветствовать. С другой стороны, вполне возможно, что для изложения своих соображений по этому поводу главе государства просто не хватило времени, отведенного для беседы с журналистом, и мы найдем отголоски этих идей в публикации, в которой озвученные в пятницу идеи Президента будут систематизированы и расширены.



Посему – сконцентрируем внимание на имеющихся в интервью Ющенко тезисах относительно конституционной реформы. Их, на поверку, оказывается немного, и концентрируются они вокруг единственной цели: устранения «системных дисбалансов (власти. – Авт.)», которыми «глубоко больна страна».



Первый макрометод борьбы с этим недугом, предложенный Президентом, – это эффективное разграничение полномочий органов власти, формирование противовесов, диверсификация зон их влияния: чтобы «если один из институтов будет нестабильным, все другие работали стабильно».



Разграничение полномочий между органами центральной власти – действительно тема, обсуждаемая не первый год. Действующее украинское законодательство действительно оставляет немало лазеек для того, чтобы органы власти беспрепятственно топтались на общем поле полномочий, при этом успешно избегая ответственности за свои действия или бездействие. Причем касается это множества сфер государственного управления: и экономики (когда Президент и Кабмин стремятся, в сущности, реализовывать две разные стратегии экономического развития страны), и внешней политики (когда в правительстве фактически действует два МИДа – «пропрезидентский» и «пропремьерский»), и менеджмента силовых структур…



Конкретных предложений по поводу организации реформированной системы госуправления Виктор Ющенко не озвучил: будет ли она подразумевать возвращению Президенту части утерянных в 2004 году полномочий, или речь идет об усилении парламента и сформированного им Кабмина – из откровений главы государства не вполне понятно.



Впрочем, намек на то, в какую сторону будет реформироваться Конституция, в стенограмме интервью таки имеется: Виктор Ющенко крайне скептично оценивает деятельность нынешнего парламента. «Мы сегодня имеем ситуацию, когда в одном месте, в одном институте у нас утверждается судья, утверждается прокурор, утверждается Служба безопасности. Причем это место, которое мы называем украинским парламентом, сегодня не имеет политического большинства», – возмущается Президент.



Причина недовольства Виктора Ющенко – не сам факт отсутствия в парламенте политического большинства. «(В 2004 году. – Авт.) была допущена колоссальная ошибка, когда мы передали концентрацию власти такую, что сформировалась узурпация власти в одном месте», – так говорит Президент о парламенте. Поэтому, скорее всего, что жертвой инициированного главой государства разграничения полномочий между высшими органами власти станет именно парламент…



А пока что – в рамках того же тренда на разграничение полномочий – Виктор Ющенко предлагает разделить сам парламент. Чтобы Рада не становилась источником потрясений и нестабильности других институтов государственной власти, Президент предлагает вернуться к давней, еще времен президентства Леонида Кучмы идее двухпалатности.



В своем интервью глава государства не останавливается на том, каким он видит разделение компетенций между двумя палатами украинского парламента. Со слов главы государства понятно лишь, что нижняя его палата будет «работать над законом», а верхняя – «давать стабильность институтам государства, не входящим в компетенцию нижней палаты… гасить лоббизм, тот партийный или даже идеологический подход, который может возникать в нижней палате относительно руководителя того или иного института».



Отличаться палаты будут и способом формирования. Нижняя палата должна комплектоваться по политическим принципу: заметим, Президент довольно обстоятельно рассказал о преимуществе модели открытых списков. В свою очередь, члены верхней палаты, по всей видимости, должны будут избираться на мажоритарной основе – они будут репрезентовать территории. Ющенко говорит о том, что сам принцип формирования верхней палаты – предмет для дискуссии, однако было бы неплохо, если бы, например, каждая территория знала, что у нее есть три представляющий ее депутата, обеспечивающих контакт этой территории с высшей властью.



Почему Ющенко уверен, что именно посланцы от регионов, а не представители партий должны заслушивать те же отчеты НБУ, СБУ и ФГИ, и что именно репрезентантам территорий будет под силу стабилизировать работу институтов, «не входящих в компетенцию нижней палаты», – непонятно.



Не убеждают в благости двухпалатности для унитарного государства и приведенные Президентом примеры такого принципа формирования парламента: Франция (где история двухпалатности восходит к концу 18 века, и сравнивать которую с Украиной как-то не с руки), Италия (прямо скажем, не самая стабильная демократия в мире), Польша (где дискуссии о целесообразности упразднения верхней палаты не стихают последние лет десять) или Казахстан (комментарии излишни).



Второй метод излечения от недугов, поразивших украинскую систему власти, по мнению Президента – реформирование власти на местах. Ключевые тезисы, озвученные Виктором Ющенко, выглядят довольно общо: усиление роли самоуправления, административно-территориальная реформа, стандартизация органов местного самоуправления (это не совсем понятное положение осталось, по сути, не расшифрованным).



Примечательно, что глава государства недвузначно высказался за ликвидацию двоевластия на местах: Виктор Ющенко высказался за передачу исполнительной власти в регионах исполкомам, сформированным соответствующими местными советами. Еще одна новация, предложенная Президентом: возвращение мажоритарной избирательной системы для выборов в местные советы.



Как менять?



Отдельный вопрос: кто должен стать автором проекта этих конституционных изменений. Казалось бы, ответ на него прост – раз Президент имеет видение реформы Основного Закона и может его озвучить, значит, это он должен выписать этот документ и подать его на рассмотрение парламента от своего имени.



Но нет. Виктор Ющенко реанимирует давно почивший в Бозе созданный им самим Национальный конституционный совет. Во всяком случае, это следует из довольно путанного президентского пассажа: «Очевидно, речь идет о том, что та идея, которая закладывалась в прошлом году относительно начала работы конституционной комиссии, чтобы в наиболее публичном и сбалансированном кругу предложить нации Конституцию, которая бы дала ответ на все эти вызовы».



Что будет с этим документом дальше? В прошлом году Президент говорил, что принять Конституцию должен сам народ – посредством референдума, и многие наблюдатели небезосновательно увидели в этом посыле угрозу: мол, если парламент не окажется достаточно чутким к наработкам Национального конституционного совета – не беда, обойтись можно и без него. Референдумный запал Банковой тогда породил целую бурю комментариев со стороны юристов и политиков: большинство из них утверждали, что путь имплементации нового проекта Конституции Президентом избран тупиковый, неконституционный, и просто выкинуть из схемы принятия нового Основного Закона Верховную Раду и Конституционный суд не получится.



За прошедший год Виктор Андреевич остался сторонником участия народа в конституционном процессе. Правда, на этот раз голос его отнюдь не будет решающим – украинцам, по сути, предложат завизировать предложенный им проект Основного Закона.



Сам же механизм создания новой Конституции по Ющенко будет выглядеть так: 1) наработка текста проекта изменений; 2) утверждение его в парламенте в первом чтении; 3) проведение референдума, на котором изменения в Основной Закон должны получить одобрение со стороны украинского народа; 4) утверждение изменений в парламенте во втором чтении.



Немаловажно, что в своем интервью Виктор Ющенко не ставит точку на окончательном утверждении нового текста Основного Закона: сей шаг не завершает определенный этап политического развития Украины. Ведь непосредственно после того, как Конституция будет изменена, должны состояться очередные президентские выборы, а затем – и глава государства подчеркивает это – и досрочные парламентские. В этих двух кампаниях будут избраны Президент и Верховная Рада, которые будут пользоваться полномочиями, прописанными уже в новой Конституции. И, собственно, с этого момента в украинской власти будет сформирована, как выразился Президент, «стабильная новая основа».



Зачем об этом говорить?



Анализируя подноготную довольно неожиданного возвращения Президента к, казалось, безнадежно проигранной им в прошлом году теме внесения изменений в Конституцию, стоит прежде всего отметить: предложения Виктора Ющенко в том виде, в котором они были озвучены, не могут быть одобрены нынешним составом Верховной Рады.



Да, в украинском политикуме, в принципе, никто не против того, чтобы очертить границы компетенций центральных и местных органов власти. Многие видные политики не скрывают, что реформа местного самоуправления в Украине уже давно назрела и перезрела. В конце концов, продуктивной обещает стать дискуссия касательно реформирования избирательного законодательства.



Но все это – общие места, в которых концептуальных разногласий между государственными деятелями и не должно быть. А вот когда речь дойдет до частностей, деталей, в которых прячется дьявол, президентские предложения, думается, не найдут и толики понимания со стороны депутатского корпуса.



И в самом деле, наивно ожидать от Верховной Рады голосования за урезания полномочий парламента в ответ на президентские обвинения в узурпации власти. Совершенно невероятным представляется голосование нынешней Рады за двухпалатность, при которой, вполне возможно, уделом «политической» нижней палаты (то есть, наследницы теперешнего парламента) станут разборки на «межпартийной» песочнице, в то время, как все «реальные» вопросы будут решаться репрезентантами «территорий», а в сущности – местных административных элит, традиционно благоволящих Банковой. Посмотрев правде в глаза, признаем: за эти предложения будет сложно набрать не то чтобы 300 – а даже и 226 голосов парламентариев.



Дополнительный фактор, который повлияет на провал конституционной инициативы Ющенко, – сама персона ее автора. В нынешней ситуации заставить Раду признать правоту ее политического конкурента могла бы только незаурядность фигуры инициатора не слишком приятных для парламента конституционных изменений, его непререкаемый политический авторитет – чем, к сожалению, Виктор Андреевич сейчас похвастаться не может.



Так, выходит, «конституционные» откровения Президента были холостым выстрелом, инициативой, заведомо обреченной на поражение? Не совсем. Вполне возможно, что главной целью главы государства было не ознакомить общественность со своими взглядами на идеальную Конституцию, а просто внести тему политреформы в политическую повестку дня.



Казалось бы, размышления Президента о том, как в 2004 году «одна партия вбросила пакет», возле которого начались «собачьи бои», а в результате все закончилось «тайным, фальшивым голосованием с подавлением воли» – не более чем лирическое отступление.



Но на самом деле пассаж «Я не хотел бы, чтобы Украина вернулась в 2004 год» – это и есть едва ли не главное, что хотел сказать своим слушателям глава государства.



Виктор Ющенко осознает, что эпицентр конституционного процесса сегодня – это отнюдь не здание его Секретариата, а кабинеты, в коих в который раз «дочищается» совместный проект Основного Закона авторства Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко.



В этой ситуации поднятие Президентом темы новой Конституции – пускай не идеальной по содержанию, пускай с предложением принять ее в совершенно нереалистические сроки – это игра на упреждение.



Уже сейчас понятно, что «бютовско»-«региональный» проект Конституции будет «засвечен» только после того, как общий документ будет «вылизан» до мелочей. Парламент проголосует за эту наработку без внесения в нее любых изменений: ведь замена одной буквы нарушит шаткий компромисс, к которому БЮТ и Партия регионов идут уже без малого год. Как будто в ответ на еще не озвученное предложение этих политсил Президент заявляет: вот мой проект Конституции, я выношу его на суд конституционной комиссии, а затем – и на суд народа (несмотря на то, что теоретически делать это не обязан).



Другой момент: когда тема совместной «бютовско-региональной» Конституции всплывала в последний раз, в конце прошлого года, одним из условий «большого компромисса» между двумя крупнейшими парламентскими политсилами была отмена всех общенациональных избирательных кампаний сроком на несколько лет. Почти наверняка, что это же условие заговорщики выставят друг другу и сейчас. Оцените, как на этом фоне звучит предложение Ющенко: побольше выборов, хороших и разных! Принятие Конституции должно не отменять праздники всенародного волеизъявления, а наоборот – давать им старт!



Таким образом, в условиях, когда политических козырей в рукаве у Виктора Ющенко практически не осталось (тем более в игре против такого сильного соперника, как всемогущее мегаобъединение «бело-голубых» и «бело-сердечных»), Президент использует последнее средство – открытость, и рассчитывает на то, что на его сторону в политическом бою, который вполне может стать последним и решительным, станет народ.



Расчет Президента понятен: разочарованный в обеих крупнейших политсилах «маленький украинец» наверняка не воспримет на ура их инициативу переформатировать под себя всю политическую систему страны и отобрать едва ли не последнюю возможность влияния на происходящее на политическом Олимпе в виде отмены избирательных кампаний. И в этом – призрачный шанс главы государства не только помешать оппонентам реализовать их задумку, но и в условиях грядущей тотальной инфляции рейтингов нынешних лидеров электоральных симпатий нарастить собственные показатели и – чем черт не шутит – обрести хоть минимальные шансы на успешное выступление в ходе кампании-2010…