Игорь Попов: «Смешно думать, что эта должность получена как результат моих действий на выборах в Тернополе»

Едва ли не впервые этот пост отдали не политику в прямом смысле этого слова, а общественному деятелю, который долгое время стоял на страже демократичности украинских выборов.



Почему именно Попову предложили занять должность, которую несколько месяцев назад со скандалом освободил бывший львовский губернатор Петр Олийнык? Связаны ли события последних недель – выборы на Тернопольщине, которые положительно оценил КИУ, конституционные инициативы Президента и т.п. – с этим назначением?



Об этом «Главред» говорил с Игорем Поповым в первом на этом посту интервью.



Игорь Владимирович, ваше назначение заместителем главы Секретариата Президента – представителем Президента в парламенте, мягко говоря, довольно неожиданное. Кто именно сделал вам это предложение и почему? Поскольку все-таки Комитет избирателей, который вы возглавляли, – общественная организация, и вы были скорее наблюдателем в политике, чем ее действующим лицом...



Это предложение поступило от Президента Украины – его мне передали в конце прошлой недели. Что касается того, почему его сделали, то, я так понимаю, сейчас Президент готовит достаточно важные инициативы – законопроект по реформе Конституции, в связи с чем он выступал на прошлой неделе. Я выступал в этих вопросах как эксперт, думаю, мой экспертный потенциал оценили и решили привлечь на этом этапе для работы с Верховной Радой, потому что сами конституционные вопросы требуют очень четкой работы...



То есть первопричиной снова озвучены инициативы Президента по изменениям к Конституции?



Вряд ли первопричиной... Так совпало, что и я на прошлой неделе работал над этими вопросами, и Секретариат Президента готовил соответствующие инициативы. И когда увидели, что можно усилить это направление, предложили мне эту должность...



Наверное, вы уже оценили свои возможности для продвижения конституционной реформы в парламенте – очевидно, это будет очень тяжелый отрезок работы, потому что практически у всех политических сил свое видение этого процесса. Плюс следует ожидать сопротивления инициативам Президента в этом направлении и утверждения, что Конституция должна писаться в стенах парламента... Как вы собираетесь искать общий язык с парламентом по этим вопросам?



Моя задача не столько продвигать конституционные инициативы Президента, сколько налаживать обратную связь, конструктивный диалог между Президентом и парламентом по вопросам конституционной реформы, избирательного законодательства, других законов – в первую очередь таких, в которых я разбираюсь. Но, конечно, курировать нужно будет весь законодательный процесс, исходящий от Президента...



Конечно, у каждой партии и фракции есть свои позиции, но результата можно будет достичь на основе консенсуса, согласования и компромисса.



Что касается изменений к избирательному законодательству - как вы оцениваете избирательный кодекс, поданный «единоцентристом» Игорем Крилем в парламент? Потому что ваше назначение связывают и с этими вопросами – с выборами...



Я детально не вычитывал этот избирательный кодекс Криля... Но на основе услышанных экспертных оценок я понимаю, что избирательная реформа, реформа Конституции – это не та тема, которую можно взять нахрапом. Любой проект Конституции, любой проект избирательного кодекса – это прежде всего поле для дискуссий. Его можно принять в первом чтении, но, конечно… дабы большинство в парламенте поддержало тот или иной законопроект, нужно будет искать какое-то общее видение...





У вас был разговор с Виктором Балогой, который курирует кадровые вопросы в Секретариате Президента и скажем так, близок к «ЕЦ»?



Собеседование я проходил у Виктора Ивановича. Как раз в момент принятия решения Виктор Андреевич был за рубежом. Поэтому мы с ним в тот момент не могли встретиться лично...



Просто ваше назначение частично связывают с победой «ЕЦ» в Тернополе...



Конечно, по времени эти вещи совпали. Комментарии Тернополя были одной из моих задач на прошлой неделе. Однако смешно думать, что эта должность получена как результат моих действий на выборах в Тернополе. Если каждого, кто будет комментировать местные выборы, станут назначать на должности, то должностей не хватит. Конечно, на Тернопольском примере я в очередной раз продемонстрировал свою объективность и подкованность. Возможно, это послужило дополнительным аргументом, что я в этих вопросах разбираюсь.



Подтверждаете ли вы оценки комитета избирателей, что никаких нарушений и злоупотребления админресурсом там не было? Как вы сами объясняете результат «ЕЦ»? Может это стать перспективой на президентские и возможные парламентские выборы?



Конечно, Тернополь был полигоном для всех политических сил. Но одни сидели в Киеве и пытались навредить проведению выборов, другие сидели в каждом селе и вели работу с избирателями. Возможно, это было переходом от «политики из телевизора» к политике «от дверей до дверей». Этот переход произошел во многих цивилизованных странах. Из телевизора в Украине выиграть выборы становится все сложнее. Следующие выборы из телевизора не выиграешь, нужно проводить целевую и адресную работу с избирателями.



То, что в Тернополе не было вбрасываний бюллетеней и не было коррекции с цифрами подсчета, - это очевидно. И наблюдатели КИУ эти вещи искали, искали и наблюдатели из других партий. Ничего не нашли. А все заявления о фальсификациях базируются на социологическом анализе, проведенном за две недели до выборов. Просто последние две недели кто-то работал, а кто-то забросил работу. Это и отразилось на результатах выборов.



Вы подтверждаете, что явка была такой, какой ее показала территориальная избирательная комиссия, 51%? Потому что говорят, что до 20% было вброшено - вечером якобы произошел скачок явки, а это не очень реально...



Насколько докладывали наши наблюдатели, то первая волна пошла после обеда, после церкви. Избиратели там религиозные. Велась агитационная кампания несколькими политическими силами о необходимости идти на выборы. Она сработала. Понятно, что агитировать идти на выборы никому не запрещено. Это делают все – и государство, и общественные организации, и избирательные комиссии. Агитировать за бойкот выборов – вот это запрещено.



По всем опросам у «Единого центра» были достаточно низкие рейтинги, явно ниже, чем 14%, которые потом показали выборы. Как вы объясните этот супер-результат?



Для этой партии важны не срезы на каждом конкретном этапе, а динамика. Если динамика позитивная, это значит, что структура развивается и правильно строит стратегию. Если динамика негативная, то нужно бить тревогу и извлекать уроки.



Есть информация, что «ЕЦ» просто применил админресурс, отсюда и результат. Разве не использовался админресурс?



Классическое определение административного ресурса – это использование служебного положения и служебных ресурсов для агитационной кампании и влияния на избирательные комиссии. В Тернополе мы этого не заметили. Можно отметить позитивный админресурс – губернатор возглавляет список, и этот список набирает неожиданно высокий результат. Что касается вмешательства в агитационную кампанию – то этого не было. Все партии, которые хотели, агитировали свободно и спокойно. Препятствий кому-либо в проведении агитации или включении своих членов комиссии – этого не было.



Нужно извлекать из этих выборов уроки. Тернополь – это новое качество украинской политики. Но кое-кто эти выводы делать не хочет. Как правило, на выборах кто-то резко набирает в последнюю неделю перед выборами. На последних выборах массив не определившихся в день выборов принимал решение голосовать за БЮТ. В данном случае, избиратели приняли решение голосовать за «Свободу» и «ЕЦ». Это объясняет резкий скачок рейтинга в последнюю неделю. Почему раньше никто не удивлялся, когда БЮТ получал в день выборов больше, чем по опросам?



Скажите как глава Комитета избирателей, можно ли результаты этих выборов экстраполировать, как это уже кое-кто сделал, на президентские? Будет ли такой «облом» у БЮТ, как в Тернополе?



С сегодняшнего дня я не могу комментировать ничего как глава КИУ, потому что это будет неэтично. А в мои полномочия как заместителя главы Секретариата такие вещи пока не входят.



Но, конечно, я могу высказать вам свое экспертное мнение, я уже об этом говорил: экстраполироваться будут подходы к выборам. То есть просто сделать красивое заявление, что-то наобещать – этого для победы сегодня явно мало.



Что теперь будет с Комитетом избирателей? Вы уже видите своего преемника на должности главы этой общественной организации?



Сейчас обязанности исполняет заместитель председателя правления Евгений Радченко, и ближайшее правление будет принимать соответствующие протокольные решения.



Оценки тернопольских выборов, данные Комитетом избирателей, оценивались довольно скептически... Не боитесь ли вы, что КИУ после этого будут считать заангажированным?



15 лет работает организация. Ее обвиняли уже в работе на кого угодно: на Кучму, Лазаренко, Литвина, коммунистов... То есть будут продолжаться обвинения. Но, конечно, тем, кто проигрывает выборы, нужно задуматься над собственными ошибками, а не кивать на зеркало.



Вы входите и в руководящие органы «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко...



Вчера я сложил свои полномочия исполнительного директора «Гражданской позиции».



Почему вообще такой человек, как вы, принял настолько радикальные решения: уйти из общественных организаций, приняв довольно опасное в известной мере предложение?



Ну, работать нужно... Хватит оценивать, нужно что-то менять...



А вас не настораживает судьба вашего предшественника на вашей должности, я имею в виду Петра Олийныка?



Я судью Зварича лично не имел чести знать, слава Богу…



Ну, вы же понимаете, что не в судье Звариче там дело было?



Волков бояться – в лес не ходить. Буду работать. А Президент будет оценивать мою работу…



А у вас уже был разговор с Романом Безсмертным, который тоже был намного раньше вашим предшественником на этом посту?



Мы сегодня утром встретились с Романом Петровичем на совещании по производственным вопросам, но долго не обсуждали какие-то уроки на этой должности…



Какую перед вами поставили задачу? Чем вы будете заниматься? Какими будут ваши первые шаги на этом посту?



Первые задачи, которые я вижу, – они возникают по ходу – это избирательная реформа, конституционная реформа и антикризисный пакет.



А когда вы как представитель Президента в парламенте намереваетесь встретиться, скажем, с руководителями фракций или с фракциями? Как вы будете налаживать коммуникацию?



Я думаю, что уже сегодня посещу парламент, чтобы решить некоторые организационные вопросы. Следующая неделя – сессионная, и, конечно, в согласительном совете я тоже буду участвовать. Получится ли до этого провести все встречи – это уже посмотрим по картинам планирования.



До вас все представители Президента в парламенте, кроме Оксаны Слюсаренко, были публичными политиками, а вы – первый общественный деятель на этом посту...



Я считаю, что в этом есть позитив, потому что если на должность назначается представитель одной политической силы, а он должен выстроить отношения со всеми фракциями, то кое-где могут возникнуть старые партийные «хвосты». А, возможно, теперь это решение было принято именно потому, что я 15 лет не состоял ни в каких партиях, поэтому двери открыты для сотрудничества со всеми.



Вы сейчас не намерены делать какую-то политическую карьеру, вступить куда-нибудь?



Это будет слишком много перемен для одного дня, поэтому, я думаю, сегодня мы остановимся на одной такой новости.