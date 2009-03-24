Россия показала настоящее лицо

Еще неделю назад был сверхбольшой риск, что это мероприятие вообще не будет проведено. Не удивительно, что теперь Россия так болезненно реагирует на брюссельские договоренности. «Еще в прошлый понедельник существовал огромный риск, наверное, на 95%, что инвестиционная конференция по модернизации и реконструкции газаторанспортной системы не состоится. Россияне настаивали, чтобы она была перенесена. Москва также призывала Еврокомиссию не подписывать итоговую совместную декларацию», - об этом «Главреду» стало известно от источника, участвовавшего в организации конференции. «Это настоящий прорыв - как то, что мероприятие состоялось, так и то, что было достигнуто в Брюсселе», - сказали нам. Прорыв действительно достаточно большой - особенно если учесть, что некоторые страны Европейского Союза редко отваживаются что-то делать совместно с Украиной, без оглядки на Россию. Достаточно только вспомнить начало газовой войны между Украиной и Россией. ЕС подключился к урегулированию конфликта фактически только через неделю - когда «Газпром» полностью перекрыл поставки газа (не только для украинских, но и для остальных европейских потребителей). В первые дни официальный Брюссель отделывался дипломатической фразой: проблема должна решаться на двустороннем уровне. Мол, ЕС не в курсе предыдущих газовых договоренностей, поэтому Киев и Москва должны сами урегулировать свои противоречия. Правда, потом это не помешало ЕС подключиться к переговорам. Возможно, если бы ЕС стал посредником в первые же дни газовой войны (как и предлагала Украина), то и развитие конфликта могло бы стать другим. В этот раз ЕС решил не оставаться в стороне, хотя и давление Россия оказывала довольно сильное. Свидетельством тому является и реакция россиян. Сначала российская делегация демонстративно покинула брюссельскую конференцию. Потом с резким заявлением выступил российский премьер Владимир Путин. Затем не задержалось с реакцией и МИД РФ. Тональность - чрезвычайно резкая. Главная идея обвинений России: Киев и Брюссель не имели права проводить переговоры без учета позиции поставщика газа - «Газпрома». Россия в этой ситуации несколько лукавила, извращая все факты, подавая их в выгодном для себя свете. Самое главное - инвестиционная конференция не должна была стать новостью для россиян. Еще в декабре 2005 года Украина и Европейский Союз в совместном меморандуме договаривались о проведении мероприятий ради модернизации украинской ГТС. Тогда Россия молчала. Соответствующую конференцию начали готовить еще в 2006 году. И тогда Москва молчала. В 2006-2007 годах Еврокомиссия провела оценку, во сколько может обойтись модернизация ГТС. Тогда и появилась цифра в 2,5 млрд. евро. 11 марта 2008 года в Брюсселе (тогда украинскую делегацию возглавляла премьер Юлия Тимошенко) снова отмечали необходимость проведения конференции. С тех пор, собственно, и началась конкретная работа по организации этого мероприятия. Россия снова молчала. В прошлом году 9 сентября на саммите Украина-ЕС было четко подтверждено: конференция состоится! Уже в ноябре прошлого года участникам были разосланы приглашения. В их числе - и российской делегации. Почему-то и тогда россияне молчали. Украинские участники брюссельской конференции отмечали в неформальной беседе с «Главредом»: политический контекст на встречу наложила последняя газовая война между Украиной и Россией. Именно после нее и начались проблемы в организации инвестиционного собрания. Речь шла только о предоставлении кредитов для реконструкции УКРАИНСКОЙ газотранспортной системы. Европейская Комиссия, собственно, и не была стороной, которая будет принимать непосредственно участие в модернизации ГТС. Евросоюз скорее выступал своеобразным модератором, посредником между Украиной и международной финансовой организацией: Европейским инвестиционным банком, Европейским банком развития и реконструкции, Мировым банком. К участию в инвестирование была приглашенная и третья сторона - об этом и идет речь в совместной декларации. Это значит, что и Россия вполне может принять участие в реконструкции ГТС. Москва должна только предоставить украинской стороне условия кредитования - и уже специально созданная координационная группа будет решать, насколько эти условия отвечают интересам Украины, насколько они будут конкурентными по сравнению с другими предложениями. Конечно, Россию это не могло не обозлить. До сих пор Москва делала все возможное, чтобы получить в собственность хотя бы часть украинской ГТС. Именно поэтому, например, Россия неоднократно говорила о создании так называемого консорциума. Москва соглашалась вложить средства в модернизацию ГТС при условии, что Украина позволит россиянам получить право на владение украинской трубой... Украине же удалось избежать этого: государству будут предоставлять кредиты на выгодных условиях и не требовать трубу взамен. Как должны россияне к этому относиться? Конечно, с возмущением. Они потеряли. Но не потому, что Украина что-то отобрала у России, а потому, что Украина только защитила собственные национальные интересы. У россиян были и другие основания для возмущения. Но, опять-таки, не потому, что Киев и Брюссель задумывали антироссийские мероприятия, а потому, что окно возможности открылось перед Украиной и закрылось перед Москвой. Россиян, например, обозлило, что Украина выразила готовность увеличить поставки газа до 60 млрд. кубометров в год. Неужели это плохо? Россияне же сами постоянно сетовали, что нынешней транспортной мощности недостаточно для нормальных поставок газа в Европу. Собственно, этим россияне и объясняли сооружение «Северного» и «Южного потока» (альтернативных газопроводов, которые бы прокладывались в обход Украины). Украина фактически помогла россиянам: во время финансового кризиса «Газпрома» не нужно тратиться на дорогие проекты... Или россиянам не важен вопрос мощности, а важно сооружение газопроводов только для того, чтобы потом использовать газовое оружие в политических целях? Тогда Россия должна об этом откровенно заявить. После этого Украина будет понимать, что увеличение мощности для транспортировки российского газа в Европу мешает меркантильным замыслам российского руководства: держать в газовой петле большую часть европейского континента. Россиян могло возмутить и то, что сейчас Еврокомиссия меньше внимания будет обращать на финансовую поддержку «Южного» и «Северного» потоков. Наверное, Москва не на это рассчитывала, раздувая газовый конфликт в начале нынешнего года. Тогда Москве фактически удались дискредитировать Украину в глазах европейцев как ненадежного транзитера. Выступив посредником в организации инвестиционной конференции, ЕС показал, кому на самом деле доверяет больше. Европейские дипломаты подтвердили «Главреду»: очень хорошо, что на конференции присутствовали и Президент Виктор Ющенко, и премьер Юлия Тимошенко. Хоть участие первого и не было обязательным. Теперь в ЕС немного успокоятся: по крайней мере в вопросе модернизации ГТС позиции этих политиков совпадают. Хотя украинскому руководству еще рано праздновать победу. Сделан только первый шаг на пути к настоящему успеху. Еще необходимо получить кредиты от инвесторов, потом - собственно, провести реконструкцию ГТС, а главное - не терять бдительности и постоянно работать, чтобы со временем модернизация газотранспортной системы не превратилась в историю а-ля «Одесса-Броды». Напомним, этот нефтепровод до сих пор работает в реверсном режиме, несмотря на намерения Украины по его работе в европейском направлении. Думаете, Россия к этому не имела отношения?