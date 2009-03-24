Россия показала настоящее лицо

Россия делала все возможное, чтобы в Брюсселе не состоялась конференция по модернизации украинской ГТС.
Еще неделю назад был сверхбольшой риск, что это мероприятие вообще не будет проведено. Не удивительно, что теперь Россия так болезненно реагирует на брюссельские договоренности. «Еще в прошлый понедельник существовал огромный риск, наверное, на 95%, что инвестиционная конференция по модернизации и реконструкции газаторанспортной системы не состоится. Россияне настаивали, чтобы она была перенесена. Москва также призывала Еврокомиссию не подписывать итоговую совместную декларацию», - об этом «Главреду» стало известно от источника, участвовавшего в организации конференции. «Это настоящий прорыв - как то, что мероприятие состоялось, так и то, что было достигнуто в Брюсселе», - сказали нам. Прорыв действительно достаточно большой - особенно если учесть, что некоторые страны Европейского Союза редко отваживаются что-то делать совместно с Украиной, без оглядки на Россию. Достаточно только вспомнить начало газовой войны между Украиной и Россией. ЕС подключился к урегулированию конфликта фактически только через неделю - когда «Газпром» полностью перекрыл поставки газа (не только для украинских, но и для остальных европейских потребителей). В первые дни официальный Брюссель отделывался дипломатической фразой: проблема должна решаться на двустороннем уровне. Мол, ЕС не в курсе предыдущих газовых договоренностей, поэтому Киев и Москва должны сами урегулировать свои противоречия. Правда, потом это не помешало ЕС подключиться к переговорам. Возможно, если бы ЕС стал посредником в первые же дни газовой войны (как и предлагала Украина), то и развитие конфликта могло бы стать другим. В этот раз ЕС решил не оставаться в стороне, хотя и давление Россия оказывала довольно сильное. Свидетельством тому является и реакция россиян. Сначала российская делегация демонстративно покинула брюссельскую конференцию. Потом с резким заявлением выступил российский премьер Владимир Путин. Затем не задержалось с реакцией и МИД РФ. Тональность - чрезвычайно резкая. Главная идея обвинений России: Киев и Брюссель не имели права проводить переговоры без учета позиции поставщика газа - «Газпрома». Россия в этой ситуации несколько лукавила, извращая все факты, подавая их в выгодном для себя свете. Самое главное - инвестиционная конференция не должна была стать новостью для россиян. Еще в декабре 2005 года Украина и Европейский Союз в совместном меморандуме договаривались о проведении мероприятий ради модернизации украинской ГТС. Тогда Россия молчала. Соответствующую конференцию начали готовить еще в 2006 году. И тогда Москва молчала. В 2006-2007 годах Еврокомиссия провела оценку, во сколько может обойтись модернизация ГТС. Тогда и появилась цифра в 2,5 млрд. евро. 11 марта 2008 года в Брюсселе (тогда украинскую делегацию возглавляла премьер Юлия Тимошенко) снова отмечали необходимость проведения конференции. С тех пор, собственно, и началась конкретная работа по организации этого мероприятия. Россия снова молчала. В прошлом году 9 сентября на саммите Украина-ЕС было четко подтверждено: конференция состоится! Уже в ноябре прошлого года участникам были разосланы приглашения. В их числе - и российской делегации. Почему-то и тогда россияне молчали. Украинские участники брюссельской конференции отмечали в неформальной беседе с «Главредом»: политический контекст на встречу наложила последняя газовая война между Украиной и Россией. Именно после нее и начались проблемы в организации инвестиционного собрания. Речь шла только о предоставлении кредитов для реконструкции УКРАИНСКОЙ газотранспортной системы. Европейская Комиссия, собственно, и не была стороной, которая будет принимать непосредственно участие в модернизации ГТС. Евросоюз скорее выступал своеобразным модератором, посредником между Украиной и международной финансовой организацией: Европейским инвестиционным банком, Европейским банком развития и реконструкции, Мировым банком. К участию в инвестирование была приглашенная и третья сторона - об этом и идет речь в совместной декларации. Это значит, что и Россия вполне может принять участие в реконструкции ГТС. Москва должна только предоставить украинской стороне условия кредитования - и уже специально созданная координационная группа будет решать, насколько эти условия отвечают интересам Украины, насколько они будут конкурентными по сравнению с другими предложениями. Конечно, Россию это не могло не обозлить. До сих пор Москва делала все возможное, чтобы получить в собственность хотя бы часть украинской ГТС. Именно поэтому, например, Россия неоднократно говорила о создании так называемого консорциума. Москва соглашалась вложить средства в модернизацию ГТС при условии, что Украина позволит россиянам получить право на владение украинской трубой... Украине же удалось избежать этого: государству будут предоставлять кредиты на выгодных условиях и не требовать трубу взамен. Как должны россияне к этому относиться? Конечно, с возмущением. Они потеряли. Но не потому, что Украина что-то отобрала у России, а потому, что Украина только защитила собственные национальные интересы. У россиян были и другие основания для возмущения. Но, опять-таки, не потому, что Киев и Брюссель задумывали антироссийские мероприятия, а потому, что окно возможности открылось перед Украиной и закрылось перед Москвой. Россиян, например, обозлило, что Украина выразила готовность увеличить поставки газа до 60 млрд. кубометров в год. Неужели это плохо? Россияне же сами постоянно сетовали, что нынешней транспортной мощности недостаточно для нормальных поставок газа в Европу. Собственно, этим россияне и объясняли сооружение «Северного» и «Южного потока» (альтернативных газопроводов, которые бы прокладывались в обход Украины). Украина фактически помогла россиянам: во время финансового кризиса «Газпрома» не нужно тратиться на дорогие проекты... Или россиянам не важен вопрос мощности, а важно сооружение газопроводов только для того, чтобы потом использовать газовое оружие в политических целях? Тогда Россия должна об этом откровенно заявить. После этого Украина будет понимать, что увеличение мощности для транспортировки российского газа в Европу мешает меркантильным замыслам российского руководства: держать в газовой петле большую часть европейского континента. Россиян могло возмутить и то, что сейчас Еврокомиссия меньше внимания будет обращать на финансовую поддержку «Южного» и «Северного» потоков. Наверное, Москва не на это рассчитывала, раздувая газовый конфликт в начале нынешнего года. Тогда Москве фактически удались дискредитировать Украину в глазах европейцев как ненадежного транзитера. Выступив посредником в организации инвестиционной конференции, ЕС показал, кому на самом деле доверяет больше. Европейские дипломаты подтвердили «Главреду»: очень хорошо, что на конференции присутствовали и Президент Виктор Ющенко, и премьер Юлия Тимошенко. Хоть участие первого и не было обязательным. Теперь в ЕС немного успокоятся: по крайней мере в вопросе модернизации ГТС позиции этих политиков совпадают. Хотя украинскому руководству еще рано праздновать победу. Сделан только первый шаг на пути к настоящему успеху. Еще необходимо получить кредиты от инвесторов, потом - собственно, провести реконструкцию ГТС, а главное - не терять бдительности и постоянно работать, чтобы со временем модернизация газотранспортной системы не превратилась в историю а-ля «Одесса-Броды». Напомним, этот нефтепровод до сих пор работает в реверсном режиме, несмотря на намерения Украины по его работе в европейском направлении. Думаете, Россия к этому не имела отношения?