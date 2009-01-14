Как депутаты на Василия летучих мышей спасали

Кто там у вас во фракции Василий? Пусть выставляется…О, первого Василия вижу…Многая лета!Ой, девчата, а вам что дед Мороз под елку положил?Надежные бойцы ПрезидентаНу, Роман, ты нужен группе «За Украину»Господа, Президента волнует судьба летучих мышейГоспода, летучая мышь летит вот такПозор летучим мышам!Бедные летучие мыши, как подумаю о них, аж плакать хочется…Сбросить «гоночки» по блютус?А коммунисты уже уснулиСонное царство коммунистовГде сегодня празднуем?Ой, такое видела!Слушай, подпишись за меня как за председателя фракцииА сальцо там какое, так во рту и таетМожет, не будем ждать до мая и разберем елку сейчас?