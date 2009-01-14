Как депутаты на Василия летучих мышей спасали

Кто там у вас во фракции Василий? Пусть выставляется… О, первого Василия вижу… Многая лета! Ой, девчата, а вам что дед Мороз под елку положил? Надежные бойцы Президента Ну, Роман, ты нужен группе «За Украину» Господа, Президента волнует судьба летучих мышей Господа, летучая мышь летит вот так Позор летучим мышам! Бедные летучие мыши, как подумаю о них, аж плакать хочется… Сбросить «гоночки» по блютус? А коммунисты уже уснули Сонное царство коммунистов Где сегодня празднуем? Ой, такое видела! Слушай, подпишись за меня как за председателя фракции А сальцо там какое, так во рту и тает Может, не будем ждать до мая и разберем елку сейчас?