Европу просят отказаться от НАТО

На днях такое заявление в который раз повторил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана, бывший генсек НАТО, правда, ответил, что причин менять существующие механизмы безопасности нет.



Некоторые европейские политики соглашаются рассматривать предложения о новой системе безопасности в Европе, но при одном условии - основой все равно должно оставаться НАТО. Такая позиция явно не устраивает Москву, которая хочет не только занять более весомое место в системе выработки и принятия решений на континенте, но и стремится устранить Альянс из ядра европейской безопасности.



Между тем, по мнению европейцев, успехов в сотрудничестве безопасности с россиянами можно добиться и в рамках существующего Совета Россия-НАТО. Даром, что ее эффективность невысока. То, что постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин использует эту трибуну не по назначению, мягко говоря, проблема не членов Альянса.



В среде людей, которые не поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины, - небезызвестные спичрайтеры: те, кто и продуцирует идеи иного направления внешнеполитического движения государства. На круглом столе, проведенном на днях Центром международных и сравнительных исследований, это не стало открытием. Приводим мнения его участников



Сергей Тигипко, сопредседатель Совета инвесторов при Кабинете Министров Украины:



{1-} Говорить сейчас о каком-то окончательном определении архитектуры европейской безопасности для Украины невозможно. Сами европейцы еще до конца этого не знают. Мы видим очень серьезное влияние на построение общей системы безопасности в Европе со стороны России. Нам еще нужно найти свое место в этой модели. Посмотрите, что делается в стране. У нас нет своей цели, своей стратегии. Мы должны все это выработать. Я не говорю, чтобы мы провели референдум. Были страны, в которых уровень поддержки вступления в НАТО был чрезвычайно низким и который повышался, когда элиты по этому вопросу договорились. Нам нужно, чтобы хотя бы наши элиты между собой договорились. Поэтому в настоящий момент говорить о каком-то определении позиций очень тяжело. Тем более, когда набирает обороты инициатива европейской безопасности в составе НАТО. Что же касается частного сектора, то здесь главное, чтобы была безопасность и минимальная нагрузка на бюджет.



Анатолий Орел, генеральный директор Центра международных и сравнительных исследований

{2-}

К сожалению, предыдущее руководство МИД Украины сознательно игнорировало тему дискуссии по вопросам европейской безопасности, замалчивало европейские инициативы и инициативы президента России. И в настоящий момент существует достаточно большой риск для Украины оказаться на задворках дебатов о европейской безопасности, где все, как это часто бывало в прошлом, решат без нас и за нас.



Что же мы можем сделать? Маловероятно, что Украина сможет вписаться в новую систему европейской безопасности как потенциальный член НАТО. Консенсус среди стран Европы, США и России, по поводу того, что расширение НАТО на территорию Украины и Грузии является нецелесообразным, похоже, будет достигнуто в ближайшем будущем.



МИД Украины должно немедленно разработать предложения о том, какая система европейской безопасности наиболее отвечала бы национальным интересам Украины. И здесь общие фразы о европейской и евроатлантической интеграциях не помогут: ведь перспектива членства Украины в ЕС - дело отдаленного будущего, а вот членство нашей страны в НАТО может не состояться никогда. Поэтому нужен значительно более глубокий анализ, в первую очередь, наших собственных национальных интересов.



Украина должна немедленно начать нормализовывать отношения на всех уровнях с Россией. Без возобновления партнерства с Россией в полном объеме Украина просто не сможет полноценно принимать участие в международном диалоге по укреплению доверия как в региональном, так и европейском и в глобальном масштабах.



Украина должна по-настоящему сближаться с Европой в вопросах коллективной безопасности на континенте. Давайте скажем прямо: мы в Украине в последнее время провозглашали европейский выбор, но в действительности подходы Киева и ключевых европейских столиц к вопросам безопасности на континенте существенно отличались.



Нам нужно определить, на какой базе Украина будет взаимодействовать в сфере безопасности с США. Старой евроатлантической базы, на которой последние годы осуществлялось такое взаимодействие, уже не существует. Продвижение Украины в НАТО не является приоритетом администрации Барака Обамы.



Мне кажется, что Киев должен предложить Вашингтону новую повестку дня по сотрудничеству в сфере безопасности без ее старой главной составляющей - продвижения в НАТО. И кроме того, Украина не должна быть препятствием для усилий администрации Обамы по перезапуску диалога с Россией.



Более того, чем теплее будут отношения Киева с Москвой, чем быстрее начнется нормальный двусторонний политический диалог, тем более активно будут исчезать наслоения прошлых лет, подозрения и страхи и в отношениях по линии Вашингтон-Москва.



Мировой экономический кризис в значительной мере способствовал снижению уровня амбиций многих игроков на геополитической арене и побудил конкурирующие страны и группы стран к диалогу и поиску компромисса. Хотел бы особенно подчеркнуть следующее: выход Европы из экономического кризиса прямо связан с успехом поиска и определения новых алгоритмов обеспечения безопасности на континенте.



В частности, Украина не может рассчитывать на то, что ее экономика сможет справиться с вызовами кризиса, если Киев будет и дальше приносить насущные экономические интересы в жертву искаженно понятым идеологическим подходам... Нельзя добиться стабильности в Европе на базе модели безопасности только «для избранных», без учета потребностей и интересов других стран.



Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине



{3-} Я не уверен в том, что Европа нуждается в новой архитектуре безопасности. Однако мы открыты к предложениям. Мы думаем, что большинство стран Европы довольны состоянием своей безопасности. Большинство стран Европы в НАТО, и они от этого счастливы. Если есть какие-то предложения улучшить или расширить имеющуюся систему безопасности, то мы охотно выслушаем хорошие идеи, которые базируются на НАТО и, возможно, в контексте ОБСЕ. Звучали предложения расширить НАТО, и мы считаем это хорошей идеей. Мы были бы рады принять участие в такой дискуссии.



Алексей Пушков, директор Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ



{5-} Текущая архитектура безопасности далека от совершенства, потому что она построена на НАТО. Вместе с тем, даже невооруженным глазом видно, что не вся Европа входит в НАТО. В НАТО не входит страна, которая в течение последних 400 лет со времен Ивана Грозного определяющим образом влияет на европейскую безопасность. Это Россия.



Когда выдвигалась идея расширения НАТО, то ее вдохновители не спрашивали себя: а как они будут поступать с Россией? Они закамуфлировали это общим тезисом о сотрудничестве. В действительности, это была попытка воспользоваться стратегической слабостью России, чтобы продвинуться за ее счет к востоку. Собственно, так и произошло. И в конце концов вышло, что Запад в лице России потерял союзника. Россия отплатила не тем, что послала куда-то войска или предприняла какие-то антиевропейские шаги, а тем, что в вопросах безопасности она замкнулась на себе. Она перестала соотносить свои подходы безопасности с подходами безопасности стран НАТО. То есть выиграв Восточную Европу, НАТО проиграло Россию. И это была самая главная ошибка администраций и Клинтона, и Буша. Новая структура безопасности может включать в себя «зону НАТО», но если она не будет включать в себя Россию, Украину, Беларусь, Закавказье, то европейская безопасность не будет полной. Ведь если будет конфликт между Израилем и Ираном, то это откликнется в Европе.



Я не согласен с мнением посла США в Украине, который говорит, что все европейцы довольны системой безопасности, которая у них есть. Украина явно не довольна своей безопасностью. Ведь «оранжевые» хотят в НАТО, а коммунисты стремятся улучшить отношения с Россией. Беларусь и Армения также недовольны собственной системой безопасностью. Поэтому нужна такая система, которая впитает в себя НАТО и откажется от принципа выстраивания всего вокруг Альянса. Без согласия России Европа до конца не выстроится. Это хорошо понимают французы, немцы и некоторые британцы. Европа всегда будет неполной и на востоке у нее всегда будет большой вопросительный знак в виде России. Если вы не вбираете такое большое государство в какую-то структуру, то оно начинает действовать само по себе.



Вот сейчас на нас обижаются, мол, как мы могли признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Нужно было раньше думать. Когда в начале 90-х годов Россия хотела стратегического партнерства, нам сказали: «Простите, мы будем расширяться, а вас не примем». А Россия ответила: «Ах, вы нас не примете. Ну, тогда мы будем формировать собственную внешнюю политику». В прошлом сентябре Запад решил прекратить сотрудничество с Россией. Как реагирует Россия? А никак. Потому что этого сотрудничества и так не было. Запад видит, что России «фиолетово». Европа не может наложить санкции на Россию, из которой она потребляет 50% газа. Поэтому через 5 месяцев после этого НАТО заявляет, что возобновляет отношения с Россией в полном объеме. То есть тем самым НАТО фактически признало, что без сотрудничества с Россией нельзя. Не имея возможности общаться с Россией, Запад теряет возможность влиять на нее. Скажем, на Давосском экономическом форуме слов «Грузия», «Абхазия» и «Южная Осетия» не звучало. Все. Это забыто. Ведь ставки значительно более высоки - кризис, встреча G20 в Лондоне, проблема Ирана и Афганистана.



Джульетто Кьеза, депутат Европарламента:



{4-} Россия говорит о том, что Европа должна вырабатывать новую систему безопасности. Есть ли в этом целесообразность на самом деле, когда Европа находится под «зонтиком» НАТО, а у ЕС нет собственной политики безопасности и обороны?



Тут просто необходимо понимать, что означает «общая безопасность». Это когда никому ничего не угрожает, так как каждый чувствует себя защищенным. А на сегодняшний день многие в Европе и вне Европы не чувствуют себя в безопасности. Рассмотрим ситуацию с Россией. Она находится внутри процесса постоянного расширения военного противника. Как Россия может чувствовать себя в безопасности, когда границы этого противника постоянно расширяются? Все это происходило в течение последних двадцати лет. НАТО для России – противник. Нужно ставить себя на место России. Мы должны давать России объяснения, почему расширяем границы нашего военного Альянса. Пока никто не дал ответ на этот вопрос. У меня есть ответ. Линия США после падения Советского Союза состояла в том, чтобы захватить все пространство между Европой и Россией. Все страны Центральной и Восточной Европы начали принимать в НАТО. Вдруг Россия оказалась окружена НАТО. Вы думаете, она может нормально воспринимать то, что у нее нет системы союзников



…Сегодня Запад находится в такой ситуации, когда он должен расплатиться. Сейчас большинство россиян считают, что Запад давал обещания и не выполнил их. Запад оказался не таким демократичным, как об этом заявлял. Я всегда призывал к реализму. Сегодня мы находимся в ситуации, когда США потеряли власть. Америка сейчас намного слабее, чем раньше. Нужно перестать говорить, дескать, мы доминируем, мы признаем, мы хотим и т. д. Слова тут не соответствуют соотношению сил. Сейчас очень деликатный поворотный момент. И если мы не оценим реальную новую ситуацию, то, боюсь, это приведет к опасной ошибке. Поскольку опасности совершенно новые, то лидеры элит к ним еще не готовы. У этих руководителей есть старые представления об угрозах безопасности. И если совместить новые вызовы со старыми представлениями о них, то вероятность ошибок при принятии решений высочайшая. Поэтому сейчас как раз тот момент, когда необходимо зафиксировать новую ситуацию, как это было в Хельсинки, на конференции в Париже в 1990-м году. Не может быть безопасности только для Восточной Европы или только для Европы без безопасности для России.



Какое место в новой архитектуре безопасности Европы может занять Украина?



Украина с нейтральным статусом будет в большой безопасности, так как останется вне двух противоборствующих сторон. Украина может быть большим экономическим партнером и Европы, и России. Опасности в этом нет, одни выгоды.



Франция возвращается в военные структуры НАТО. И это говорит о том, что для Парижа Альянс является хорошим дополнением к существующим формам безопасности в Европе…



Я считаю, что НАТО должно вернуться к своей предыдущей структуре. Во время югославской войны НАТО впервые вышло за рамки изначального договора членов НАТО. Считаю неудачной идею о НАТО как о мировом жандарме, потому что такое НАТО будет создавать проблемы, к примеру, с Китаем. НАТО на сегодняшний день уже устарело, так как не защищает нас от угроз. Альянс был использован как инструмент доминирования США. Такое НАТО, которое расширяется за счет других стран и хочет использовать их для наведения порядка в разных уголках мира, неприемлемо. Это не было реалистично раньше, а сейчас это тем более нереально.



…Украине необходимо использовать каждую ситуацию для того, чтобы получить добро и от России, и от Европы. До сих пор Украина этим не пользовалась – и получила очень мало, фактически ничего. А сейчас Киев в новой ситуации, когда начинает понимать, что вхождение Украины в НАТО не произойдет. Это очевидно. Если Украина не сделает все, что я предлагаю, и не станет активным участником в процессе формирования повестки дня в Европе, она буде брошена на обочину.



А как же решение Бухарестского саммита НАТО, на котором страны Альянса подписали декларацию о том, что Украина и Грузия присоединятся к этому блоку?



Это ничего не означает. Эта декларация была подписана, когда Америка еще не испытала на себе мировой финансовой кризис. Сейчас США находятся в совершенно иной ситуации. Последний год изменил весь миропорядок. Пока мы его еще не замечаем, но скоро поймем, что новый порядок абсолютно необходим. Решение в Бухаресте потеряло всякое значение. Грузия на неопределенное время не будет членом НАТО. Абхазия и Южная Осетия – это потерянные территории. То есть все, вернуть это невозможно. Это доказывает, что цели Запада были ошибочны.



Из России исходит идея о создании новой системы безопасности в Европе. А готова ли Европа к тому, чтобы допустить Россию к формированию архитектуры собственной безопасности?



Пока что Европа к этому не готова. И Украина должна помочь Европе понять необходимость привлекать к этому процессу Россию. Это, безусловно, добавит Украине престижа.



Во Франции считают, что перед расширением НАТО необходимо провести консультации с Россией. Неужели Совета Россия-НАТО недостаточно для таких консультаций с целью формирования доверия и уверенности?



Данные выражения – это дипломатическая потеря времени. Эти выражения используются для того, чтобы говорить о вещах, которые не могут осуществиться. Если бы я был на месте России, то прямо бы заявил: нет любому расширению Альянса, который противостоит России. Ведь непонятно, почему Россия должна с этим согласиться. Здесь нужен элементарный реализм. А реализм состоит в том, что если ты идешь в таком направлении, то создаешь проблемы с Россией. Зачем Украине создавать проблемы с Россией? Кому это выгодно? Когда очевидно, что европейцам это не выгодно. Старая Европа не хочет столкновения с Россией. Поэтому если Украина идет на столкновение с Россией, то согласия Америки и определенной части Европы уже не будет.