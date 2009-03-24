Щоденник євроатлантиста. Привид Югославії

Березень багатий на події, пов’язані з НАТО.
І якщо про річницю виходу Франції з Альянсу мені було писати легко та приємно, оскільки в цьому ж місяці Ніколя Саркозі офіційно заявив про повернення своєї країни до військових структур Альянсу, то про сьогоднішню дату - десяту річницю з моменту військової операції НАТО в Югославії - набагато важче й відповідальніше. Та оскільки привид цієї операції Альянсу досі витає українськими просторами, і йому постійно намагаються вдихнути життя місцеві антинатівці (востаннє на широку аудиторію це робила Інна Богословська в ефірі «Інтеру» у п’ятницю), вважаю за необхідне повернутись до цієї невигідної, на перший погляд, для євроатлантистів теми. І роблю це не для того, аби українці могли здійснити чергову мандрівку часом, які й так їм на кожному кроці влаштовують «регіонали» та «вітренківці», а й продемонструвати, що 1999 рік і 2009-й – дві різні речі. І для мешканців Сербії, на відміну від деяких представників української Партії регіонів, сприйняття Альянсу не зупинилось на першій часовій позначці. Отож, коли з моменту операції минуло вже десть років, можемо зробити висновок: інколи щоб вилікувати важку хворобу замало звичайних ліків – потрібно зробити хірургічне втручання, яким би небажаним воно було для самої людини чи її родичів. Я про те, що етнічні чистки Мілошевича тривали десять років, а після двомісячної операції Альянсу в регіоні нарешті запанував мир, який ми можемо спостерігати й донині. Тобто цей мир не встановився на місяць чи півроку, цей мир не став не короткою паузою в затяжній балканські війні, а беззаперечним фактом протягом останнього десятиліття. І на сьогодні немає жодних симптомів, що його вдасться зруйнувати, перетворивши знову регіон на страшну м’ясорубку. Ті ж, хто у кожній публічній дискусії полюбляє позгадувати «бомбежки НАТО» і попричитати з приводу «бедных сербских братьев», має знати: все це виглядає щонайменше дивно, враховуючи той простий факт, що майже всі країни колишньої Югославії, яких з Сербією пов’язує значно більше, аніж Україну, вже стали або планують стати членами Альянсу. Зокрема, цей процес можна зобразити у наступній міні-таблиці:
|Колишні югославські республіки, які є членами НАТО або завершують процедуру вступу
|Колишні югославські республіки, котрі готуються до вступу
|Словенія
|Чорногорія
|Хорватія
|Боснія та Герцеговина
|Македонія