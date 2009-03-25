ТОП-10 українських послів

Експерти «Главреда»:



Оцінювати іноземців експертам було явно простіше. «Те, що роблять іноземні посли, – ми бачимо, а от що роблять наші – не завжди зрозуміло», – відверто зауважували деякі з них. Як результат, замість чітких балів (оцінювання дипломатів відбувається за десятибальною системою) від тих чи інших представників нашого поважного журі ми часом отримували лише розгорнуті коментарі на тему бездіяльності українських амбасадорів. Так, скажімо, директор Європейського інституту інтеграції та розвитку Дмитро Видрін зауважив: «Не можу назвати навіть одного посла, тому що за жодним з них не бачу конкретної заслуги. Це просто якась сіра мишача позиція – сидіти тихенько за кордоном, витрачати посольську зарплату, влаштовувати раз на рік скромні прийняття і не висловлювати своєї думки. Жоден український посол (можливо, окрім Грищенка, який коментував ситуацію з газом) не цитувався за кордоном по телебаченню. Коли я моніторю в Інтернеті інформацію, жодного разу не потрапляв на новину, в якій би говорилось: посол України в тій чи іншій країні висловив неординарну точку зору з того чи іншого питання».Так, питання залишається відкритим: чому багато українських послів навіть не намагаються впливати на розвиток дискусії, яка так чи інакше стосується України, в країнах свого перебування? Чому їхня основна місія зводиться до того, аби зустрічати і проводжати чергового українського високопосадовця та його свиту, котра полюбляє використовувати українських дипломатів виключно як гідів та консультантів під час чергового шопінг-туру? Чому посольства під їхнім керівництвом жодним чином не реагують на часом маніпулятивні та відверто наклепницькі матеріали, котрі виходять на адресу України у впливових виданнях країни перебування? І таких чому є безліч.Певною мірою відповідь на них дав Михайло Гончар з Центру «НОМОС»: «2008 рік ознаменувався домінуванням внутрішніх чвар над здоровим глуздом. Тому держава практично не мала системної зовнішньої політики, а відповідно, посли України за рубежем, селекція яких впродовж останніх років призвела до вимивання з дипкорпусу яскравих особистостей, вели себе пасивно, остерігаючись проявляти ініціативність та активність без інструкцій Центру. А Центру було не до того».Експерт-міжнародник Олександр Сушко в свою чергу слушно підмітив: «Українська дипломатія об’єктивно не може бути суттєво сильнішою, аніж українська державна машина загалом. Отже, вона є переважно слабкою».Цікаво, що як і в рейтингу іноземних послів-2008, у десятці українських глав дипломатичних місій «призові місця» дістались Сполученим Штатам та Польщі, а от Росія опинилась за бортом. Посла в РФ Костянтина Грищенка взагалі відзначили лише шість експертів (хоча й досить високою оцінкою) – інші просто проігнорували. Проте, на другій позиції фігурує посол України при ЄС Андрій Веселовський. Голова представництва Єврокомісії в Україні, нагадаємо, цього року взагалі не потрапив до нашої десятки.Варто відзначити й інше: українські посли, котрі ввійшли до десятки, – це переважно кар’єрні дипломати, котрі пройшли шлях від аташе до, власне, Надзвичайного та Повноважного. Це знову ж таки дисонує з першою трійкою іноземних (Тейлор – колишній військовий, Ключковські – колишній журналіст і спічрайтер, Черномирдін – газовик та політик). І навіть з першою десяткою українських послів 2007 року, коли перше місце посів тодішній голова представництва України при ЄС Роман Шпек – колишній урядовець, а нині банкір.--Перебування Олега Шамшура на посаді посла України в США співпало з тим золотим періодом у двосторонніх відносинах, коли і Магомет охоче йшов до гори, і гора рухалась в бік Магомета (незалежно, хто як розподіляє ролі між двома країнами). Олег Владиславович відбув до Вашингтона у той час, коли Джордж Буш дивився на Віктора Ющенка з таким захопленням, що решта присутніх у залі мимоволі вимушені були ніяковіти. У час, коли Сполучені Штати, незважаючи на лобістську протидію всередині країни, надали Києву довгоочікуваний статус країни з ринковою економікою, тим самим суттєво прискоривши її вступ до Світової організації торгівлі. У час, коли адміністрація Буша була готова беззастережно підтримати перехід України у зовсім іншу систему геополітичних координат, яку, насправді, символізувало б запрошення до Плану дій щодо членства в НАТО. І, нарешті, у час, коли Джордж Буш дозрів до того, аби здійснити свій перший та останній візит до України як президент Сполучених Штатів. І насправді, мало кому відомо, що за цією дуже привабливою картинкою українсько-американської ідилії стояло безліч роз’яснювальних розмов посла з впливовими американцями напередодні Бухарестського саміту, фігурували десятки телефонних розмов між Києвом та Вашингтоном (власне, після однієї з них Буш і прийняв рішення відвідати Київ) й зберігалась постійна напруга від того, аби розчарування, яке поступово накопичувалось на берегах Потомаку внаслідок бездіяльності «помаранчевих лідерів» не переросло в небажання мати справу з Україною загалом. Судячи з того, що наразі готується зустріч вже нового американського президента з Віктором Ющенком, – у посла Шамшура це вдалось.Олег Шамшур відстоює інтереси України в США навіть у нелегкий час, коли потрібно постійно доводити, що українське керівництво може бути таким же бажаним і надійним союзником США й так само дбати про інтереси Білого дому, яким воно було при республіканцях.Посол Шамшур забезпечив необхідний рівень відносин, які здебільшого набирають ознак стратегічного партнерства.Посол України в США – харизматична особистість, з ним рахуються і його поважають, чудово розуміє ситуацію в США та людей, з якими співпрацює, дуже енергійний – подивіться на кількість подій і рішень стосовно України, які приймаються в США. Як дипломат уміє переконувати людей, не оминаючи проблемних питань. Може слугувати за взірець українського дипломата.Має великий досвід роботи на керівних посадах у вищих державних органах. Висококваліфікований дипломат. Кандидат наук. Володіє кількома іноземними мовами. За час його перебування на посаді посла України в США відносини між двома країнами значно покращились. В своїй діяльності керується національними інтересами України.Олег Шамшур не дає Штатам забувати про Україну. Потрібно відзначити активну роботу під час забезпечення візиту Президента США до України, сприяння підписанню Хартії про стратегічне партнерство між Україною і США.На думку діаспори, найкращий посол в США з усіх попередніх.--{2-}Стати достойною заміною Романа Шпека, який за багато років перебування у Брюсселі перетворився на невід’ємне обличчя української дипмісії при ЄС, – завдання не з простих. Проте Андрій Веселовський намагається його з честю виконати. В іншому стилі, але не з меншим запалом. Аналітичні здібності, вміння працювати на найскладніших дипломатичних ділянках (те ж Придністров’я) і, зрештою, обізнаність в євросоюзівських справах, здобута ще на Михайлівській площі у часи роботи заступником міністра, допомогли новоспеченому послу досить швидко адаптуватись на місці. Інакше, в принципі, й бути не могло: якщо у самому ЄС давно намітилась втома від України, політичну столицю Європи українські делегації – від Президента до депутатів – штурмують з не меншим (якщо навіть не більшим) завзяттям. І навіть ті, котрі намагаються вибудовувати відносини з такими відомими діячами ЄС, як Хав’єр Солана, в обхід представництва, – лише додають послу клопотів. Неабияк важливо і те, що свою роботу посол Веселовський намагається супроводжувати постійно необхідною інформаційною підтримкою як у Брюсселі, так і на рідних просторах.Посол України при ЄС Андрій Веселовський хоча багато в чому поступається своєму попереднику Шпеку – віртуозу та майстру дипломатії, але, очевидно, що в нинішній ситуації навряд чи можна зробити більше, ніж робиться.Зараз у нас непростий період відносин з ЄС: з одного боку, поставлена дуже важлива мета – отримати європейську перспективу і відповідну асоціацію в ЄС, але з іншого, ми бачимо, що пертурбації всередині країни цьому лише шкодять і розчарування з боку наших партнерів тільки посилюється. Тобто виникає розрив між тим, що ми зараз очікуємо, хочемо і проголошуємо, і тим, що реально може бути. У такий час потрібний гнучкий, прагматичний дипломат, який дійсно відстоює українські інтереси, але робить це без зайвого галасу. Мені здається, що Веселовський саме така людина.Кваліфікована і активна людина.Відносини з ЄС дуже розгалужені, вони включають різнопланові сфери взаємодії, послу доводиться працювати з усіма інституціями ЄС. Мої враження – він користується повагою в різних інституціях ЄС, має і підтримує інтенсивні контакти між інституціями ЄС і використовує ці контакти для того, щоб сприяти реалізації наших інтересів у взаєминах з ЄС.Андрій Веселовський – давній прихильник євроатлантичної інтеграції України, з його приходом значно активізувалися наші зв’язки з ЄС, почався активний переговорний процес щодо укладання нової угоди (про асоціацію. – Ред.). Переговори про нову угоду посол Веселовський веде на високому професійному рівні. Велике значення наш представник при ЄС відігравав під час газової кризи. Проводить величезну роз’яснювальну роботу з керівництвом Єврокомісії. Під час газового конфлікту не просто Ющенко звертався до Баррозу чи Бароззу звертався до Ющенка – це щоденна робота посла, хоча й невидима. Веселовський її виконав досить професійно. Як наслідок – змінилося ставлення країн-членів до України, почали більше розуміти справжню ситуацію і менше кричати про крадіжку газу.Андрій Веселовський заслуговує бути у десятці за намагання, зокрема і на сторінках вітчизняної преси, пояснити українцям, навіщо нам Європейський Союз і Угода про асоціацію з ЄС.--Кажуть, Олександр Моцик любить розповідати історії зі свого дипломатичного минулого. Зокрема про те, як він під час роботи послом у Туреччині приймав з візитом Леоніда Кучму. За версією, яку мені доводилось чути від одного польського депутата, тодішній президент, прощаючись з послом, начебто напівжартома промовив: «Мій візит ви вже відбули, отже місію посла, вважайте, виконали». Проте Польща – не Туреччина, і одним візитом Президента тут посол може виконати лише свою щомісячну, якщо не тижневу, місію. Особливо при нинішньому потязі до зустрічей Віктора Ющенка та Лєха Качиньського. Інтенсивні контакти на найвищому рівні і в найнесподіваніших куточках Польщі та України вимагають від кар’єрного дипломата Моцика постійно бути в тонусі. Але й водночас не залишають жодного шансу тим, хто хоче про нього забути на Батьківщині: при кожній «міністеріаді», які в Україні, здається, вже стали щорічними, ім’я українського посла в Польщі часом теж фігурує у кадрі.Олександр Моцик забезпечує підтримку необхідного стратегічного партнерства між Україною та Польщею, створює позитивну тональність у відносинах і забезпечує необхідний торговельний обіг між країнами.Це досить досвідчений дипломат, він працює в країні, відносини з якою потребують постійної активності й уваги, і йому це вдається. Він своєю діяльністю очолюваного посольства сприяє динамічному розвитку взаємин з сусідньою країною, яка є стратегічним партнером для України. Він грамотний, і його діяльність спрямована на те, щоб забезпечувати високу динаміку двосторонніх контактів на різних рівнях, має прекрасні контакти з різними регіонами як в Польщі, так і в Україні, і сприяє налагодженню контактів між ними.Олександр Моцик – висококласний український дипломат. Відносини між Україною і Польщею, під час його роботи, постійно розвиваються, мають динамічний характер. Польща продовжує активно представляти і відстоювати інтереси України на міжнародній арені, в ЄС та НАТО. Наочним свідченням є постійний обмін на вищому рівні візитів в Україну польських лідерів і нашого Президента в Польщу.--Очевидно, для багатьох четверте місце українського посла в Росії видасться несподіваним. Проте навряд чи сюрпризом воно буде для тих, хто знає специфіку прийняття рішень на українсько-російському фронті. Специфіку, яка зводить роль посла до представницької особи, котра часом навіть не потрапляє на переговори перших осіб своєї держави з першими особами держави перебування. Притому, більш ніж очевидно: такий важковаговик, як Костянтин Грищенко, навряд чи готовий спокійно миритись з подібним станом справ. Про це свідчать і його постійні інтервенції на інформаційний ринок Росії, і те, наскільки незалежно він себе поводить (чи поводив за міністра Огризка) в контексті тих чи інших розпоряджень українського МЗС. Грищенко – це дипломат на полі бою. Не кожен погодиться бути послом України в Росії, і, що ще головніше, не кожного прийме Росія. Грищенка в Москві прийняли, а за нинішнього стану речей – це вже чимало.Незважаючи на те, що Костянтин Грищенко лише недавно працює послом України в Росії, але він вже встиг проявити весь свій дипломатичний хист з налагодження відносин між Україною та Росією, із захисту українських інтересів в Росії. Я не уявляю, як би себе на його місці поводив будь-хто інший.Послу Грищенку певною мірою вдалося перервати тривалу традицію безбарвності і беззмістовності діяльності українського диппредставництва у Москві за майже екстремальних умов і відверто ворожого оточення.Він хоч і недавно працює на цій посаді, але, країна Росія для нас надзвичайно важлива, його потенціал, досвід і знання є досить високими.Костянтину Грищенку вдається активно відбиватись від нападок Росії на Україну.--Про те, що за короткий термін перебування у посольському кріслі в Берліні Наталія Зарудна розгорнула небачену діяльність, автор цих рядків дізналась від одного високопоставленого дипломата з німецького МЗС, який вирішив відвідати Київ саме за рекомендацією нового українського посла. Він зокрема зізнався, що напередодні зустрічався з пані Зарудною, аби обговорити деякі питання, пов’язані з ООН, натомість пані посол дві години розповідала йому про трагедію Голодомору і начебто запропонувала продовжити розмову ще й у Києві. Підозрюю, що з таким самим завзяттям вона розповідає німецьким колегам і про те, навіщо Україні НАТО. Деякі дипломати, котрі мають змогу щоденно відстежувати роботу пані амбасадора, ніяк не надивуються, де у неї – посла в такій безумовно складній для Києва країні – береться стільки драйву. Наталія Зарудна – гарний іміджмейкер від дипломатії. Багато хто з експертів досі згадує, як під час конфлікту із Румунією в 2004 році (навколо будівництва Україною каналу в гирлі Дунаю для проходження суден) саме Зарудній як послу з особливих доручень довелось переконувати західних дипломатів у тому, що роботи України не завдають шкоди навколишньому середовищу. І багато в чому їй вдалось це зробити. Зарудна-іміджмейкер в Берліні – те, що, власне, й потрібно у ситуації, коли багато представників німецької еліти мають досить викривлене уявлення про українські інтереси та зовнішньополітичні прагнення. Єдиним недоліком Зарудної як посла в Німеччині дехто називає незнання німецької мови (пані посол бездоганно володіє англійською та іспанською). Проте є підстави вважати, що цей бар’єр буде згодом теж подоланий: кажуть, пані посол більш ніж активно взялась опановувати мову Гьоте. Та й зрештою, Німеччина – не Франція…У посольстві України в Німеччині вдалось вибудувати дуже ефективну команду, сучасну в підходах й злагоджену в роботі.Наталія Зарудна – енергійна і переконлива. З її приходом у посольстві України в Німеччині відкрилося нове дихання. Командний гравець. Уміє об’єднувати навколо себе людей і надихати їх.Наталія Зарудна – нещодавно працює в Німеччині, але вже проявила надзвичайну активність, чим навіть здивувала німецьких дипломатів, що вони і відзначають, коли відвідують Україну.На попередній посаді посла в Данії вона надзвичайно активно працювала. Я особисто пересвідчився, що в неї були широкі контакти в політичних колах, уряді Данії й серед журналістських кіл. Особливо це впадало в око, коли вона з легкістю організовувала інтерв’ю з різноплановими виданнями, і журналісти, з якими я спілкувався, дуже високо оцінювали активність посла. Мені довелося побачити її в роботі і в новій якості посла в Берліні. Я був там під час форуму НАТО і відзначив, що в неї досить широкі зв’язки серед німецьких політичних і урядових кіл, і це за такий короткий період часу.--Ігор Харченко недаремно вважається одним з кадрових стовпів української дипломатії: на посаді посла України у Великобританії він зробив чимало, аби Великобританія із просто лояльної до Києва країни перетворилась на майже союзника. Звісно, країна, котра в Старій Європі традиційно сприймається як “bad guy” (поганий хлопець) за своє поблажливе ставлення до розширення Євросоюзу (замість його поглиблення, як пропонують французи) не може так відверто «рвати на собі сорочку» за Україну, як це роблять Польща, Литва чи навіть Швеція. Однак, коли потрібно підставити дружнє плече у складній для України ситуації, – вона завжди поруч. Так було на ювілейному саміті НАТО в Бухаресті. Так було, коли питання Плану дій щодо членства через надмірну політизацію зайшло в глухий кут, і британська дипломатія в контакті з американською запропонувала відійти від цього механізму як такого, а пошукати альтернативні шляхи інтеграції України до Альянсу. Тамтешньому міністру закордонних справ Девіду Мілібенду критики досі закидають недоречний, на їхній погляд, візит до України відразу після російсько-грузинського конфлікту, а деякі європейські лідери дивуються тому, як у розпал газової війни між Україною та Росією британський прем’єр Гордон Браун насмілився прийняти у себе Віктора Ющенка (принаймні Ніколя Саркозі, до якого звернулись з аналогічним проханням, – відмовив, хоча днем раніше якраз вечеряв з британським колегою і при бажанні тристороння зустріч не була б для нього проблемою). Звісно, за такими важливими – навіть символічними речами – роботу посла особливо не вирізниш, але без неї навряд чи б ці важливі та символічні речі відбулись.Висококласний дипломат, українсько-британські відносини не легко складалися, але зараз у нас значний прорив. Сьогодні дійсно можна говорити про те, що Британія стоїть на нашій стороні, вона підтримує Україну, і в цьому теж величезна заслуга посольства.Досвідчений висококваліфікований дипломат. Кандидат наук. Володіє декількома іноземними мовами.Проводить активну роботу з інвесторами. Є досвідченим і професійним послом.--Минулий рік видався нелегким для Дмитра Ткача. Угорщина, котра на словах завжди підтримує Україну в ЄС і НАТО, неодноразово намагалась підкинути Києву не зовсім приємні сюрпризи. Особливо помітно це було напередодні Бухарестського саміту Альянсу, коли Угорщина стала єдиною з держав-членів НАТО західною сусідкою України, яка не підписала лист на підтримку ПДЧ для Києва. Дмитру Івановичу як метру української дипломатії на угорському напрямку довелось суттєво попрацювати, аби тамтешні полісімейкери змінили гнів на милість і принаймні публічно не висловлювали скептичних оцінок з приводу євроатлантичного майбутнього України. Визнаємо: нелегка задача при лояльно налаштованому до побажань Росії прем’єр-міністру соціалісту.Від багатьох дипломатів та журналістів, які відвідували Угорщину, чув багато відгуків про нього. Зокрема те, що посол працює ефективно й налагодив добрі стосунки з місцевими людьми.Він вже другий термін посол в Угорщині, досвідчений дипломат, якого угорці сприймають на всіх рівнях як свого, оскільки він володіє рідкою, для наших дипломатів, угорською мовою. Комунікабельність. Це забезпечує йому можливість виходу на будь-які рівні, мати широкі зв’язки і все це використовувати для налагодження активних українсько-угорських взаємин.Костянтину Тимошенку пощастило, що працювати у Франції послом йому доводиться, коли президентом цієї країни є Ніколя Саркозі, а не Жак Ширак. Проте інтерес нинішнього французького президента до України – палка з двома кінцями. Якби не було нинішнього президента – не було б постійних двосторонніх зустрічей на вищому і найвищому рівнях, за організацію яких, власне, експерти «Главреда» й номінували пана Тимошенка до нашої десятки. Складно уявити, аби за часів Жака Ширака візит Президента до Франції можна було б організувати за півтора дня, як це було з Віктором Ющенком у лютому минулого року. З іншого боку, так само складно уявити, що Жак Ширак буде запрошувати Юлію Тимошенко до Парижа лише для того, аби продемонструвати українському Президенту, з ким насправді з українського керівництва він готовий зустрічатись після «газової війни» з Росією, вину на яку в Єлисейському палаці, наскільки нам відомо, поклали саме на Віктора Ющенка. Залежність від настрою, яку останнім часом демонструє французький президент, навряд чи допомагає роботі українського посольства у Парижі, проте це все одно краще, ніж би він по сусідству з ЄС демонстративно не помічав нікого, крім Марокко, Алжиру та, звісно, Росії, як це мало місце в часи попередника Саркозі.По-перше, Франція займає все більш виважену позицію відносно європейського вибору України. Досить успішно був проведений саміт Україна–ЄС 9 вересня 2008 року, після якого Україна вийшла на можливість підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Думаю, відбулись певні зрушення у позиції Франції. І не без того, що наш посол має також до цього причетність.За Костянтина Тимошенка відбулась суттєва активізація двосторонніх відносин на найвищому рівні.--Ім’я Юрія Сергєєва в українській дипломатії – своєрідний бренд. Відповідно, де б він не працював послом, має демонструвати вищий клас. З одного боку, в ООН це зробити легко – напрямок дійсно мирний порівняно з деякими європейськими (чи точніше євразійськими). Проте, кажуть дипломатичні старожили, мирний цей напрямок лише до того моменту, коли країни світу не збираються розглядати з оонівської трибуни такі делікатні питання, як, скажімо, визнання Голодомору геноцидом. Фактично, саме під знаком цієї надчутливої теми і пройшов минулий рік для пана Сергєєва. Узагалі, як розповів «Главреду» його колишній зас- тупник в постійному представництві при ООН, а нині спецпредставник України з придністровського врегулювання Віктор Крижанівський, Юрій Сергєєв надзвичайно серйозно підходив до кожного питання, з яким доводилось йому мати справу по лінії ООН, і дипломат був би радий, якби кандидатура Сергєєва теж розглядалась на посаду міністра закордонних справ України.Як член Ради Генеральної Асамблеї ООН я відвідував засідання цього органу в кінці жовтня минулого року: у цей час розглядалося питання про включення до порядку денного Генасамблеї питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Мені довелось стати свідком активної та бурхливої діяльності, яку розвинув Юрій Сергєєв і делегація України на сесії Асамблеї. На жаль, Росія тоді виступила категоричним противником навіть розгляду цього питання в ООН, але нашу позицію посол Сергєєв відстоював до останнього. Проте, ми не обмежувались в ООН тільки Голодомором. Наша дипломатія працювала на високому, професійному, світовому рівні. Україна достойно представлена в цій організації.--{10-} Як послу Василю Корзаченку можна багато в чому поспівчувати – Нідерланди в останньому році стільки разів показували Україні зуби, що в деяких експертів цілком заслужено могло змінитись уявлення про те, хто в Європі найбільший скептик з приводу європейського та євроатлантичного майбутнього України. По-перше, категорично виступали проти будь-якого суттєвого зближення між Україною і НАТО. Можу собі уявити, як часто доводилось послу задіювати свої дипломатичні таланти, коли потрібно було пояснити нідерландським співрозмовникам, чому «якийсь незрозумілий сигнал для України у вигляді ПДЧ має бути для Нідерландів важливішим, аніж безпроблемна участь їхньої провідної компанії у будівництві ініційованого Росією “Північного потоку”» (а саме такий аргумент проти ПДЧ для України найчастіше наводили тамтешні експерти у розмові з автором цих рядків). По-друге, Нідерланди влаштували справжню обструкцію євросоюзівським бажанням Києва напередодні саміту Україна–ЄС у Франції. За інформацією з дипломатичних джерел у Парижі, вони, як і німці, були категорично проти фіксувати на папері, що Євросоюз визнає Україну «європейською державою» (політичне поняття), погодившись лише на «європейську країну» (географічне поняття), аби не дати жодних підстав Києву в майбутньому претендувати на членство в ЄС. Отож, послу Корзаченку є над чим працювати, і, сподіваємось, перебування у нашій десятці буде для нього додатковим стимулом.Василь Корзаченко заслуговує бути у десятці українських послів за якісну організацію роботи посольства та ґрунтовність контактів з елітою країни перебування – всупереч «безнадійності» позиції Нідерландів з багатьох життєво важливих для України питань.Ініціативне та ефективне посольство попри невеликий штат.1.директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна2.директор Європейського інституту інтеграції та розвитку3.професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія»4.центр «НОМОС»5.аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва6.перший заступник директора Національного інституту проблем міжнародної безпеки7.журналіст-міжнародник8.екс-міністр закордонних справ України9.директор Інституту глобальних стратегій10.директор Фонду «Демократичні ініціативи»11.політолог12.директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України13.колишній віце-прем’єр з питань європейської інтеграції14.Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України15.екс-міністр закордонних справ України16.колишній міністр закордонних справ України17.голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»18.старший менеджер Європейської програми Фонду «Відродження»19.заступник генерального директора, директор міжнародних програм Центру Разумкова20.Надзвичайний та Повноважний Посол