Орест Муц: «Победная поступь президента Януковича началась с Тернопольщины»

Председатель Тернопольской областной организации Партии регионов, народный депутат пятого созыва Орест Муц вовсе не выглядит довольным сенсационным десятипроцентным электоральным урожаем ПР на выборах в облсовет.

Говорит, что если бы «бело-голубые» успели как следует подготовить своих членов участковых комиссий, то и этот результат можно было бы преумножить. Но шанс доказать, что успех ПР в еще недавно самой «оранжевой» области Украины – не случайность, Муц получит очень и очень скоро – на президентских выборах-2010.



В интервью «Главреду» главный тернопольский «регионал» рассказал, как ему удалось достичь для своей политсилы такого сенсационного результата и сколько процентов отдаст его область Виктору Януковичу.



Орест Павлович, вы довольны результатом Партии регионов на недавних выборах в Тернопольский облсовет?



Нет. Наш результат несколько занижен.



Неужели? Тогда каким, по-вашему, должен быть реальный результат?



Я не могу сказать, сколько, это сложно спрогнозировать. Но думаю, что результат должен был быть немного больше. Наши члены УИК были не вполне подготовлены к этой работе. На каждый из 1171 участка нужно было не просто поставить людей, но и профессионально их подготовить. Мы не успели.



Так или иначе, на последних парламентских выборах ваша политсила в области едва-едва преодолела барьер в 3%, и на этом фоне нынешний результат выглядит просто-таки прорывом, тем более на фоне предвыборных социологических прогнозов. За счет чего вам удалось этого достичь?



Сегодня никто не вспоминает, что в 2005 году я работал журналистом, шеф-редактором самой тиражной газеты Тернополя «Репортер». Никто не вспоминает, что руководитель областной организации Партии регионов Муц Орест Павлович в 2002-м и 2006 году выигрывал мажоритарку в областной совет от города Тернополя с результатом почти в 30%.



И третье – на Тернопольщине есть много партий, в которых состоит более 10 тысяч членов, но мы – единственная партия, которая насчитывает свыше 10 тысяч членов и имеет структурированную сеть в 1171 первичную организацию, с привязкой к избирательным участкам.



Вы посмотрите, как мы развивались в динамике. В 2006 году мы взяли 13,5 тысячи голосов избирателей, имея 3 тысячи членов партии. В 2007-м у нас было 5 тысяч членов партии, и мы взяли 20 тысяч. В 2009 году у нас уже 10,5 тысячи членов, и мы берем 43 600 голосов избирателей. Вы же посмотрите на динамику роста! Это ведь не просто так.



А что касается социологии, то я обратил бы внимание на то, какой социологический институт или социологическая служба проводила эти исследования. Вот скажите, вы слышали перед тернопольскими выборами когда-либо о такой социологической службе «Рейтинг»?



Нет.



И не стыдно таким изданиям, как «Зеркало недели», политикам всеукраинского масштаба опираться на ее социологию? Если бы это проводил Центр Разумкова и дал нам такую социологию – это одно дело, потому что никогда бы такая известная социологическая служба не позволила бы себе занижать наш результат.



Назовите хоть одну социологическую службу, которая провела социологию в Тернополе. Ни одной! Все ссылаются на «Рейтинг». А вы знаете, чья это служба? Это львовская социологическая служба, которая работала непосредственно на одну из политических сил.



Еще одним фактором, повлиявшим на столь высокий результат вашей партии, называют разочарованность электората Тернопольщины в «старых» «оранжевых» политических силах – БЮТ и «Нашей Украине»? Это могло как-то повлиять на ваш результат?



Это дало основания. Люди помнят, сколько от меня как депутата от Партии регионов и правительства Виктора Федоровича было помощи. Единственное правительство, которое за 16 лет помогло Тернопольщине конкретной, адресной помощью, – это правительство Виктора Федоровича, когда выделили свыше 5 миллионов на достройку архива. Люди же это видят! Я был единственным депутатом от нашей области, который все время говорил «Орест Муц, Тернопольщина». И мы – больше патриоты, чем называющие себя патриотами!



«Наша Украина» и БЮТ в 2006 году, выиграв выборы, заявили, что берут полную политическую и экономическую ответственность за ситуацию в нашем крае. Что из этого вышло, вы сами видите. Скажите, пожалуйста, люди могут сравнить, как жилось при Януковиче, а как жилось при «оранжевых»? Это очень просто.



Потому что при правительстве Виктора Федоровича прежде всего помогали кому? Нам, захиднякам, чтобы мы не были обижены. Потому что как только где-то в чем-то нас немножко обижали, мы начинали кричать, что нас притесняют!



Тернопольская область традиционно считается национал-патриотически настроенной. А специфика лозунгов Партии регионов на всеукраинском уровне – это неприятие УПА, признание русского языка вторым государственным... Как вы поступали с этим противоречием во время избирательной кампании?



На выборы мы шли под лозунгом Вячеслава Максимовича Чорновила – «Благосостояние в каждой семье, а не всенародная бедность».



Скажите мне, пожалуйста, Партия регионов на Тернопольщине кого-то заставляет разговаривать по-украински? Человек должен разговаривать на том языке, на котором он хочет. Я, будучи депутатом от Партии регионов, в парламенте разговаривал исключительно на украинском языке, и меня все понимали. Напротив, говорили: «Орест, хоть рядом с тобой поучимся вашему галицкому акценту!»



А то, что хотят рассказать, что мы враги, как это хотят подать, – это вопрос другой. Люди наши уже сыты идеями за 18 лет. У нас 18 лет, начиная с 1990-го, только и были патриоты. Патриоты уже до того довели наш край, что скоро и область расформируют.



Поэтому люди говорят: «Только Виктор Федорович! Только хозяйственник с опытом и твердой рукой наведет порядок!». Я на сто процентов уверен, что если на президентских выборах кандидатура Виктора Федоровича будет выдвигаться, – а он 100% будет выдвигаться, – то результат по Тернопольской области будет от 20%.



Позиция Партии регионов по проведению выборов в Тернопольский облсовет была достаточно неоднозначной. За постановление об отмене выборов парламентская фракция вашей политсилы голосовала в полном составе...



Наша позиция была закономерной, потому что наши никогда не исходили из меркантильных интересов. Наши исходили из общегосударственных интересов. Каждые выборы – это проблема. Каждые выборы возмущают народ. Но в данном случае – выхода не было, потому что областной совет два года не работал. Но наш лидер Виктор Федорович знал, что мы там сильные, мы там набираем.



Зачем же тогда он от этих выборов отказывался?



Потому что он – общегосударственный лидер, и действовал, исходя не из интересов конкретной области, а с государственной позиции.



Так выходит, эти выборы не нужно было проводить?



Сначала «оранжевым» нужно было сесть, договориться, чтобы заработал совет, и выборы не проводили бы. В данной ситуации, когда совет два года не работает, выборы нужно было проводить.



Но у них был шанс помириться, чтобы совет заработал! Не баламутили бы лишний раз народ, ведь областной совет – это хозяйственный орган, а не законодательный. Мы должны думать о хозяйстве!



Зачастую можно услышать, что высокий результат вашей партии объясняется фальсификациями в вашу пользу. Якобы сверхвысокие результаты «Единого центра» и вашей партии...



Это – не сверхвысокие результаты, это результат за наш труд. Чем лучше работаешь, тем лучше будет результат.



Мы проводили кампанию, не имея админресурса, опираясь только на членов партии. У нас первая двадцатка избирательного списка сформирована исключительно членами партии – то есть иду я как председатель областной организации Партии регионов, мой заместитель, а дальше – руководители районных организаций по итогам 2007 года. У нас сейчас каждый район будет представлен депутатом областного совета! Хоть одна партия это сделала? Нет, только наша!



И все же, как вы собираетесь отвечать на обвинения в фальсификации?



Я очень просто отвечаю. Если, не имея админресурса, не имея больших средств, мы показали такой результат в «оранжевом» регионе, то, как вы думаете, хоть одна жалоба на нас была бы? Была бы.



Наши оппоненты просто не могут объяснить свою бездарность и свой проигрыш, то, почему Партия регионов набрала почти столько же, как БЮТ и «Наша Украина» вместе взятые.



Вчера заместителем главы Секретариата Президента Украины был назначен Игорь Попов, который в качестве председателя Комитета избирателей Украины был активным наблюдателем на тернопольских выборах. Как вы думаете, может ли это назначение быть связанным с тем, как его Комитет оценил проведение тернопольских выборов?



А почему бы порядочного человека не назначить в Секретариат? Если там все непорядочные – так говорят – то давайте хоть пару порядочных дадим! Почему это удивляет? Почему, если во власть попадает порядочный человек, то это сразу значит, что он продался?



Я Игоря Попова лично не знаю, но я знаю, что это порядочный человек. Если нет жалоб, нет конкретных исковых заявлений, то скажите мне, пожалуйста, были фальсификации? Нет.



Стоит ли рассматривать эти выборы в более широком, всеукраинском контексте, в преддверие начала президентской кампании? Ведь возможно, что тернопольцы проголосовали за вас лично, за Ореста Муца и за вашу команду, которую здесь знают. А вот если в область приедет Янукович, который на всеукраинском уровне заявляет, что бандеровцев признавать нельзя...



Наша избирательная кампания была не кампанией местных. Это была избирательная кампания Виктора Федоровича Януковича. Все наши биллборды в области были обклеены исключительно фотографиями и лозунгами Виктора Федоровича без привязки к местным выборам.



Не было ни одного местного лидера, не было никаких их фотографий, не было никаких местных акцентов – был только бренд партии и бренд нашего лидера. И мы получили такой результат под брендом и рейтингом лидера партии, мы не акцентировали внимание на выборах в областной совет.



То есть вы считаете, что к выборам 2010 года этот результат может быть как минимум сохранен?



Я думаю, что стопроцентно он будет сохранен, потому что это – не случайность, а закономерность. Люди, которые работают, всегда будут достигать результата. Партию оценивают по людям, по тому, что они в каждом регионе делают.



Но у этой медали есть две стороны. Да, «оранжевые» на Западной Украине много потеряли из-за не самой лучшей экономической ситуации, и действительно здесь могут вспоминать, как было во времена Виктора Януковича. Но в Восточной Украине ситуация зеркальная: там большинство в областных советах сформировала Партия регионов, но экономическая ситуация кое-где еще хуже, чем на той же Тернопольщине. И вполне возможно, что если бы теперь провели досрочные выборы, например, в Донецкий облсовет, там бы такое же фиаско, как БЮТ, потерпела бы Партия регионов, а выиграл бы какой-то их аналог «Свободы». Не компенсируется ли высокий «протестный» результат Партии регионов на западе Украины падением показателей на востоке?



Я не готов вам сказать о других областях. Меня так учили родители, что государство начинается с семьи, хутора, села, региона, области. Давайте каждый будет отвечать сам за себя, за тот регион, в котором он живет, каждый будет использовать те полномочия, которые у него есть.



Может ли Партия регионов повторить свой тернопольский успех в соседних областях, на Ивано-Франковщине, Львовщине, которые тоже традиционно считаются менее благосклонными к вашей партии, или Тернопольщина – это исключение, случайность?



Мы, захидняки, сейчас держимся вместе как никогда. Мы, захидняки, дадим приличный результат и будем представлять свой край на всех уровнях. В 2010 году на местных выборах мы получим свои представительства в каждом сельском совете, районном, районном городском, областном. Я надеюсь, и в Верховной Раде.



Потому что победная поступь Президента Януковича началась с Тернопольщины. Мы положили начало. Захидняки уже нашего лидера любят, уважают и ценят.