Ющенко посетил Прагу

В рамках визита Виктор Ющенко выступил на Европейском банковском и финансовом форуме, встретился с Президентом Чехии Вацлавом Клаусом, Председателем Палаты депутатов чешского парламента Пжемислом Соботкой, премьер-министром Чехии Миреком Тополанеком, мэром Праги Карелом Бемом, представителями украинской громады в Чехии. Во время визита главу государства сопровождали и.о. министра иностранных дел Владимир Хандогий, министр обороны Юрий Ехануров, заместитель главы Секретариата Президента Андрей Гончарук. После переговоров, проведенных под общим председательством украинского и чешского Президентов, было подписано соглашение между министерствами обороны двух стран по стратегическим авиационным перевозкам. По итогам встречи с главой чешского государства Виктор Ющенко заявил: «У нас нет никаких серьезных политических, экономических или дипломатических проблем» и поблагодарил Вацлава Клауса и чешскую власть за ясную и однозначную поддержку, которую Чехия оказывает Украине. Сегодня Виктор Ющенко вместе с первой леди Украины Катериной Ющенко возложил цветы к Мемориалу «Прага – своим сыновьям-победителям» и принял участие в церемонии открытия в Праге памятника Тарасу Шевченко. В своем поздравительном слове по этому случаю Президент Украины отметил, что сегодняшнее событие - выдающееся для украинского и чешского народов. «Появление украинских и Шевченковых знаков по всему миру - это не будничные появления. Это - мировое уважение к Украине, которое мы принимаем с взаимным уважением и благодарностью. Это - живой процесс, свидетельствующий о широте нашей мировой жизни и ее значении для других народов», - убежден Президент. В этом контексте он назвал памятник Шевченко в Праге символом свободы наших стран. «Я верю, что это место, где открыт памятник Шевченко, станет знаковым для всех украинцев в мире», – сказал Ющенко, напомнив, что Кобзарь был побратимом таких выдающихся деятелей чешского возрождения, как Павел Шафарик, Ян Коллар и Вацлав Ганка, а также посвятил одну из своих наилучших поэм национальному герою Чехии Яну Гусу. «Его слово коснулось, обняло чешское сердце», – отметил Президент, ведь когда в 1876 году Российская империя запретила украинский язык и литературу, именно в Праге было напечатано первое полное и нецензируемое издание Шевченкового «Кобзаря». Сегодня же украинская делегация отбывает в Киев.