Рейтинг Резонансных Событий Украины-2008. В предчувствии смены эпох

Увы, мины — и политические, и правовые и государственно-регуляторные, заложенные конституционной реформой 2004 года, взрываются то там, то сям по сегодняшний день. Стоило Президенту наконец-то отказаться от мысли разогнать Верховную Раду, как ее депутаты тут же начали раскачивать тему импичмента. Впрочем, отказ от досрочных парламентских выборов, согласно проводящемуся с 2004г. «Рейтингу резонансных событий» (автор – Коммуникационная Группа PRT), все равно вошел в топ-десятку политических событий уходящего года. Что дает некоторые, пусть и слабые основания надеяться на возможность конструктивного диалога и компромисса в близком будущем. Увы, 2008 год не стал примером такого сотрудничества между ветвями власти. Так два события — майское укрепление гривни и ее декабрьский обвал — взаимоувязаны и являются следствием борьбы Юлии Тимошенко и Виктора Ющенко за Нацбанк. И прямое последствие безответственной игры с национальной валютой — колоссальные темпы и объемы снятия депозитов физическими лицами, что в свою очередь, пошатнуло первым изо всех, «Проминвестбанк». Политические дрязги не позволили руководству нашей страны своевременно увидеть надвигающийся финансовый кризис. В нашем случае — нехватку мировых денег для рефинансирования отечественных банков. Это спровоцировало массированное сворачивание финансовыми структурами потребительских кредитов. Стоит ли напоминать, что очень быстро нехватка наличных средств заморозила строительный, а затем и автомобильный рынки? А ведь в уходящем году одним из самых положительных трендов эксперты отмечают именно высокие показатели по продажам автомобилей. Увы, но впервые с начала 1990-х годов мы все вновь начинаем ощущать дыхание Великой депрессии. Но любые сравнения с бурными 90-ми — некорректны. Тогда, во-первых, еще была более-менее крепка производственная база, доставшаяся в наследство от СССР. Увы, но инвестиции в модернизацию индустриального потенциала пошли относительно недавно и не успели компенсировать наработанный износ оборудования. Во-вторых, а начале 90-х депрессия затронула чуть больше 1/6 части суши — Советский Союз и его сателлитов. Сегодня же мы имеем глобальную лихорадку, от которой спрятаться негде — ни в Японии, ни в США, ни в Европе. Потому, полагает президент PRT Ярослав Хобта, в следующем году следует ожидать притока наших «заробитчан» как с востока (где президент РФ Владимир Путин намерен ввести квоты на гастарбайтеров), так и с запада. Это, почти наверняка, усилит рост безработицы, который, по данным РРС, в этом году достиг рекордного с 1991 года показателя. И не исключено, что опять-таки, за счет возвращающихся из-за кордона наших сограждан. Но, как говорится, нет худа без добра. Быть может, возвращение наших из-за границы —около 7 млн. человек — положительно скажется на демографической ситуации. Безусловно, ощутимые экономические, культурные и политическое последствия от демографического взрыва начинают реально ощущаться только лет через 20 после того, как он свершился, когда сегодняшние новорожденные войдут в активную, взрослую фазу своей жизни. Но будущее закладывается сегодня. И уходящий год уже стал этому будущему хорошим подспорьем — рекордный рост рождаемости и усыновление детей свидетельствуют о нашем жизнелюбии и неистребимом оптимизме. Этот оптимизм помог нам в году уходящем достичь немалых побед и на внешнеполитических фронтах. Так, в мае, мы стали наконец-то членом Всемирной торговой организации (ВТО). И пусть сегодня, из-за протекционистских настроений во всех странах мира, ВТО переживает не самые лучшие времена, но глобализация неизбежна. И наше место в ней определено — оно среди цивилизованных, информационно и индустриально развитых стран. Тем временем, толерантность, которую не могут поколебать ни сепаратисты националистических толков внутри страны, ни информационные атаки извне, привлекают к нам внимание мирового христианства. Исключительное по своей важности событие 2008 года — визит Вселенского Патриарха Варфоломея I в Киев — сплотило представителей всех движений православия. Не исключая главы наиболее мощного в мире Московского Патриархата Алексия II. Увы, почившего в этом году. Резонанс, вызванный приездом глав православных церквей в Мать городов русских, настолько всколыхнул мировую общественность, что стал невольным катализатором признания Голодомора 1932-1993 годов геноцидом против украинского народа. Да, в этом вопросе предстоит еще долгая, в том числе юридическая работа, но первый шаг — самый сложный шаг — сделан. Впрочем, 2008 год все равно останется в истории годом, сложным для украинской дипломатии. Достаточно привести перечень ключевых событий, в которые мы так или иначе были вовлечены: — бесконечные конфликты вокруг Черноморского флота России в Крыму; — война России и Грузии; — игры стран «старой Европы» против включения Украины в План действий по членству в НАТО; — газовые игры Москвы и Брюсселя. Очевидно, что во всех проблемах, в той или иной степени, присутствует политика Кремля. Иногда очень опасная для нашей целостности и безопасности политика. Но, как говорил поэт, «там, где опасность, растет и возможность спасенья». С Москвой следует работать плотно, системно и достаточно жестко. Возможно, посол Украины в России, заместитель секретаря СНБО Константин Грищенко окажется именно тем человеком, который сможет принципиально отстаивать наши интересы как в белокаменных палатах, так и в остальных высоких кабинетах РФ. Не очевидно же во всех внешнеполитических проблемах присутствует Белый дом, уходящий хозяин которого Джордж Буша посетил в 2008 году Киев. В этом резонансном, по мнению экспертов РРС, событии, запечатлен непреходящий интерес Вашингтона к нашей стране. И наша задача в том, чтобы уже с новым жителем Овального кабинета Бараком Обамой выстроить такие отношения, которык принесут нам пользу как в ООН, так и в газовых переговорах с «Газпромом». И такая возможность у нас есть — каждому из нас стоит для начала всего лишь научиться гордиться своей страной. Это, в первую очередь, касается чиновников, которые за взятки разбазаривают уникальные активы Украины — мощнейшего аграрного и транспортного узла всей Евразии. Как говорит один представитель академической среды, «Украина стоит около сотни триллионов долларов и я уверен, что мы должны жить не хуже швейцарцев».