Витаутас Ландсбергис: «Россия как экономический партнер утратила доверие Европы»

Во второй раз – на конференции по модернизации украинской ГТС. В обоих случаях европейские функционеры возлагали большие надежды на то, что «оранжевый» тандем снова заработал. Тимошенко и Ющенко сумели побороть собственные амбиции – по крайней мере, на время поездок в Брюссель.



Как сейчас воспринимают украинских лидеров в Европе? Почему Москву разозлили совместные действия ЕС и Украины? Эти вопросы «Главред» задал Витаутасу Ландсбергису, первому президенту независимой Литвы, а сегодня - депутату Европарламента, где он входит в группу Европейской народной партии (ЕНП) и Европейских демократов.



Евросоюзу, похоже, наконец-то удалось помирить Виктора Ющенко и Юлию Тимошенко. О необходимости их примирения на прошлой неделе говорил, в частности, президент Еврокомиссии Жозе Баррозу. Думаете, это примирение будет длиться долго?



Мне трудно что-то комментировать, ведь я лично не присутствовал на событиях в Брюсселе (встреча Тимошенко и Ющенко во время саммита Европейской народной партии, а также на инвестиционной конференции по реконструкции украинской газотранспортной системы. – Ред.). Знаю только, что в понедельник украинским лидерам удалось подписать с ЕС совместную Декларацию о модернизации украинской ГТС. Это очень хорошо. Возможно, на подписание этого документа повлияло также и то, что Президент Ющенко и премьер Тимошенко были наконец вместе. Но их объединение очень запоздалое. Им стоило работать вместе уже давно. Ведь усобицы деструктивны и разрушают перспективы Украины в Европе. Ющенко и Тимошенко и так многое потеряли в Европе из-за конфликтов друг с другом. Если они теперь будут сотрудничать, то, возможно, позитивов для Киева будет больше. Печально, что уже потеряно столько ценного времени.



Именно поэтому европейские лидеры и взялись за примирение украинских руководителей?



Это украинским лидерам нужно думать о том, как примириться. Примирение возможно благодаря их обоюдному благоразумию. Никто не может приказать быть благоразумным.



Некоторые члены ЕНП в прошлом году критиковали Тимошенко за ее возможный союз с Партией регионов. Речь даже шла об отлучении партии «Батькивщина» от ЕНП. Уже такие призывы не звучат?



На самом деле я не в курсе, было ли это предметом каких-то реальных дискуссий или просто кулуарных бесед.



Правда ли, что ЕС сейчас больше поддерживает Юлию Тимошенко, чем Виктора Ющенко?



Мне трудно что-то об этом сказать. Но мне легко спрогнозировать: если Тимошенко и Ющенко объединятся и станут проводить общую линию, поддержка Европы им обеспечена. Когда же они спорят друг с другом, то, возможно, европейские лидеры неохотно с ними общаются, поскольку им трудно понять, кто главный.



В Брюсселе прошла конференция по модернизации украинской ГТС, очень обозлившая россиян. В ЕС понимают, почему Россия так себя ведет?



Россия недовольна, потому что подписание совместной декларации между Украиной и ЕС свидетельствует о поддержке Брюсселем Киева. Еще одна причина – Европа хочет улучшить газовый транзит через Украину и улучшить контроль над этим транзитом. Все это позитив и для Украины, и для Европы. Если Россия поэтому сердится, то это значит, что она предпочитает беспорядок.



Почему Россия не поддерживает модернизацию украинской ГТС? Ведь эта модернизация ей на руку – она предполагает увеличение объемов экспорта российского газа в Европу...



Это если трезво мыслить, когда нужно работать на общее благо и выгоду. Но Россия всегда ищет политическую выгоду. И если беспорядок и разрушение лучше для политических целей, то теперь они сердятся.



Юлия Тимошенко раньше пыталась достаточно осторожно выстраивать свои отношения с Россией. Однако после последней конференции по ГТС российское руководство отменило визит премьера в Москву. Она, похоже, теряет поддержку в России...



Конечно, по этому поводу могут быть разные предположения и спекуляции. Да, это может служить сигналом того, что Тимошенко теряет поддержку Москвы. Это также сигнал того, что Россия недовольна. И это недовольство является причиной, почему Тимошенко и Ющенко должны задуматься. Если между ними снова возникнет раскол только лишь по причине недружелюбного жеста Москвы, это покажет, что украинскими лидерами легко манипулировать.



На ваш взгляд, какой может быть последующая реакция Москвы на попытку Киева и Брюсселя модернизировать украинскую ГТС?



По моим наблюдениям, было утрачено ценное время, но сейчас все идет нормально. Если Европа и Украина хотят быть уверенными в безопасности поставок газа, им нужно держаться вместе. ЕС и Украине нужно договориться, а значит и говорить с Россией в один голос. Россия всегда пытается расколоть партнеров, чтобы таким образом манипулировать ими. Этим объясняется гнев Москвы, но подобное поведение Кремля - еще не причина танцевать «под российскую дудку». Как показывает опыт, у России есть много способов, чтобы влиять на Украину. Эти способы использовались и какое-то время были эффективными, но в результате таких мер Россия больше теряет, чем обретает. Россия как экономический партнер утратила доверие Европы. Я сейчас говорю о недавней российско-украинской газовой войне.