Севастополь встречает «американца»

Утром 25 марта в порт Севастополь вошел корабль американского военного флота – фрегат «Klakring». В нынешнем году это первый заход корабля ВМС США в бассейн Черного моря и первое в этом году посещение Севастополя боевым кораблем иностранного военного государства. Разумеется, что ЧФ здесь не в счет – российский флот прописался в городе давно и всерьез. К тому же большинство местных жителей Черноморский флот к иностранному не относят. Разузнав от ЧФ о заходе «американца», местными жителями и приезжими был устроен «теплый» прием. По традиции, собравшись на Графской пристани под руководством городских политических боссов от Партии регионов, КПУ, СПУ, Блока Витренко и пророссийских организаций – Российской общины Севастополя, «Русского выбора», «Русского молодежного союза» и партии «Русский блок», – они как могли выражали свое недовольство визитом американского корабля. Митингующих набралось около пяти сотен. Больше всех отличились организаторы от КПУ, привезя своих сторонников даже из Симферополя. Другие предпочли обойтись местными силами. Появление корабля подействовало на собравшихся возбуждающе. Толпа зашумела, толпа загудела, и, демонстрируя уровень местной культуры, начала матюгаться на «янки» на их же родном языке. Неожиданную популярность даже среди пожилых участников акции снискал жест, который однажды увидел Арсений Яценюк из джипа замначальника «Кобры». Впрочем, переживая, что их не услышат на корабле, митингующие криками начали раздвигать многочисленных журналистов, чтобы те не мешали американцам их лицезреть. Точнее лицезреть плакаты и транспаранты с надписями «Америка – руки прочь от Крыма», «НАТО – нет», «НАТО не пройдет», «Гоним НАТО в шею», «НАТО нет в Севастополе». Было кое-что и на английском: «NATO – no!», «Klakring go home». Не обошлось и без ставших традиционными для таких случаев перфоменсов – молодежь КПУ демонстративно, чтобы видели иностранные гости, сожгла бумажный флаг США. По мере приближения американского фрегата к причалу число жестов с участием среднего пальца резко возросло, а сами участники акции, подхватив речевку «Янки, гоу хоум», продолжили упражняться в знании иностранного языка. Среди этого разнообразия эмоций, принимавшие участие в «праведном» хаосе отставные военные моряки негодовали по-своему. Кто-то вещал, что американцы не умеют швартоваться к причалу, приводя в пример моряков-черноморцев, у которых от «умения» лихо подходить к причальным сооружениям становятся мятыми корабли. Кто-то сокрушался, что в свое время при разминировании внутреннего рейда Севастополя не оставил одной морской мины для американского корабля. А были и те (кстати, из числа пророссийского лагеря), кто буквально вопил, что в знак неуважения к Украине «янки» не подняли на своем корабле ее государственный флаг. Правда, вскоре последние замолчали – после швартовки на «воинственном американце» без участия местных «доброжелателей» появился украинский флаг. В целом эмоции бушевали около получаса, после чего митингующие организованно разошлись. Вздохнули с облегчением и правоохранители, которыми были оцеплены все возможные подходы к морскому вокзалу Севастополя, куда пришвартовался корабль ВМС США. Не понадобилось вмешательство и морского спецназа ВМС Украины, охранявшего с моря безопасность захода американского корабля. Однако искавшие сенсацию отдельные российские СМИ в очередной раз «узрели» оружие в руках украинских военных, направленное на своих же людей. Но если страсти на пристани улеглись, то у находящихся в городе российских военных они в самом разгаре. Заход в Севастополь фрегата ВМС США «Klakring» удивительным образом совпал с выходом в море разведывательного корабля Черноморского флота «Кильдин». Похоже, что после завершения 28 марта визита американского корабля в Севастополь, российский разведчик собирается отслеживать его переход к причалам в грузинском порту Батуми. И вероятность этого высока – после августа прошлого года Москва слишком болезненно реагирует на все контакты Тбилиси и Вашингтона. Впрочем, штаб Черноморского флота и без этого заявил – мы следим за фрегатом с тех пор, как он вошел из Средиземного в Черное море.