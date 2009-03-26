США как гегемон мировой системы подошли к критической черте – глобальный кризис создает для них как окно возможностей, которые позволят остаться на ключевой позиции, так и угрозу потерять статус влиятельной суперсилы.

На команду Барака Обамы легла грандиозная ответственность за выработку нового курса США, который позволит остаться Америке «на коне». Нюансы внешней политики США обсуждали украинские эксперты на круглом столе «Внешняя политика США: новый контекст, новые подходы», который прошел в «Главреде» 19 марта.





Юрий Романенко. Добрый день уважаемые эксперты! Добрый день, уважаемые гости! Тема у нас сегодня серьезная, интересная и касается непосредственно Украины. Сегодня мы рассматриваем внешнюю политику Соединенных Штатов в новом контексте, который задан глобальным кризисом и который требует новых подходов.



Приход к власти в Вашингтоне администрации Барака Обамы обозначил определенные изменения, как во внутренней, так и во внешней политике США. Давайте попытаемся разобраться, какой произошел сдвиг, скажем так, сначала в глобальном плане, какие новые появились направления, как изменилось отношение к остальным направлениям американской внешней политики в отношении Китая, России, Европы, то же самое Ближнего Востока. Исходя из этого, можно будет понять, как изменяются подходы внешнеполитического ведомства США в отношении Украины. Как известно, с приходом Барака Обамы в Украине связывали определенные надежды на изменение отношения США к Киеву.



Сегодня у нас в гостях ряд экспертов компетентных в вопросах внешней политики. Это Андрей Дорошенко, Сергей Толстов, Алексей Коломиец, Александр Жиган и Владимир Стус. К сожалению, не приехал Евгений Каменский, но, думаю, в следующий раз он обязательно будет у нас в гостях. Давайте начнем, пожалуй, с вас господин Коломиец. На ваш взгляд, какие наиболее очевидные, наиболее значимые обозначились изменения во внешней политике Соединенных Штатов, которые фиксируют, что внешняя политика Америки приобретает какие-то качественно иные черты, нежели это было при команде Буша-младшего?



Алексей Коломиец. В принципе сейчас еще довольно-таки рано давать приблизительно окончательные выводы о том, что контур внешнеполитической деятельности как президента Обамы, так и их команды уже определился. Как вы помните, за несколько месяцев до выборов были очень четкие сигналы, в том числе они звучали тогда еще от кандидата на пост вице-президента Соединенных Штатов Америки господина Байдена, что шесть месяцев после инаугурации будут тестом, как для Обамы лично, так и для его команды, которая будет реализовывать внешнеполитический курс США.



В принципе, эти предсказания начали сбываться буквально после инаугурационной речи и принятия присяги господином Обамой. На мой взгляд, необходимо подчеркнуть одну из фундаментальных вещей. К власти в Вашингтоне пришли люди крайне левого спектра Демократической партии Соединенных Штатов Америки. К сожалению, тренд развития ситуации свидетельствует о том, что во многом Соединенные Штаты сегодня могут вернуться, хотя, конечно, во времени это невозможно сделать, но чисто политически к худшему варианту проведения внешней политики Джимми Картера.



Из множества вызовов, которые стоят перед администрацией Обамы два будут основных, а на основе этих двух вызовов и действий, которыми будут руководствоваться президент и его команда можно уже более обстоятельно судить о том, действительно ли Обама занял крайне левый курс левого крыла Демократической партии.



Во-первых, как будут развиваться события на юбилейном саммите на береге Рейна организации Североатлантического блока. Как известно, Альянс подошел к так называемой точке невозврата в своей истории, но это отдельная тема.



Во-вторых, каким образом будет развиваться ситуация вокруг ядерной программы в мире. На мой взгляд, именно эти две позиции, хотя они очень связаны, будут определять реальные шаги, по которым мы сможем четко судить все-таки о том, действительно ли американский президент и его команда взяли курс. Повторюсь, сейчас он очень схож с курсом Джимми Картера и во многом схож на курс (и это не удивительно) госсекретаря — супруги господина Клинтона. Но то, что можно было бы простить с точки зрения развития внешнеполитической ситуации во время так называемой стратегических каникул девяностых годов, абсолютно невозможно будет простить нынешнему президенту в ситуации, по словам одного из выдающихся современных аналитиков Роберта Кагана — «возвращение истории». Я бы хотел так очертить этот вопрос.



Юрий Романенко. Но бывший советник Путина Илларионов недавно выступал в Конгрессе с такой резкой речью, которая в общем-то, не то, чтобы потрясла, скажем так, американский бомонд, но в общем-то определенный эффект и резонанс имела. В частности, он говорил, что «последствия провозглашенной стратегии сотрудничества, перехода от конкуренции к коллаборационизму, улучшения отношений с нынешним политическим режимом России сегодня предельно ясны. Такого рода поведение со стороны администрации США нельзя назвать даже отступлением. Это даже не политика умиротворения всем нам, увы, хорошо известная после другого мюнхенского соглашения 1938 года. Это капитуляция, полная, абсолютно безусловная капитуляция перед режимом спецслужб чекистов, мафиози, бандитов современной России»...Такая резкая критика касалось последних инициатив Хиллари Клинтон, которая обозначила попытку со стороны Вашингтона перезагрузки отношений России и США.



Алексей Коломиец. Да, так называемой перезагрузки. Это впервые прозвучало на Мюнхенской конференции в феврале в виде заявления вице-прездента Байдена. Я внимательно прочитал выступление господина Байдена. Позиция неоконсервативного спектра Соединенных Штатов Америки и консервативного в том числе, например, American Enterprise Institute, в общем-то была довольно-таки радикальной по отношению к речи господина Байдена, но я, как человек, который очень сильно разделяет неконсервативные ценности, в том числе и позиции неконсервативного лагеря, хочу четко отметить, что неконсервативные идеи не были доминантными в реализации внешней политики господина Буша. Я все-таки расценил выступление господина Байдена, особенно его знаменитую уже фразу «нажать на кнопку перезапуска» как довольно-таки как емкую и концептуальную. Я бы не говорил, что там действительно были заложены потенциальные угрозы, которые могли бы очень серьезно изменить курс Соединенных Штатов Америки.



Более серьезным, конечно, послужил сигнал получения господином Медведевым закрытого письма Обамы, которое стало достоянием мировой общественности. Конечно, текст этого письма мы дословно не знаем, но тот выход информации заставил нас опять-таки в принципе подчеркнул то, чего мы опасались.



Юрий Романенко. Мы — это кто?



Алексей Коломиец. Именно, во всяком случае, будем говорить, я персонально, оппоненты Обамы, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки и, в общем-то, те люди в Европе, которые не были ослеплены имиджем, который был создан для Обамы и который он создал сам во время предвыборной кампании.



Юрий Романенко. Ну, так в чем же суть предложения? Дополните ваш ответ.



Алексей Коломиец. В принципе речь шла о том, что необходимо реальное резкое улучшение отношений с Российской Федерацией, потому что Соединенные Штаты Америки не могут самостоятельно справиться с угрозами.



В первую очередь, речь шла о ситуации вокруг ядерной программы Ирана и, во-вторых, невероятно сложной ситуации с проведением военной миссии в Афганистане. Естественно, опять же, хотя Обама специально потом созвал конференцию, так как информация, которая вышла по поводу этого письма вызвала очень серьезный резонанс, и он говорил, и все это было сказано в таком сослагательном наклонении, что если бы… Так вот, Обама сказал, что в таких письмах не представляются конкретные предложения. Здесь нам остается только прогнозировать, найдут ли предложения, которые были выдвинуты господином Обамой российскому президенту уже какие-то конкретные очертания во время предстоящей двусторонней встречи двух президентов во время встречи G-20 в Лондоне.



Юрий Романенко. Спасибо. Сергей Толстов, пожалуйста.



Сергей Толстов. Меня несколько обескуражило, конечно, сравнение внешнеполитического курса Обамы с Картером, который не вел войн, а действительно был идеологическим политическим деятелем, который по-видимому действительно верил в ту религиозно нравственную платформу, которую он отстаивал, будучи, так сказать, представителем левого баптистского направления, левым глубоко верующим христианином, действительно как бы пытавшемся реализовать в эпоху разрядки какие-то элементы политики ненасилия.



Что касается нынешней ситуации, то мне, например, такие сравнения в голову не приходят хотя бы по нескольким причинам.



Во-первых, Обама в инаугурационной речи повторил тезис Буша о том, что Америка находится в состоянии войны. Причем, отметим себе, что сверхдержава находится в состоянии войны уже девятый год. Соединенные Штаты ведут две войны, американский бюджет увеличивается, поскольку к прежним цифрам бюджета Джорджа Буша добавилось еще как минимум девяносто миллиардов долларов. Военный бюджет Соединенных Штатов состоит из трех частей, включая расходы на оборону, включая расходы на ведение войн в Афганистане и в Ираке, и включая дополнительные расходы, которые, по-видимому, являются бюджетом секретных операций.



В-третьих, есть явные элементы преемственности программы Кондолизы Райс касательно демократического мира и недемократического мира, отношений в том числе с Россией есть существенная коррекция в отношении Китая, в отличие от Кондолизы Райс, которая рассматривала Россию и Китай как бы в одной плоскости. Сейчас происходит несколько иная ситуация.



Если перейти непосредственно к тому, как я вижу по имеющейся информации внешнеполитическую платформу администрации Обамы, то она заключается в следующем - как и в период администрации Буша до террористических инцидентов в Нью-Йорке основной акцент ставится на Азии. Это нашло отражение в первом визите Хиллари Клинтон в Китай, где по сути была предложена исключительно мягкая платформа экономического сотрудничества между США и КНР. Фактически со стороны Вашингтона было предложено Китаю финансировать выход Соединенных Штатов из экономического кризиса в обмен на лояльное отношение. За это в качестве компенсации обещана формальная поддержка стратегии единого Китая. Насколько эта политика искренняя? Ну, естественно, нужно учитывать разницу между реальной политикой, между политическим мировоззрением, политическим планированием, политическим позиционированием. Тем не менее, китайскому руководству дан явный сигнал, что Америка не будет проявлять в отношении Китая активных дестабилизирующих действий, пытаться вытеснить его на периферию международной системы в обмен на очень серьезные возможности взаимодействия в экономической и финансовой сферах. В обмен требуется, чтобы Китай не поддерживал усилий и предложений других мировых лидеров относительно отказа от доллара, как единой мировой резервной валюты — основной резервной валюты (такие ожидания американцев не оправдались, т.к. Китай сделал заявление, что необходимо введение новой наднациональной мировой резервной валюты – прим. Юрия Романенко). В обмен предложена координация действий в определенных ситуациях, и таким образом отказ от резкой конфронтационной политики в отношении Китая.



Что касается Европы, здесь, конечно, ситуация иная: главной проблемой является проблема НАТО. Не знаю, как насчет точки невозврата, метафизические подходы в данном случае вряд ли уместны. Любой политический процесс является динамичным, и отражает взаимодействие участвующих в нем субъектов. Франция и Германия настаивают на новой стратегической концепции Альянса, конкретные замечания и претензии неизвестны — они не высказываются, очевидно, идет определенный диалог. Предполагать, будет ли согласована такая концепция в течение месяца, исключительно трудно.



Выходит следующее: очевидно, что администрация Обамы будет в большей мере полагаться не на силовые демонстрации, как это делала администрация Буша, особенно в период второго срока, а на более активную и хитрую дипломатическую игру. Это очевидно, в том числе и в диалоге с Россией. Вполне возможно, что достаточно тонкая дипломатическая игра может быть предпринята и в отношении европейских союзников по НАТО.



Что касается деклараций, то в отношении Клинтона здесь нового прозвучало мало. В отношении Байдена прозвучало несколько тезисов, в том числе относительно того, что мнение России не будет учитываться в отношении развития НАТО. Таким образом, если говорить о декларациях, о том, что необходима перезагрузка и так далее, речь, очевидно, идет о том, что администрация Обамы будет стараться переиграть Россию на дипломатическом фронте, и вести более качественную дипломатическую подготовку и пропагандистскую подготовку своих предложений.



Если говорить о содержании письма Обамы к Медведеву, то главный сюжет этого письма заключается в обмене иранской ядерной программы на системы противоракетной обороны в Европе. Смысл весьма любопытный, поскольку администрация Буша настаивала на ПРО в Европе исключительно как антииранской, в данном случае речь идет, по сути, о компенсации. Совершенно очевидно, что ПРО уже не воспринимается, как чисто иранская программа, она рассматривается как элемент достижения военного превосходства в Европе. И как главный фактор признается, что размещение систем противоракетной обороны в Европе основным фактором не противодействия Ирану, а как фактор беспокойства российского руководства. Таким образом, России предлагается решить вопрос ослабления военной напряженности на своих западных границах и при этом приложить усилия для того, чтобы иранская ядерная программа не развивалась, и главным образом приложить усилия к тому, чтобы Иран не создавал ракеты средней и большой дальности.



Другой момент любопытный, это признание «ядерного зонтика» гарантией ядерной безопасности Израиля со стороны Соединенных Штатов. Таким образом, как бы возникает довольно специфическая ситуация, когда Российская Федерация, может быть, российское руководство действительно серьезно заинтересовано в том, чтобы Иран остановил ядерную программу, постольку таким образом это как бы решает вопрос на европейском театре военных действий. Можно ли говорить о том, что это уступка Обамы в отношении России? Трудно сказать, что это уступка, поскольку одновременно продвигается и идея резкого сокращения ядерных боеголовок примерно до тысячи у каждой из сторон, что дает американцам существенное военное превосходство, поскольку российская военная программа, не говоря уже о военном бюджете России, раз в десять ниже, чем военный бюджет Соединенных Штатов, а в условиях кризиса, тут могут быть более существенные цифры разрыва. Сейчас российский военный бюджет составляет около пятидесяти миллиардов долларов.



Китайский военный бюджет, очевидно, несколько выше, при этом китайский военный бюджет довольно закамуфлирован. То есть речь идет о разных статьях, но, я думаю, что он также ниже ста миллиардов долларов.



Юрий Романенко. Шестьдесят с копейками.



Сергей Толстов. Ну, шестьдесят с копейками. Учитывая при этом, что все-таки есть различные программы, которые как бы имеют двойное гражданско-военное назначение, то, возможно, немного даже выше все-таки. Поскольку он действительно все-таки хитро закамуфлирован и предъявляются только расходы непосредственно на армию. Поэтому никакой капитулянтской позиции США я здесь не вижу. Просто курс на сохранение американской гегемонии осуществляется более гибкими и тонкими способами.



Главным вопросом как бы для нас, как граждан страны, имеющей на сегодняшний день слабое довольно-таки отношение к основным центрам силы, является то, насколько администрация Обамы готова воспринять общечеловеческие интересы, или по крайней мере интересы северного полушария, то есть как относительно развитых в социальном и экономическом отношении обществ. Если администрация Обамы готова идти на такие шаги, то тогда очевидно Барак Обама и его администрация должны были бы пойти на какие-то согласованные меры антикризисные вместе с Европейским Союзом, Китаем, Россией и другими странами двадцатки. Если же они на это не идут, то тогда возникает вопрос, что собственно Соединенные Штаты продолжают оставаться внесистемным фактором, который ставит себя выше рамок диалога Большой двадцатки, и таким образом остальной мир будет частично доплачивать Соединенным Штатам и за их верховенствующий статус, и за их выход из кризиса и так далее.



Что касается Украины, то вряд ли, скажем, на сегодняшний день можно ставить вопрос о конкретных сроках членства нашей страны в НАТО, даже если бы этому способствовали все остальные сопутствующие факторы. Вполне очевидно, что в рамках стратегии в Азии, для Соединенных Штатов главный вопрос — это вопрос Ирана. США очень важно не допустить превращения Ирана во влиятельный региональный центр силы, который будет как бы влиять на арабские страны Персидского залива. Каким образом это можно сделать? Можно использовать сдерживающий фактор России, которая очень плотно включена в иранскую ядерную программу. По сути, закончено строительство Бушерской АЭС, при этом Соединенные Штаты не высказали очень резких возражений в отношении тестовых испытаний, то есть, как бы на мирную ядерную энергетику в Иране администрация Обамы согласна.



С другой стороны, Россия должна обеспечить гарантии того, что Иран не будет создавать ядерное оружие, и что в особенности важно, не будет создавать и развивать ракетные технологии. Это теоретически возможно только в том случае, если Россия предоставит Ирану ядерные гарантии и будет, скажем, более активно контролировать его позицию и его политику. Таким образом, как бы остановит ядерную программу, в том числе мирную энергетику, если Иран нарушит какие-то обязательства.



Что касается Европы, то здесь ситуация сложнее, поскольку Обаме придется взаимодействовать с крупнейшими странами Западной Европы. В отношении, скажем, российского фактора, Барак Обама избегает говорить о том, что Россия угрожает Америке или угрожает Европе в военном отношении, но это, так сказать, реверанс в отношении Гитлера, Сталина, Муссолини и всего прочего. Естественно, скажем, на мой взгляд, если проследить ситуацию, то российская политика в отношении Европы и Соединенных Штатов очевидно носит все-таки не наступательный, а относительно оборонительный характер. То есть речь идет о том, что вряд ли Путин и Медведев рассчитывают на то, что Россия сможет осуществлять там военные маневры и расширять сферу своего влияния в Африке, Азии и Латинской Америки в долгосрочном периоде, потому что для этого просто не хватает денег. Создать какой-то фактор повышения своего значения на начальном периоде правления администрации Обамы, это было, скорее, приглашение к диалогу.



С другой стороны, Барак Обама вряд ли пойдет на то, чтобы удовлетворить российские претензии, а именно признать Россию, как равноправный субъект в Евразии, признать и пойти на диалог между НАТО и ЕврАзЭС, как этого требует Россия и принять стандартную формулу Путина. Она, как известно, заключается буквально в следующем: «Не обеспечивать своей безопасности за счет безопасности других», что можно перевести как отказ от расширения НАТО, отказ от размещения ПРО и отказ от размещения военных баз по российской периферии. «Отказаться от действий, ослабляющих единство общего пространства безопасности», в переводе с русского, так сказать, с путинского на русский язык означает, что всего государства Европы, включая членов НАТО, ЕврАзЭС ведут переговоры о договоре о европейской безопасности, как о гарантийном пакте не как члены военных блоков, а на индивидуальном уровне.



Наконец, третье, «не позволять, чтобы развитие и расширение военных союзом шло в ущерб другим участникам договора». В данном случае речь идет непосредственно, с одной стороны — об отказе от дальнейшего расширения, с другой стороны — о переговорах по всем, так сказать, рамочным проектам, включая военную помощь, создание новых военных баз и так далее. Конечно, с точки зрения предложений для диалога это максимальная программа, но насколько Обама пойдет на то, чтобы сотрудничать с Россией по этим вопросам? Ну, наверное, частично пойдет, по крайней мере, расширение НАТО для Барака Обамы не будет являться главным приоритетом.



Что касается Украины и Грузии, то, на мой взгляд, уже утверждена концепция постепенного приближения. То есть эти страны отказываются от разновекторной позиции, а ориентируются исключительно, так сказать, на Североатлантический альянс и Соединенные Штаты, как основного вектора своей политики. Это дает возможность контроля со стороны США в вопросах безопасности и создания и развития программы восточного партнерства, что дает возможность Европейскому Союзу контролировать политику этих стран вне сферы безопасности по всем остальным вопросам, включая внутреннюю безопасность, вопросы миграции, экономическую политику и так далее.



Таким образом, с одной стороны, мы видим снятие вопроса о сроках членства Украины и Грузии в НАТО. Если в отношении Грузии вопрос понятный, поскольку критерии территориальной целостности и урегулирование границ исключают Грузию из этого процесса в обозримой перспективе. Иными словами, Грузия может стать членом Североатлантического альянса только в том случае, если она либо добьется восстановления контроля над Абхазией и Южной Осетией, что не представляется возможным с теоретической точки зрения, либо откажется от этих территорий и войдет в НАТО в нынешних границах, которые будут каким-то образом урегулированы в отношениях с Абхазией и Южной Осетией.



Что касается Украины, то здесь как бы, так сказать, программа становится open ended — то есть, это годовые программы членства и так далее. При этом как бы интересы безопасности и целесообразность того или иного шага будет рассматриваться другими участниками процесса, или иными членами НАТО с точки зрения заинтересованности или незаинтересованности их в отношениях с Россией, а также температурой этих отношений.



Что касается Европейского Союза, то, по сути, на сегодняшний день перспектива членства для Украины снята, по крайней мере, на ближайшие десять лет. Скорее всего, что Европейский Союз пойдет на подписание соглашения по ассоциации, причем будет настаивать на скорейшем подписании этого соглашения.



Если говорить о позиции киевских структур власти, то здесь как бы есть две точки зрения. Если речь идет об администрации Ющенко в контексте президентских выборов, он заинтересован в том, чтобы подписать соглашение с любым содержанием, но с какими это формулировками именно сейчас. Более осторожные люди, у которых есть иллюзии, что все-таки, может быть, обозначен вопрос перспективы членства Украины в Европейском Союзе, подходят к делу так - может быть, не стоит спешить, а стоит подождать, когда в Киеве стабилизируется власть, может быть, несколько изменится ситуация в Евросоюзе, продлить соглашение о сотрудничестве и партнерстве еще на год, а там попытаться все-таки договориться с Европейским Союзом насчет более мягкой формулировки, которая признает за Украиной более эксклюзивный статус, предполагающий перспективы членства. Спасибо.



Юрий Романенко. В принципе ясно. Давайте несколько разовьем тему. В вашем спиче было несколько таких тезисов ключевых. Первое, это, прежде всего то, что у Обамы делается огромный акцент на азиатское направление новой администрации, и очевидно совершенно не случайно, поскольку сближение России с Китаем и с Европейским Союзом в Евразии для американцев создает большие проблемы. Американская дипломатия традиционно придерживается такого мнения, что необходимо перебивать любые альянсы, которые возникают на Евразийском континенте. В этом плане достаточно интересные были заявления таких патриархов, корифеев внешней политики, как Бжезинского и Киссинджера по G-2.



Во-первых, я позволю себе процитировать. Бжезинский в январе 2009 года прямо сказал, что «для президента Обамы — миротворца по своему призванию, для президента Ху— автора концепции гармонического мира, задача сближения является созвучной их самым сокровенным устремлениям. Это достойная миссия для наших двух стран, обладающих уникальным потенциалом для формирования нашего общего будущего».



Двадцатого января, во время инаугурации Барака Обамы Киссинджер сказал, цитирую: «Роль Китая в новом мировом порядке ключевая. Наши отношения, начинающиеся главным образом как стратегический проект, направленные на сдерживание общего противника (имеется в виду во временная Никсона, когда Киссинджер сыграл ключевую роль в сближении с маоистским Китаем), за десятилетия превратились в центральную конструкции системы международных отношений. Китайско-американские отношения необходимо поднять на новый высокий уровень, у нового поколения наших лидеров есть уникальна возможность превратить их в проект нашей общей судьбы».



Этот проект «общей судьбы» некоторые американские аналитики уже называют как «Chinamerika» и в общем-то считают, что действительно сближение этих двух гигантов может стать осью нового мирового порядка. Хотелось бы, наверное, тебе Андрей, задать вопрос. На твой взгляд, насколько в принципе реалистичны построения такого проекта «China — Америка»? Поскольку совершенно очевидно, что для американцев вот удержание Китая в своей орбите экономически, через экономические инструментарии, посредством вот этих уступок по Тайваню, где фактически обозначился дрейф по сближению с материковой частью, в общем-то, являются, на мой взгляд, одним из ключевых таких стратегических решений посткризисного обустройства нового мирового порядка.



Андрей Дорошенко. Спасибо. Я думаю, что все-таки сейчас у американцев пока нет еще внятной внешней политики, поскольку они уже так немножко вошли в регионалистику, но не решены несколько очень важных моментов, прежде всего, как выходить из финансового кризиса. Мне кажется, в зависимости от той модели, которая будет избрана, и будет фактически выстраиваться вся внешняя политики США на ближайшую перспективу. Сегодня перед американцами стоят три основные модели выхода из кризиса.



Первая — это отдать долги, но, я думаю, что мы понимаем все сложности, которые сопутствуют этому процессу, и прежде всего, речь идет о полном падении социальной стабильности в США. Хотя, с другой стороны, администрация Буша очень интересную формулу применила, отдавая долги Саудовской Аравии, когда был раскрученный нефтяной финансовый спекулятивный пузырь, и фактически, если мы посмотрим, с 2002-го по 2008-й годы значительная часть задолженности Соединенных Штатов как раз была возвращена нефтяным королевствам. Другой вопрос, что как бы часть из них была не разумно вложенной, но тут немножко другие вопросы, которые, может быть, сегодня не являются предметом нашей дискуссии. Но второй вопрос сегодня для американцев, например, как отдавать долги Китаю? Что с этим делать? Это на ваш вопрос о программе «China — Америка». То есть, вот этот момент очень существенный. Мне кажется, что эта модель первая, которая сегодня обсуждается.



Вторая существенная модель, которую они тоже рассматривают, и на которую пока не могут дать ответа, это, знаете, как мы говорим, что маленький долг — это проблема того, кто взял этот долг, а большой долг — это проблема кредитора. Так вот сегодня как бы вторая модель предусматривает, кому я должен — всем прощаю. Несомненно, это грандиозный удар по репутации, хотя в условиях краха всего и вся с точки зрения идеалов финансово-экономических устоев, репутация как раз имеет такое второстепенно значение. Обращаю ваше внимание, что и на примере нашей страны, не говоря уже о Российской Федерации, очень серьезно рассматривается возможность дефолта, и не столько для того, чтобы уничтожить репутацию, сколько для того, чтобы просто решить эту проблему таким образом, если мы говорим о корпоративном дефолта, то будут страдать прежде всего те, кто давали деньги Украине, а это Запад. Недаром вчера было такое паническое заявление Баррозу о том, что ни в коем случае не порывайте отношения с Международным валютным фондом, обязательно берите кредит. Потому что все прекрасно понимают, что перекачка корпоративного долга в государственный, который происходит при таком сотрудничестве с МВФ, она спасает не Украину, она спасает те западные банки, которые давали деньги сюда.



Поэтому, как бы этот вопрос очень существенный для американцев, как поступить в этой ситуации. Но у них сложнее гораздо ситуация, потому что мы прекрасно понимаем, что попытка такого грандиозного кидка, извините, за такой, может быть, не совсем научный термин, она может закончиться плачевно и для самих Соединенных Штатов Америки. А самое главное, она может спровоцировать грандиозный военный сценарий. Почему? Потому что, вы прекрасно понимаете, хотя война сегодня никому не нужна в принципе, ни Америке, ни другим странам, но как бы передел, а речь идет, конечно, как вы знаете, о войне на периферии, как такой начальной стадии более серьезного конфликта. Но как бы такой сценарий подразумевает именно дестабилизацию международной системы и это вызов для американской внешней политики.



Третий сценарий, который они тоже рассматривают, — это перекредитование, то есть как бы перекредитоваться, то есть получить новую возможность, новые ресурсы для того, чтобы каким-то образом оттянуть в очередной раз, как это случилось при Рейтинге… Кстати, я здесь не согласен с уважаемым коллегой Алексеем Коломийцем, который, я поддерживаю ваши слова в том отношении, что, мне кажется, не совсем удачное было сравнение с Картером, потому что да, первый срок Картера, может быть, был не совсем удачным, там была целая как бы серия, скажем, моментов чисто таких конъюнктурных и во внешней политике США, который вызвал некоторый такой шок, но интересный момент сейчас раскрывается, что…



Юрий Романенко. Извините, я хочу вас перебить, но у Картера был всего один срок.



Андрей Дорошенко. Да, так я о чем говорю, что во время второго срока, когда они готовили программу его на второй срок, подчеркиваю, на второй срок, они как раз в основной своей массе заложили те идеи, которые использовал Рейган, развивая экономику и неоглобалистские такие тенденции. Но это как бы вопрос такой частный. Перекредитование предусматривает как бы получение новых ресурсов. Ресурсы сегодня ограничены, и, несомненно, как бы американцы предусматривают возможности либо опять-таки Китая, как источника ресурсов, то есть необходимо как бы как-то договариваться с китайцами и поэтому вот та концепция, о которой вы сказали, «China — Америка», это как раз следствие, мне кажется, интеллектуальное той части американского истеблишмента, которая ориентирована как раз на такой сценарий, когда резервуаром определенных ресурсов является Китай, и будет для американцев Китайская Народная Республика. Как вы знаете, это как бы сохранение нынешнего статус-кво с определенными изменениями, модификацией.



Второй очень интересный подход, который совсем недавно как бы был сформулирован, и за ним стоит тоже очень влиятельная группировка, я сейчас о ней скажу, этот подход как раз рассматривает сближение с Российской Федерацией за счет Китая, и за счет как бы других стран. Это, конечно, сейчас немножко попахивает авантюрой в некоторой степени, но это вопрос очень интересный. Почему? Потому что по сути архитекторами такой политики являются люди, которые проводили внешнюю политику во время первой и второй администрации правления Клинтона, и которые как бы имеют в том числе и свои личные финансовые интересы в Российской Федерации.



То есть мы видим три модели, которые сегодня стоят перед американцами в контексте решения их, прежде всего внутренних проблем, от которых будет зависеть и стабильность, и благополучие американского государства на внешней арене. В зависимости оттого, какая опция победит, несомненно, будет выбираться и дальнейшая стратегия на международной арене. Сегодня у них есть время, потому что, видите, второй квартал 2009 года, скорее всего, пройдет под знаком получения этих восьмисот миллиардов долларов Обамы, значит, которые будут вкачаны в экономику. Но по расчетам экономистов, я, к сожалению, не экономист, поэтому могу только как бы приводить аргументацию профессионалов в этой сфере, со второго полугодия, особенно третий квартал может начаться существенная девальвация доллара, которая обрушит эти планы и поставит перед администрацией Барака Обамы вопрос о том, что лимит времени заканчивается, и нужно как-то решать, что-то все-таки делать.



В этой ситуации как бы сегодня есть две концептуальные идеи, которые отстаивают два разных клана нынешней администрации США.



Первый клан, который олицетворяется Бжезинским, отсюда как бы вот идет эта азиатская тема, азиатская карта, которая предусматривает как раз дрейф в сторону Китая, возрождение такого, знаете, китайской карты в треугольнике, плюс, как ни странно, решение вопроса Ирана. При этом, хотя иранская революция имела колоссальное негативное влияние лично на Бжезинского, но он достаточно разумный, прагматичный человек, который прямо заявляет о том, что нынешний режим в Тегеране переходный, и соответственно как бы необходимо так или иначе договариваться. Как договариваться по тем вопросам, о которых мы говорили, это не в частности, они как-то, я думаю, там уже это пойдет механизм размена, уступок, это такое.



Юрий Романенко. Эта попытка повлиять на ситуацию в Иране, где как раз идет подготовка к выборам.



Андрей Дорошенко. Да, да, ну, там это тоже как бы интересная тема, но это момент тоже как бы очень важный в контексте такого глобального построения. Иран для них очень важный именно для того, чтобы вот для этой части элиты, кстати, ее поддерживает Байден, именно в том, чтобы пойти по такой схеме. Соответственно, Россия в этой ситуации схлопывается, ну, и, как вы понимаете, вся «прифронтовая» зона, имеется в виду постсоветские государства, вовлекаются в орбиту такого относительно жесткого сценария, Украина, конечно, здесь становится по сути «прифронтовым» государством со всеми вытекающими последствиями для нас. Но это как бы тема, которая, может быть, дополнительно будет обсуждаться.



Вторая часть, вот о которой я говорил, что она совсем недавно себя проявила, это группировка интеллектуальная, как бы движущей единицей которой является Дмитрий Саймс, известный вашингтонский аналитик, и такой, знаете, я бы сказал, граф Калиостро американского истеблишмента, нынешней демократической администрации Лари Саммерс, бывший заместитель министра финансов США, один из авторов российского дефолта 1998 года. Он, конечно, блестящий финансовый авантюрист, но гениальный человек и толковый администратор. Интересно то, что Клинтон, которая поехала в Китай, как справедливо отметил Сергей Валерьянович, она, скорее всего, на тот момент еще не имела реальной альтернативы, поэтому она воспроизвела некоторые идеи, которые проталкивались Байденом и Бжезинским. Байден, кстати, тоже очень опытный человек в этом отношении. Но сегодня как бы симпатии Хиллари Клинтон склоняются к концепции Саймса, который не что иное, как перезапуск перестройки в России.



То есть логика американцев заключается в том, что развитие кризиса будет ужесточаться в Российской Федерации, особенно как бы начиная с июня 2009 года, соответственно будет рушится рейтинг Путина, происходит десакрализация власти российской. В этой ситуации как бы речь идет о таком, знаете, позиционировании Медведева, как некоего нового Горбачева, который будет идти на сближение с Соединенными Штатами Америки, где будут запускаться такие мягкие моменты информационного воздействия, культурного воздействия, финансового воздействия и таким образом, за счет этого американцы получают возможности для работы как бы с Россией, получения соответственно доступа к ресурсам, заодно решается и проблема с Европой, которая в этой ситуации оказывается в очень сложном положении с ресурсной точки зрения. Ну, не будем считать там Средиземноморский союз, арабские страны, африканские страны, это, конечно, очень важно, но времени недостаточно будет. Вот такая альтернатива сегодня появилась и Хиллари Клинтон сегодня склоняется к этой ситуации, потому что для них это, для этой части демократического и политического клана Россия такой достаточно изученный партнер, они уже имели с ней дело, есть своя сеть, будем прямо говорить, и как бы для них это неплохой вариант. А ПРО и все остальное, это уже просто идут уже моменты, которые решаются во время переговоров, как разменная карта.



Для Украины это тоже плохой сценарий, потому что здесь мы однозначно становимся разменной картой и вопросы НАТО, ЕС уже имеют как бы такой характер, скажем, как следствие. Но, к сожалению, в этой ситуации нас опять-таки разменивают, а на что они разменяют, это уже другой вопрос, но как бы вот диспозиция Украины тут тоже не очень хорошая. Поэтому в целом, еще раз подчеркиваю, моя позиция заключается в том, что на сегодняшний день идет жесточайшая борьба за выбор модели и за выбор стратегии внешнеполитической стратегии США, борьба эта не закончена.



Следует сказать, что, вот как раз мы уже определились, как будет происходить, может быть, коллеги будут против и выскажут какие-то свои замечания, но если мы увидим уж очень мощное сближение с Китаем, проект «China — Америка», а это значит, скорее всего, что побеждает один клан — клан Байдена, Бжезинского. Если же мы увидим какие-то подвижки в сторону российско-американских отношений очень серьезные такие концептуальные, то мы, я думаю, станем свидетелями как раз воспроизведения концепции Саймса-Саммерса, так, мне кажется, выглядит сегодня ситуация. Времени у нас где-то приблизительно шесть месяцев. То есть пока это все более-менее утрясется.



Юрий Романенко. Ну, недостаточно в любом случае, учитывая, какая ситуация с центральной властью в Киеве.



Андрей Дорошенко. А! Ну, здесь отдельный разговор.



Юрий Романенко. Но в принципе то, о чем говорили вы, во многом совпадает с оценками американских экспертов. В частности, была статья «Новая внешняя политика Обамы» на Стратфоре, которую написал Роджер Беккер. Он говорит о том, что в принципе сейчас американцы исповедуют такой принцип подходить тихо, имея в руке дубинку. То есть основной акцент делается на дипломатические какие-то составляющие, и при этом ключевой вопрос возвращения той же силы, и тот же Беккер говорит о том, что без военной силы дипломатия не может себя чувствовать стоящей на твердых ногах. Поэтому американцы сейчас всячески используют любые возможности, для того чтобы перегруппироваться, чтобы дать возможность армии усилится. Поэтому именно с этим связаны их попытки подтолкнуть своих союзников, таких как Япония, Южная Корея не только с тем, чтобы они активно участвовали в Афганистане том же самом, но и брали на себя часть ответственности за то, что происходит на их близлежащей периферии, вели себя активно, и тем самым, в общем-то, с одной стороны, привязать их к себе, а с другой стороны, перекладывать на них часть затрат, связанных с такой активной внешней политикой. С этой точки зрения вот подход второго клана, который обозначил Андрей Дорошенко, в отношении разрешения тех проблем, которые стоят перед Китаем, в общем-то тоже является интересным. Поскольку очевидно, что для американцев самая главная проблема с геополитической точки зрения, это не дряхлеющая Россия, а все-таки Китай, постоянно набирающий вес и подгребающий под себя Азию, в Африку и так далее.



Андрей Дорошенко. Можно тут отметить очень важный момент? Вы понимаете, в чем дело? Проблема с Китаем связана с тем, что если идти по пути, скажем, отдачи долгов или перекредитования, возникнет вопрос, что потребует Китай. Так вот мне кажется, что Китай потребует технологий, понимаете? Проблема в том, что они пошли как бы, особенно начиная со второй половины девяностых годов прошлого столетия опять-таки по пути создания такого потребительского общества, и в некоторой степени они немножко отстали технологически и они это прекрасно понимают, между прочим. Поэтому. Мне кажется, что их задача будет заключаться в том, чтобы получить максимум технологий новейших для Китая. А захотят ли американцы на это пойти?



Юрий Романенко. Ну, я это, думаю, вряд ли, поскольку автоматически помогать взращиванию опасного конкурента.



Андрей Дорошенко. Ну, конечно, зачем им это?



Владимир Стус. А каких технологий нет у Китая?



Андрей Дорошенко. Вы понимаете, в чем дело? Речь же идет о тех технологиях, прежде всего, которые имеют и военное использование и прорывные.



Владимир Стус. Например?



Андрей Дорошенко. Ну, прежде всего нанотехнологии, конечно. Речь идет, конечно, о биотехнологиях, о генной инженерии, то есть давайте будем говорить, скажем, о технологиях четвертого поколения в Интернете. Это как бы те вещи, которые сегодня… Да, я ни в коем случае не хочу приуменьшить значение и важность там Китая, или, скажем, учитывая такую их историю, но я сомневаюсь, что у них инновационный путь развития. Это экстенсивный путь развития, он сейчас тоже себя исчерпывает, поэтому, я честно вам скажу, что я сомневаюсь в перспективах Китая.



Юрий Романенко. Короткая реплика господина Коломийца и Владимир Стус возьмет слово.



Алексей Коломиец. Действительно, я могу согласиться, что внутренняя экономическая и финансовая ситуация в Соединенных Штатах Америки действительно весьма и весьма крайне сложная, однако план спасения экономики, который был принят все-таки под довольно-таки сильным давлением президента, в принципе крайне серьезно противоречит самой сути американского общества. Он во многом намного ближе к идеологии Европейского Союза, в первую очередь, по философии, чем действительно тем идеям, которые были заложены отцами — основателями Соединенных Штатов Америки, их конституции. Не зря бывший вице-президент (хотя в Соединенных Штатах не называют бывший) господин Чейни в воскресенье, выступая в ток-шоу на СNN, в общем-то тоже не в традиционных правилах Соединенных Штатов Америки прервал молчание после двух месяцев президентства Обамы и решил выразить и донести до американского общества ту мысль, что позиционирование Барака Обамы очень серьезно противоречит вообще духу американского общества, возможно, даже духу конституции. Это было очень серьезное предостережение.



Фактически комментарии пресс-секретаря Белого дома, комментарии советников Обамы уже граничили, я могу взять на себя ответственность сказать так, на грани истерики. Они не ожидали, что будет такое жесткое противодействие, а это противодействие именно в тех штатах, в первую очередь, которые голосовали против Обамы, то есть, это средний запад, и оно будет распространяться. Ведь план на восемьсот миллиардов долларов, когда выстроилась очередь, вы представляете, в Соединенных Штатах Америки выстроилась очередь в кабинеты, высшие кабинете власти министерства финансов? Но я могу сказать, господин Гайтнер — секретарь финансов до сих пор Обама не подписал указ о назначении его заместителей. Это свидетельствует уже об административных просчетах команды Обамы. Когда выстроилась очередь губернаторов, мэров огромных городов за получением денег по этому плану спасения, господин Чейни сказал: «Такого в истории Соединенных Штатов Америки фактически никогда не случалось». Америка стоит на грани просто невероятного поворота влево, просто невероятного.



С другой стороны, конечно, я могу согласиться, что шансов на выход из кризиса у Соединенных Штатов Америки намного больше. Ситуация, которая будет развиваться в Европейском Союзе, к сожалению, я могу спрогнозировать, что ситуация будет там ухудшаться, и в общем довольно-таки прогрессирующими методами. Сегодняшний саммит, который сегодня открывается, фактические те меры, которые предлагаются лидерам Европейского Союза, это действительно философия Евросоюза. Экстренный саммит первого числа один за одним, когда министр иностранных дел Чехии, председательствующий ныне в ЕС, господин Шварценберг сказал: «Может быть, мы вообще будем собираться каждую неделю и таким образом решать свои дела?» Ситуация ухудшается невероятным образом.

Китай. Фактически здесь не было никакого отхода от фактических всех администраций послевоенных и в том числе отхода от политики администрации Буша-младшего. Здесь нет никаких особых таких подходов, но есть одно но. Тройка основных людей, которые определяют основные приоритеты внешней политики: сам лично господин президент, секретарь — госпожа Клинтон, и председатель одного из самых могущественных комитетов в сенате, бывший претендент на пост президента в 2004 году, сенатор из Массачусетса господин Джон Керри. Это человек, который опять же таки, идеолог, который в принципе вывел господина Обаму во время конвента на общеамериканскую арену. Он также представитель опять-таки крайне левого крыла Демократической партии. Эти три человека, они и делают курс внешней политической деятельности США. Курс, который категорически отличен от политики Буша, и который может привести к очень серьезным и непредсказуемым последствиям. Так называемая политика «умиротворения врага», она никогда к добру не приводила. Такая политика к диктаторам в России к добру не приведет, это однозначно.



Относительно торга вокруг систем размещения систем противоракетной обороны. Да, я могу согласиться, идет развитие двух систем. Первая система организации Североатлантического договора, испытания которой проходили довольно-таки успешно и параллельно, но отсутствие финансовых средств до завершения и тестирования этой системы не позволили НАТО полностью вывести на уровень оперативных возможностей действия систем ПРО.



Соединенные Штаты Америки прекрасно почувствовав это, предложили свой вариант, первый элемент — размещение ПРО. Да, действительно, мы ждали первой реакции господина Путина, после этого его последователя господина Медведева. Но появилось заявление о необходимости тестирования со стороны Обамы, второе письмо, которое было направлено нынешнему второму диктатору в Кремле. Наконец, есть третий факт - приостановка нижней палатой чешского парламента процесса ратификации… Я не верю в то, что правящая партия ОСД в Праге не смогла набрать необходимое количество голосов, ситуация намного сложнее. Это, по сути, удар такой по евроатлантической солидарности. Мне сложно предположить, каким образом люди, которые положили свой политический капитал в Варшаве и Праге будут разъяснять своим избирателям, что со стороны Вашингтона впервые прозвучал такой очень опасный сигнал.



Вопрос о солидарности в НАТО, это уже вопрос совершенно другой природы. Ведь восприятие угрозы не пишется в стратегических концепциях, оно или есть, или его нет. Тут ушел мой визави, и он говорил, что месяц остался до саммита НАТО, и никто не успеет написать стратегическую концепцию. На саммите на берегах Рейна не будет речи, и не планировалось вести речь о принятии новой концепции Организации североатлантического договора. На саммите запланировано принятие декларации союзнической солидарности, где будут прописаны направления, по которым Альянс должен двигаться к принятию новой стратегической концепции, возможно, на саммите 2010 года в Португальской столице. Борьба вокруг концепции будет невероятно жесткой, если Обама со своей командой пойдет по такому же пути, который он занял, я могу предсказать, что в Лиссабоне вряд ли успех будет сопутствовать принятию так остро необходимой новой стратегической концепции для Североатлантического альянса. Альянс вошел в фазу турбулентности, которая в общем-то была предсказуема, которая в принципе была предсказуема сначала иракской операцией, и сейчас в общем-то все это вышло наружу. Это не могло не выйти наружу, философия бывших, уже можно так говорить, союзников, она до такой степени различна, что для Украины здесь есть шанс. Но я не буду говорить в общем-то о дальнейшей судьбе НАТО, я все-таки верю, что Обама не будет предпринимать таких жестких шагов именно в Кельне и Страсбурге, потому что в общем-то не та ситуация. Действительно не та сейчас ситуация, возможно, действительно нужно взять паузу, чтобы выслушать европейских союзников, снова каким-то образом пойти на уступки. Ну, сколько можно?



Обама скажет в Страсбурге: «Так, хорошо, я пойду вам не некоторые уступки. Что вы сможете сделать для нас, в первую очередь, по Афганистану?» Скорее всего, европейцы ничего не смогут сделать. И это будет, конечно, ожидаемым, но это будет крайне опасным,



Еще одно - абсолютно не могу согласиться с тем, что Збигнев Бжезинский играет какую-то тут серьезную роль и влияет на выработку политики. Поверьте мне, через экраны телевизоров и интервью бесчисленные он не влияет, там влияют совершенно другие люди. Совершенно другие люди. Так вот, соратник Бжезинского Энтони Кордесмен сказал: «Альянс НАТО медленно, но уверенно идет к своему поражению». Я не знаю, этот год критический. Этот год критический для Альянса, европейцы отказываются делать взносы, просто отказываются. Возможно, будет такая ситуация, что Соединенные Штаты откажутся от услуг союзников. Опять же, уже практически отказались.



Юрий Романенко. Уже такие факты были.



Алексей Коломиец. Да. Значит, переброска семнадцати тысяч, ну, поверьте мне, семнадцать тысяч это мизер, там нужно намного больше. Намного больше по сравнению с Афганистаном.



Юрий Романенко. И техники тоже.



Алексей Коломиец. Техника, да, это невероятно. Нужен такой согласованный подход. Европейский Союз провалил операцию свою в Афганистане, то есть на Евросоюз невозможно будет положиться, возможно, деньгами, но это не спасет.



Юрий Романенко. И Европа парализована, кроме кризиса еще и демография…



Алексей Коломиец. Да, и что касается действительно, то есть после саммита в Праге, где будет ЕС, Соединенные Штаты Америки, можно предположить о клятве в союзничестве, но клятвы, которые не базируются на общем восприятии и на общих действиях, остаются просто бумажными.



Андрей Дорошенко. Я хотел бы у вас просто спросить. Скажите, Алексей, а почему вы так как бы болезненно относитесь к проблематике НАТО, к позиции США? Скажите, пожалуйста, сейчас зачем в условиях такого громадного кризиса, таких экономических проблем тащить Европу на плечах?



Алексей Коломиец. На плечах куда?



Андрей Дорошенко. Ну, даже если мы говорим о гарантиях военной безопасности, зачем сегодня им европейские союзники, которые ни на что не способны?



Алексей Коломиец. Понимаете…



Андрей Дорошенко. Давайте так. Развалив НАТО, инвестировав эти деньги, сегодня американцы выделили, вы знаете, мощнейшую программу, которая предусматривает в течение двадцати четырех часов способность развернуть свои вооруженные силы в любой точке земного шара, с использованием космических технологий и так далее. Зачем им сегодня эта Европа?



Алексей Коломиец. Абсолютно правильно.



Андрей Дорошенко. Свою оборонительную систему она не создаст, Россия дряхлая, как уже было сказано, в ближайшие десять-пятнадцать лет она не будет серьезным фактором влияния на европейские страны, единственное, это энергетика. Зачем?



Алексей Коломиец. Вы понимаете, эта искренность американская, которая была искренней в условиях существования единого стратегического и идеологического врага Советского Союза, американцы сейчас должны быть еще более искренними по отношению к Европейскому Союзу в том числе.



Андрей Дорошенко. Зачем, если Европейский Союз проводил враждебную политику по отношению к США?



Алексей Коломиец. Я не говорил такого. Европейский Союз никогда не проводил враждебную политику. Евросоюз проводил политику сдерживания и контроля и далеко не все члены Европейского Союза.



Юрий Романенко. Контроль был со стороны Соединенных Штатов.



Алексей Коломиец. Нет, наоборот, на действия Соединенных Штатов Америки. Америка, которая действует свободно, кроме только страха у союзников ничего не может вызывать. Вот поэтому все механизмы, механизмы даже в рамках НАТО, то есть даже правила консенсуса, которые в нынешних условиях ведут к параличу Альянса. Они уже фактически привели к параличу Альянса. И то, что предлагается сейчас, это действительно может быть революцией для НАТО — отказ от принципа консенсуса хотя бы на уровне комитетов, а если на уровне Североатлантического совета, я предполагал несколько вариантов, когда действительно консенсус должен быть сохранен.



Во-первых, это решение о применении силы ядерного оружия.



Во-вторых, это принятие стратегической концепции.



Третье, это вопрос расширения Альянса. Действительно здесь консенсус должен быть сохранен. Возможно, во всех других делах, особенно в ведениях операций, в финансировании операций и так далее, но это уже какие-то более такие оперативные моменты.



Продолжение следует