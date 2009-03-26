Столкновения на Крещатике

Под мэрией собрались представители разных политических партий и блоков. Активными участниками акции протеста были студенты, предприниматели и маршруточники. Последние кроме того, что заблокировали одну полосу движения на Крещатике, еще и полностью заблокировали движение по главной улице столицы. Чтобы освободить проезжую часть, прибыл взвод «Беркута», который вместе с милицией быстро выполнил это задание. Милиционеры, образовав плотную цепь, отстранили всех пикетчиков с проезжей части на пешеходную. При этом не обошлось без небольших столкновений. Сейчас движение по Крещатику возобновлено. Для того, чтобы протестующие снова не заняли проезжую часть улицы, вдоль нее возле мэрии плотной колонной стоят милицейские автобусы и автомобили. Митингующие кричат: «Ганьба!», «Черновецький - геть!» и продолжают акцию.