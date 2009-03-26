Протесты Партии регионов: мыльный пузырь или начало революции?

Согласно заявке, проведение акции запланировано на майдане Незалежности с 11.00 до 15.00. Ранее заместитель лидера Партии регионов Александр Ефремов заявил, что 27 марта во всех регионах Украины, в том числе и в столице, пройдут акции протеста, организованные Партией регионов. По его словам, ожидается, что участие в этих митингах примут около 100 тысяч человек по всей Украине.



Центр политического консалтинга обратился к ведущим украинским экспертам и аналитикам с просьбой прокомментировать данную ситуацию: что следует ожидать от действий оппозиции, чем завершатся эти уличные акции?



Кость Бондаренко, директор Института проблем управления имени Горшенина:



Да ничего не следует ожидать, оппозиция уже неоднократно демонстрировала полное отсутствие возможностей воплощать какие-либо идеи в жизнь. Это очередные деньги на ветер.



Игорь Жданов, президент Аналитического центра «Открытая политика»:



Во-первых, как я понимаю, это выполнение определенных обязательств, которые были взяты Виктором Януковичем во время создания новой демократической коалиции, – через 100 дней вывести людей на улицу. Я пока еще не верю, что именно ПР сможет организовать широкую волну народного протеста, даже если в целом по стране выйдут даже 100 тысяч человек – это не те цифры, которые могут впечатлить. Во-вторых, на митинге на Майдане в Киеве - в заявке сказано, что будет 15 тысяч, хотя явка будет раз в пять меньше. Но это тоже не та цифра, о которой можно говорить.



Здесь дело несколько в другом. Я опасаюсь, чтобы таким образом «регионалы» не расшатали лодку и эти акции протеста не вышли из-под их контроля. Ведь могут произойти определенные инциденты или провокации и они не смогут адекватно на них отреагировать. В общем масштабе, расшатав лодку под названием «Украина», они рискуют превратить государство в страну сплошных митингов и демонстраций.



Я думаю, что нужно искать выход не на улице, а нужно думать, как консолидировать элиту, каким образом создавать большую коалицию в Верховной Раде, в которую войдут ПР, БЮТ, часть НУНС и Блок Литвина. Я думаю, что это более адекватный ответ на те угрозы, которые сейчас существуют в экономике.



Андрей Золотарев, директор Центра «Третий сектор»:



В целом, я считаю, что «регионалы» находятся в таком положении, что им нужно что-то делать, чтобы не потерять окончательно те проценты, которые они сейчас имеют. Хотя Партия регионов занимает неплохую рейтинговую позицию, чувствуется, что избиратели очень разочарованы такой деятельностью оппозиции и им нужно убедить избирателей в том, что они чего-то достойны. И потому вполне прогнозируемо, что после 100 дней, которые отвел Виктор Янукович на преодоление кризиса, «регионалы» будут пытаться привлечь внимание к своей политической силе.



Но, по моему мнению, такие организованные политические протесты, искусственные протесты, будут неэффективны в сложившихся условиях. Поэтому, скорее всего, это будет очередная политическая акция из чила тех, которые для украинского избирателя стали привычными и обыденными.



Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества:



Во-первых, я плохо себе представляю, как Партия регионов при нынешнем ее состоянии сможет вывести столько людей на улицы. Даже при использовании административного ресурса и возможностей руководителей предприятий, контролирующихся финансово- промышленными группами из ПР, достаточно трудно собрать необходимое количество людей, обеспечить их транспортом и вообще организовать подобную акцию протеста. Кроме того, эти акции протеста будут материально стимулируемыми, поскольку, исходя из социально-экономического положения населения, трудно сделать эту акцию по-настоящему искренней. Поэтому, с моей точки зрения, это есть элемент политического давления и элемент политического торга между Партией регионов, БЮТ и Президентом.



Во-вторых, Партия регионов, к сожалению или к счастью, не может возглавить все движение протеста. То, что протест народа против социально-экономической политики правительства Юлии Тимошенко нарастает, это факт, но говорить, что именно ПР возглавит это протестное движение, достаточно сложно.



И, в-третьих, нельзя измерять все протестное движение и все акции протеста лишь теми, которые организуются ПР. Она пытается возглавить все протестное движение, но оно является спонтанным, неорганизованным и носит локальный характер, хотя со временем имеет тенденцию к объединению в общее новое социальное движение, не имеющее привязки ни к одной политической партии. Именно за таким беспартийным, но протестным движением будущее подобных акций протеста в Украине. Поэтому ПР может или присоединиться к этому движению, или пытаться играть на нем, но никоим образом, я считаю, ПР не станет авангардом акций протеста, так же, как и не сможет стать авангардом КПУ или другая политическая сила».



Виктор Небоженко, директор социологической службы «Украинский барометр»:



Ничем такие акции не завершатся. Дело в том, что социальные протесты носят волнообразный характер, поэтому первые организованные всплески очень дороги, они поражают и без того слабую власть. Поэтому ничего, кроме интереса СМИ и определенного напряжения в депутатском корпусе, я пока не ожидаю.



Олег Проценко, директор политических программ Центра политического консалтинга:



Какого-то колоссального значения, кроме транспортной проблемы в Киеве, эти акции не приобретут. Они продиктованы прежде всего тем, что лидер Партии регионов исповедует лозунг «потому что последовательный». Он обещал, что нынешней коалиции дает 100 дней, после чего выведет людей на улицы. То есть, с точки зрения политических заявлений, они должны были придерживаться этого обещания и как минимум какой-то митинг организовать. Хотя все хорошо знают, что методы уличной демократии это не стиль Партии регионов и у них это не выходит лучше всего.



Но самое главное, что при нынешних социально-экономических и политических условиях этот инструмент уличной демократии, который применяет ПР, он абсолютно неприемлем и не даст никаких результатов для той же общественности, которая выйдет на улицы, потому что те вопросы, которые стоят сегодня перед властью и перед оппозицией, они во многих аспектах общие и не могут решаться таким способом.



Финансово-экономический кризис митингом на майдане Незалежности мы преодолеть не сможем. Точно так же и найти выход из политического кризиса за счет уже на сегодняшний день отжившей акционной политической деятельности невозможно.



Юрий Якименко, директор политико-правовых программ Центра Разумкова:



Уличные акции такого масштаба не первый раз пройдут в Украине, поэтому, я думаю, исходя из предыдущего опыта, что никаких непредсказуемых и негативных последствий они не будут иметь, за исключением, когда к этим акциям будут подключаться те силы, которые захотят их использовать в собственных интересах. Но, по моему мнению, организаторы этой акции – Партия регионов – не позволят этого сделать. Поэтому, в принципе, такой масштаб является демонстрацией политической силы и потенциала мобилизации Партии регионов, но, кроме этого, они реальных последствий иметь не будут.



Что касается практического выхода, то здесь скорее всего ситуация будет зависеть от политического поведения фракции ПР в Верховной Раде. Если она действительно воплотит те намерения, о которых говорили некоторые ее представители, относительно блокирования трибуны парламента или доведения парламента до недееспособности с целью роспуска и назначения досрочных выборов, то это, по моему мнению, будет иметь реальное влияние на ситуацию и больший вес, чем уличные митинги, такие как этот протест.