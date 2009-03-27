Внешняя политика США: новый контекст, новые подходы-2

Продолжение. Первая часть. Юрий Романенко. В контексте вышесказанного советую почитать статью «Три выхода для Европы» бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта. Там он четко обозначает, что в принципе после развала Советского Союза однополярный мир установившийся в 90-е годы не смог перейти в новое качество и обеспечить долгосрочную стабильность. Именно поэтому сейчас и для Европы, и для Штатов, и для России, и для Китая как бы более очевидным является переход в имперское состояние в позитивном смысле этого слова. Помните, были концерты великих держав в конце девятнадцатого — начале двадцатого века, так и здесь появляется концерт империй XXI века, которые играя между собой, пытаются установить новые правила игры и сформировать новый миропорядок.



Еще один тезис, который опять-таки я хотел бы развить. Относительно заявления Чейни и тех угроз, которые начинают проявляться за первые два месяца правления Обамы. В американской блогосфере появился очень интересный текст одного экономиста, некий Том Лайф, я вот с английского языка пару фраз его быстренько переведу. В общем, суть этого текста заключается в том, что в 1992 году он ездил в Москву, находился там по каким-то своим делами, и встречался с людьми, связанными со спецслужбами российскими. И произошел знаменательный диалог, который он почему то воспроизвел сейчас. Диалог сводился к следующему, что женщина, которая общалась с этим Лайфом, сказала ему следующее: «А что вы можете сказать о том, что спустя какое-то время в Америке президентом станет коммунист и это будет не просто коммунист, а это будет негр». И там как бы идет диалог, он начинает уточнять и говорит ей: «Скажите, а у вас что, есть какая-то точная информация?» и она отвечает: «Да, это правда. Более того, я даже знаю, как его зовут. Его зовут Барак, его мать белая американка, а его отец черный и из Африки».



Не важно, был ли этот разговор или не был в реальности, но сам факт его появления (не говоря о мотивах автора), вызвал шквал обсуждений в американской блогосфере. Появление такого текста означает, что иллюзии и ожидания у американцев относительно Обамы начинают снижаться, а сам американский президент все больше поддается критике.



Алексей Коломиец. Видите, как быстро это произошло? Два месяца назад была. Два месяца назад была инаугурационная речь Обамы.



Юрий Романенко. Слово предоставляется Владимиру Стусу, который выскажет свое мнение по теме.



Владимир Стус. Да, я согласен с большинством экспертов, и хочу остановиться на тех аспектах, на которых я специализируюсь, именно на долгосрочных аспектах и конкретизировать именно их, поскольку в плане того доклада, который я делал «Цивилизационные основания глобального кризиса». Главное, о чем я хочу сказать, основной тезис - внешнюю политику Обамы будет определять развитие данного кризиса. И чем дальше, тем больше. Возможностей для маневра у американцев остается все меньше и меньше. Я не знаю, кто там конкретно сейчас определяет политику США, но кто бы не определял, возможностей для движений в разные стороны становится все меньше и меньше. Этот кризис является цивилизационным и работает на всех уровнях и Штаты, как и Европа являются наиболее пострадавшими. Я бы выделил три сценария. Поскольку прослеживается явное циклическое развитие, то я буду говорить, чтобы было более понятно, с отсылкой на другие возможные сценарии.



Первый сценарий, это вариант распада Соединенных Штатов по советскому сценарию. На сегодняшний день Барак Обама выполняет функцию американского Горбачева. Вопрос о навязывании перестройки Штатами России не реален, поскольку именно сейчас Соединенные Штаты пытаются провести свою перестройку, но в результате того, что этот кризис набирает обороты, времени у них меньше. Обама внутри Америки теряет популярность быстрее, чем Горбачев внутри Советского Союза, это уже очевидно.



Второй сценарий, югославский. По сути дела Америка — это пороховая бочка и вопрос в считанных годах, когда она взорвется. С учетом того, что гайки там давно закручены, то есть система наказания людей и система штрафов, система уголовного наказания гораздо более жесткая, чем в Европейском Союзе и на постсоветском пространстве, то дальше запаса по закручиванию гаек, сдерживанию социального взрыва у них остается очень, очень мало.



Третий сценарий. Я бы этот сценарий характеризовал двумя моментами. С одной стороны, полностью в чистом виде это османский сценарий, по этому сценарию развивалась Османская империя.



Юрий Романенко. Что вы подразумеваете под этим сценарием?



Голос из зала. Ситуація навпаки. Розвивалась до занепаду.



Владимир Стус. Да. По этому сценарию разваливалась империя, это удар жесткий монетаризма, извините, жесткий неэффективный милитаризм, разделение на чужих и своих, военные блокады, экономические. Они в принципе в любом случае будут. В Советском Союзе это сценарий Юрия Владимировича Андропова, он правда не пошел.



Это три возможных сценария. Как они будут развиваться? Это долгосрочные сценарии, тот же османский сценарий, как мы знаем, реализовывался веками.



Юрий Романенко. Ну, сейчас быстрее все пойдет.



Владимир Стус. В краткосрочном плане сейчас очевидным будет временное, но серьезное улучшение ситуации. Полгода это займет, девять месяцев, но это очевидно уже сейчас. В том числе, очевидно, и в Украине, как части пока что еще более-менее глобализированного мира. У нас нет ни суверенного дефолта, ни каскадного банкротства банков, ни обвала гривни ниже тридцати за доллар, как многие прогнозировали, ни полного паралича власти.. Определенные улучшения будут развиваться и дальше. Это связано с переходом от дефляционного сценария развития кризиса к инфляционному, который в свою очередь закончится либо обвалом доллара, и сбрасыванием доллара. Это не удастся удержать на геополитическом уровне и договориться США с Китаем или с арабами. Если это произойдет, то это будет перерастать в снежный ком, лавинообразно нарастать. К примеру, где-то начнет какой-то частный инвестор сливать американские активы и казначейские обязательства, а дальше все пойдет по нарастающей, без контроля со стороны финансовых или политических властей. Если такого не произойдет, то будет развитие дефляционного сценария, который предполагает жесткий военный ответ. Либо это будет блокировка с экономическими блокадами, с военными угрозами, либо это будет обострение очень серьезное в форме локального конфликта.



Когда это произойдет? Тут уже была озвучена цифра, с ней согласен, полгода, девять месяцев, год. Критическая точка, сколько у них есть времени и что сейчас они могут выбирать?



Пока они занимаются тем, что раздают деньги, пока они переводят их из дефляционного развития в инфляционный, пока еще есть лаг и пока это еще не отразилось на реальном рынке, они могут выбирать, по какому пути идти. Вот это они могут выбирать. Если Америка пойдет по сценарию османскому, то это будет связано с заменой Обамы на кого-то другого. Может быть и так, что явно Обама не справится.



Алексей Коломиец. То есть приблизительно неконституционный вариант в Америке?



Владимир Стус. Ну, если мы говорим о сценариях, при которых два из трех предполагают распад Соединенных Штатов как государства…



Алексей Коломиец. Я тоже довольно-таки близок к тому, что время накала может возникнуть таким образом, что Америка будет балансировать на грани неконституционного переворота.



Владимир Стус. Прогнозировать личностный уровень я не берусь. В заключении я бы хотел сказать вот о чем, разделение мира, особенно в условиях начавшейся глобализации, то есть закончившееся глобализации и начавшейся регионализации, будет происходить по другим признакам. Это не будет по признакам крупных блоков, например, союз Штатов с Россией или союз Америки с Китаем. Это будет происходить на другом уровне и по другим признакам. Например, очевидно, что будет острейший конфликт, и он будет развиваться в противоречиях не только внутри республик, но и на самом Североамериканском континенте: между США и Канадой. Понятно, что там никакого мира не будет, никакого объединения, они не создадут аналог Евросоюза.



Будет конфликт между странами развитыми и развивающимися, в том числе Китаем, бедными ресурсами и странами развитыми, в том числе и с богатыми.



Как только начнется инфляционный сценарий, эта глобализация тут же рухнет, и через год, через полгода окажется, что реальное преимущество будет у стран, у которых лучшая ресурсная база применительно и на душу населения, и к возможности добычи этих ресурсов. Противостояние, говоря на языке цивилизационного развития, будет идти на уровне между странами и регионами, обладающими ресурсами, имеющими возможность проводить сбалансированную колонизацию внутри своих стран, и обладающие сбалансированными ресурсами и странами, которые таких возможностей не имеют, и те, которые перекачаны по потреблению: Соединенные Штаты, Европа, Китай — с одной стороны, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Россия — с другой стороны.



По НАТО. Североатлантический альянс мне сейчас все больше напоминает Варшавский договор и его попытку реформирования перед распадом.



По Украине и нашим перспективам. Я не соглашусь с тезисом о том, что (конкретно записал) российская стратегия и ее роль носит скорее оборонительный характер. Во время вот этих критических событий гарантировано Россия будет пытаться восстановить все утраченное во время распада Советского Союза.



Алексей Коломиец. Россия играет по этим правилам уже года четыре как минимум. Она разделила Европейский Союз таким образом.



Владимир Стус. Вернуть утраченное во время распада Советского Союза, и есть огромная опасность для Украины, вы сами понимаете, что ни Штаты, которые будут терять влияние на Украину, ни НАТО, ни Европейский Союз нам не помогут. Мы не можем на них опираться. Будет возникать совершенно другие проблемы и никакой «ядерный зонтик» нас не спасет. Все по другим правилам будет идти. Я думаю, Россия гарантированно попытается это сделать. Это, с одной стороны. С другой стороны, шансы Украины. Россия все еще ожидает, когда же Украина умрет. Развитие Украины в Москве не понимается вообще, для них это страна, которая не понятно, как развивается. Тем не менее, если брать долгосрочную статистику, наша страна развивается практически не хуже, чем Россия. Постепенно и до нас доходит, и до них дойдет, что Украина развивается не как универсальное государство, а как специализированное государство. Ближайший аналог специализированного государства в Европе - это Швейцария. Так вот Украина — это молодая Швейцария, зародыш той Швейцарии, которая может быть в послекризисное время.



Украина - это страна, которая не претендует ни на лидерство, которая не претендует на конкуренцию по геополитическим вопросам, которая специализируется на международном разделении труда, но на очень четких и определенных разделах. Так вот, несмотря на противоречия между универсальным государством, с одной стороны, и специализированным, вот посмотрите, сейчас есть противоречия между Швейцарией и Евросоюзом, между Швейцарией и Штатами. Несмотря на наличие этих противоречий, универсальные государства зачастую заинтересованы в существовании специализированных. Это и убежище для элит, это и убежище для инвестиций, что мы сейчас имеем, это и некое зеркало, в которое можно на себя посмотреть и оценить, это и спасение от унификации и однообразия, которые неизбежно присущи универсальному государству. В этом плане значительная часть российского бизнеса уже заинтересована в существовании независимой Украины. Сейчас есть надежда, что и некая часть российской элиты будет в этом заинтересована. При любом распаде, что бы ни было, России не удастся взять контроль полностью над всей территорией Украины.



Алексей Коломиец. И вот как, к сожалению, не хорошо, что мы не можем аппелировать к США при Обаме, тогда как могли бы это делать при Маккейне.



Владимир Стус. Да, хорошо, что мы не консолидированы, хорошо, что мы разные.



Алексей Коломиец. Нет, мы тогда могли бы четко апеллировать к президенту Маккейну, и мы не можем так апеллировать к господину Обаме.



Владимир Стус. Таким образом, такое разнообразие, наш этот внутренний «розбрат» и раздрай, нежелание перенести его туда, во многом может нас и спасти. А также позиция того, что Штаты и Европа быстрее начнут теряться, мы не будем на них полагаться, и будем работать по нашей старой и исконной нашей украинской пословице «наша хата с краю». В этих мировых разборках нам нечего, нам не за что драться. Нам хотя бы свое отстоять.



Юрий Романенко. Но вся проблема в том, что мы включены в транснациональные и сырьевые потоки, инфраструктурные и так далее, и поэтому мы объективно находимся на пересечении интересов. В этой ситуации стремление остаться в стороне от этого глобального дерибана, который сейчас начинается, по крайней мере, наивно. Сомнительно, что кто-то из больших акторов позволит ей «остаться» наедине со своими проблемами. Это заблуждение.



Владимир Стус. В этом и проблема.



Костянтин Матвієнко. Их интересует только энергетика, что еще?



Юрий Романенко. Земля, транзит.



Владимир Стус. Это и проблема, но и плюс Украины. Любое обострение по любому из сценариев внешнеполитических отношений в условиях развития кризиса и распада глобализационных систем, уйдет… Кстати, в самое ближайшее время можно будет судить, возвращаясь с цивилизационного взгляда на ближайшие проблемы, саммит G-20 ничего толком не даст.



Алексей Коломиец. Я согласен.



Юрий Романенко. Это очевидно.



Владимир Стус. Как и попытки Евросоюза что-то еще вокруг себя сделать. Так вот, это наша проблема, но это и наш ресурс, все обострения приведут к тому, что землю поделят на лоскутки с блокадами по перевозке товаров, по перевозке капитала, и по перемещению людей. В этом плане роль Украины для Европы может быть даже и возрасти.



Юрий Романенко. Для какой Европы? Потому что европейский проект тоже начинает сыпаться.



Владимир Стус. Для той, что останется. Так как никто не сможет взять Украину целиком, ни Европа, ни Запад, ни Россия, хотя основные запросы исходят от России, то это вот наша разобщенность есть этому преградой.



Юрий Романенко. Сейчас, кстати, возникает вопрос вообще о новых возможностях для Украины с Восточной Европой, как они были вначале девяностых годов.





Алексей Коломиец. Совершенно верно.



Владимир Стус. Казалось бы, просматривается перспектива Великого княжества Литовского от моря до моря. Казалось бы, но это в том случае, если не учитывать смену глобализации религионализацией. Ладно, мы говорим, что Штаты распадутся, ладно, мы говорим, что ЕС распадется, но ведь под угрозой распада будет и значительная часть, большая часть внутри Евросоюза. А те, которые не распадутся, пойдут на очень большую долю регионализации в управлении страны.



Проект от моря до моря нового Великого княжества Литовского будет как альтернатива в том числе и Российской империи той, то это будет очень далеко, в далекой перспективе.



Юрий Романенко. Как производная….может быть, потому что вот когда Алексей говорил о Праге, где в парламенте застопорили решение по ПРО и, аналогичная ситуация в Польше.



Алексей Коломиец. Польша немножко не в аналогичной, Польша все-таки ратифицировала и подписала договор, где есть дополнительные гарантии о размещении «Першингов».



Юрий Романенко. Я имею в виду то, что американская администрация начала тормозить дело с развертыванием систем ПРО. Теперь приходится и Качиньскому и его визави премьеру объяснять, почему они оказались в такой ситуации.



При этом параллельно происходит другой процесс, когда Германия фактически отказывается поддерживать экономику стран восточной Европы в условия кризиса. Самостоятельно они не способны решить проблемы и идут к банкротству. Объективно возникают противоречия, которые разрушают Европейский Союз.



Алексей Коломиец. Здесь ситуация в общем-то довольно парадоксальная. К вопросу инфляционного и дефляционного моментов. Пока еще страны Европейского Союза придерживаться, в первую очередь, пакта стабильности и роста. Пока, но уже шесть стран вышли за эти рамки. Это не дает в общем-то политически, и может быть, электорально говорить, действовать правительствам стран — членов Европейского Союза, особенно тем, которые оказались в очень таком рискованном положении Это Испания, Греция, Ирландия, Италия, Португалия. Вот смотрите, двести тысяч вышло на улицы Лиссабона. Двести тысяч!



Владимир Стус. В Париже вроде уже миллион сегодня вышло.



Алексей Коломиец. В Париже сегодня там вообще что-то невероятное. Вот не дает возможности развиваться инфляционному сценарию пока, в то же время уже четко прослеживается, и я могу с этим согласиться, тенденция, что спасаться будут, похоже, каждый в отдельности.



Юрий Романенко. Каждый сам по себе, да.



Алексей Коломиец. Похоже на то, именно на территории Европейского Союза. С другой стороны, Соединенные Штаты как такая единая структура имеют шансы выйти из этого кризиса могут быстрее. Однако, то, что предлагает Обама, конечно, этому не будет способствовать.



Что касается саммита двадцатки в Лондоне, уже те разногласия, которые в общем-то и предсказывались, особенно вот эти традиционные. Вы знаете, вот я недавно вернулся из Берлина с конференции по НАТО, и ловил себя на мысли, что я не могу понять, где я нахожусь. Когда я разговаривал с немецкой молодежью, со студентами, аспирантами, я не мог понять вообще, где я нахожусь. Это Берлин, или это все-таки Рязанская область или что? Потому что у них восприятие ситуации в духе, что, мол, в отношении России нужно сдерживаться. Нельзя с Россией говорить с позиции слабости, с Россией нужно говорить с позиции силы всегда, в противном случае это ведет всегда к поражению. Вы знаете, реакция была совершенно ошеломительная. Они говорят, что вы же с Украины. Вот поэтому мы и чувствуем это намного сильнее. Была Грузия, была газовая атака, хотя газовая атака до сих пор там все покрыто таким мраком, это непонятно до сих пор. Поэтому, в общем-то, саммит двадцатки в Лондоне закончится ничем. Смотрите, немцы предлагают с французами новую финансовую глобальную архитектуру. Ну, вы верите, чтобы Нидерланды, шведы и британцы сказали нет действующей архитектуре? А Обама и его команда?



Саммит не даст вариантов. То, что сегодня будет ночью в Брюсселе и завтра полдня в Брюсселе, это опять будут декларации.



Знаете, если Делор заявляет о том, что он четко сознает, что в ближайшее, возможно, время будут выходы из зоны евро...



Юрий Романенко. Жака Делора, вы имеете в виду?



Алексей Коломиец. Да. Вчера он очень серьезное интервью дал. Все-таки это человек, который сделал Европейский Союз наиболее федеративно обустроенным. Когда этот человек — один из праотцов евро, монетарного союза, Маастрихтского договора, человек, который в общем-то дал рамки евро, вчера заявил так открыто, то это серьезно. Если первая страна выйдет из зоны евро, то, конечно, потом уже будет просто цепная реакция. А нынешние правила функционирования, наоборот ведут просто к угнетению экономики Европейского Союза. Двести миллиардов евро на стабилизацию выделили , из которых Европейский Союз дал всего полтора процента. То есть, не полтора, они дали тридцать миллиардов из бюджета Евросоюза, все остальное вроде бы дают страны-члены. Вроде бы, чисто виртуально. И, знаете, опять же говорят, что сейчас нужно опять вливание денег, но нужна новая жесткая мировая финансовая структура. Американцы пойдут на это? Конечно же, нет.



Юрий Романенко. Со слабым долларом…



Алексей Коломиец. И китайцы не пойдут.



Владимир Стус. Я в отношении евро сейчас больше оптимист. Потому что переход от дефляционного к инфляционному вариант всегда это улучшение. Я единственное, хотел бы прокомментировать ваши слова о том, что каждый будет спасаться по-своему. Полностью с этим согласен, потому что это же будет проходить не просто на уровне Евросоюза, а на уровне регионов тех или иных стран. Например, в ФРГ есть более богатые земли, есть бедные и эти же вопросы по мере углубления кризиса будут уже обостряться и на уровне федерации, на уровне земель.



Юрий Романенко. В Штатах, кстати, то же самое происходит. Достаточно взглянуть на Калифорнию, там огромные проблемы из-за того, что там был надутый наиболее крупный спекулятивный пузырь. Поэтому и проблем больше, чем у остальных.



Костянтин Матвієнко. А звідки у вас оптимізм щодо євро? Абсолютно правильно сказано.



Владимир Стус. Мой оптимизм в отношении евро является краткосрочным, в перспективе полгода — девять месяцев.



Алексей Коломиец. Мы всегда должны помнить об одном: евро — это был исключительно политический проект, он ничего с экономикой не имел общего. Ничего! Это жесточайшая политика отцов — основателей Европейского Союза.



Владимир Стус. Образно говоря, если больной не умрет от переохлаждения, то больной умрет от солнечного удара.



Олександр Жиган. Я хочу додати одну репліку. Щойно говорили, що про євро, про загрозу долару, але не згадали такий момент, що у період кризи, Росія зараз грає на створення фактично такого кола друзів із пострадянських країн, роздаючи кредити. Кредити і Білорусії, Узбекистану, Таджикистану, Киргизії так само, з чого був великий скандал з виводом на НАСА. Тут же йде гра протистояння фактично Росія — Америка, тільки вона зосередилася саме в Центральній Азії. І зараз хто кого переграє в Центральній Азії, той зможе впливати. Якщо переграє Росія в цьому плані, тобто змусить своїми кредитами відмовитися від зближення цих країн зі Сполученими Штатами, вона зможе контролювати потоки, впливати опосередковано на потоки фінансів і фактично зброї та людей до Афганістану.



Костянтин Матвієнко. Яким чином?



Юрий Романенко. Это уже происходит на самом деле.



Костянтин Матвієнко. Вони відвоюють свої території, тому Росія не зможе їх приєднати.



Юрий Романенко. Нет, Константин, это уже произошло. Американские, точнее натовские, коммуникации оказались под угрозой после того, как русские закрыли авиабазу Манасе. Потому что много техники и продовольствия шло именно через нее. Теперь они могут возить исключительно через Пакистан, через порт в Карачи и далее через перевалы на Афганистан. Талибы, поскольку они сейчас очень сильно активизировались, они постоянно прерывают этот источник снабжения и держат американцев в напряжении.



Алексей Коломиец. Ситуация в Пакистане просто ужасная.



Юрий Романенко. Поэтому для американцев сейчас вопрос по Афганистану стоит ребром. Либо они решают проблему пакистанскую и связанной с ним приграничной зоны, чтобы переломить ситуацию в Афганистане, либо они проиграют войну как СССР.



Алексей Коломиец. В принципе это не афганская война, это скорее пакистанская война.



Юрий Романенко. Она уже афгано-пакистанская.



Костянтин Матвієнко. Вибачте, але подивіться на карту, дуже далеко Афганістан і Пакистан від Сполучених Штатів. Росія створює цю зону нестабільності, вона її створює на своїх кордонах, і від цього друзі, про яких ви говорите в Середній Азії, вони дуже швидко перетворюються на ворогів, причому чинників у них два. Перше, не бажання повертати кредити. Ну, ви знаєте, хочеш зробити з друга ворога, позич йому гроші. Другий, це те, що почнеться колосальний вплив в самих умовах кризи, причому етичної кризи. В умовах кризи буде величезний вплив фундаменталізму. І найперше він буде на мусульманські республіки Середньої Азії й далі з трансляцією на інші країни.



Юрий Романенко. Но там идет игра на опережение. Обратите внимание, что при ОКДБ созданы силы быстрого реагирования.



Алексей Коломиец. Но мы не знаем их оперативных возможностей. Это пока все на бумаге и мы не знаем их оперативных возможностей. То же самое с силами быстрого реагирования НАТО. Ведь ситуация критическая, просто они не способы будут действовать, там нет механизма финансирования и опять же, нужна политическая воля.



Юрий Романенко. Кроме того, еще один фактор, который существенно влияет на ситуацию в Центральной Азии - там присутствует Китай. Он укрепляется постоянно на протяжении последних лет в Центральной Азии через ШОС. Поэтому Китай сделает все, для того чтобы исламистские группировки в Киргизии, в остальных странах Центральной Азии не усилились. Потому что для них это принципиальный вопрос, связанный с нестабильностью в Синьцзяне.



Более того, китайцы же сейчас, я не зря задавал этот вопрос по G-2, ‘вопрос по поводу усиления своего присутствия в Центральной Азии при лояльном отношении США начали прорабатывать еще до прихода Обамы. Еще весной 2008 года была большая встреча китайских и американских экспертов в Вашингтоне по поводу ситуации проработки сценарного прогнозирования ситуации в Афганистане, Центральной Азии, по Пакистану и так далее. Так вот, китайцы уже тогда закидывали удочки относительно того, чтобы взять на себя часть обязанностей по Афганистану, помочь со стабилизацией ситуации как-то и чтобы у американцев развязались руки. А американцы там должны были пойти на уступки по Тайваню и другим значимым проблемам. Это начали делать задолго до Обамы.



Алексей Коломиец. Однозначно, ведь прощупывание было и началось где-то полтора года назад.



Костянтин Матвієнко. І знову привид Примор’я і Сибір. Сьогодні я бачив повідомлення, що китайські старателі працюють на російських річках, просто фізично там працюють, і Росія не може закрити цю територію.



Юрий Романенко. Есть такая проблема. Позавчера было сообщение о том, что российское консульство в Пекине блокируют китайские гастарбайтеры, которые сейчас массово возвращаются с юга. Поскольку в Китае из-за кризиса двадцать миллионов человек потеряли работу, то сейчас идет массовая внутренняя миграция. Ранее жители китайской Манчжурии, уезжали на заработки в прибрежные зоны КНР и на юг, сейчас начинают массово возвращаться и искать работу там, где ее можно найти. Не факт, что они найдут в Приморье, но в их понимании там какая-то работа есть. Поэтому возникла такая интересная ситуация. К чему это все я говорю? К тому, что кризис породил серьезные изменения сложившихся балансов в самых различных сферах, создавая новые элементы торга для России с Китаем, Китая с Россией, России со Штатами, США и ЕС и т.д. Нужно не упускать из виду эти новые факторы, которые динамично изменяют ситуацию.



Владимир Стус. Я бы хотел акцентировать внимание на двух фактах.



Первое - проблемы отдачи кредитов не существует, как в отношении тех, кто должен России, так же ее не будет и с теми кредитами, которые мы берем у МВФ. Ведь переход от дефляционного сценария к инфляционному сценарию, это же мягкая форма сценария «кому я должен — всем прощаю». В этом плане отдать инфляционные, обесценивающиеся доллары проблем не будет. И хотел бы ваше мнение узнать вот по такому вопросу. В чем причина российской противоречивости политики в отношении Украины? Смотрите, с одной стороны, Россия традиционно выступает защитником русскоязычного населения, приглашает этих людей к себе, беспокоится о языке, создает положительный имидж. С другой стороны, газовая война перечеркнула очень многие надежды русскоязычного населения регионов в отношении России. Тут же действия русских по аресту украинского рыболовецкого сейнера в Азовском море вызвали всплеск антироссийского настроения на всем побережье и дальше. Это русские просто не понимают, чего они хотят, или у них просто такая тактика? Или они просто забыли, что на Тузле в конфликте им противостояли не украинские националисты, а русские и русскоязычные жители Керчи?



Костянтин Матвієнко. Ви ж пам’ятаєте, що в Росії є кілька суб’єктів, які там присутні, як павуки в банці. Вони вирішують свої тактичні політичні завдання так, як вони це вирішували завжди з іншими країнами.



Юрий Романенко. Точно, как и в Украине в России власть тоже далеко не монолит. Вот здесь говорилось о наличии в Вашингтоне нескольких подходов к развитию внешней политики, которые поддерживают различные кланы - Андрей Дорошенко выше говорил о группировке Саммерса-Саймса, с одной стороны и Байдена-Бжезинского, с другой.





В России также есть такая же проблема – различные группы делают ставки. Сейчас уже начинают обозначаться достаточно серьезные противоречия между Медведевым и Путиным. В условиях кризиса объективно возникает вопрос, кто будет нести ответственность за все негативные процессы в экономике. Эти противоречия проявляются и во внешней политике. Например, Путин больше нацелен играть со старой Европой, прежде всего, Германией. По Украине он, например, ориентируется на Тимошенко. Дмитрий Медведев как раз на англо-саксонский мир больше ориентируется. То есть, как это уже не раз было в российской истории, есть партия континентальной Европы и англо-саксонская, как, скажем, во времена Павла I и Александра I. Сейчас это четко видно даже по полемике в американской прессе, где пытаются развести Медведева и Путина как некие альтернативные векторы, где Медведев является более приемлемым для США. Кстати, еще одно существенное отличие Медведева от Путина – у него нет идиосинкразии на Арсения Яценюка.



Алексей Коломиец. Можно проектировать это на отношения развития именно внешней политики Соединенных Штатов Америки, но, конечно, если бы победил Маккейн, и вице-президентом была бы Сара Пейлин, то ситуация, конечно же, была бы прогнозируемой, детерминированной для Украины. Они бы работали с нынешним Президентом Украины. Сейчас мы совершенно не знаем, что они будут делать сейчас. Даже те документы, которые появляются, например, от Brookings Institute, опубликованные позавчера, нет дают ответа. Стивен Пайфер— один из лидеров, авторов текста. Там совершенно традиционные фразы ни о чем, характерные для демократов



Юрий Романенко. Вы имеете в виду доклад, который Пайфер сделал по Украине?



Алексей Коломиец. Да, это был доклад по Украине. Кстати, и Института Брокинса пошло много людей в администрацию, в Госдепартамент и тем не менее, это не те доклады, которые соответствуют нынешней ситуации в мире, которые хотя бы чуть-чуть спроектированы на будущее, к сожалению. Поэтому вот сейчас появился один из вариантов, что предлагается общий визит Хиллари Клинтон с Баррозу в Киев. Возможно, для выработки какой-то общей позиции Европейского Союза с Соединенными Штатами.



Костянтин Матвієнко. Цікаво, з ким це буде?



Алексей Коломиец. Дело не в этом, дело в том, что восприятие нынешнее Президента миром очень отлично от восприятия и Обамы, и команды Обамы. Это печально. Что касается проектирования Альянса. Это будут лозунги, декларации, но, в конце концов, европейцы его боятся. Этот страх у них есть — они под защитой Америки. Они знают, что только Альянс, в первую очередь Соединенные Штаты, могут их защитить, поэтому они не будут делать резких шагов. Но процесс эрозии будет развиваться, и возможно после того, когда была атака на Грузию, в неконсервативной прессе американцев появилась одна потрясающая статья о необходимости создания Восточноевропейского оборонного союза.



Эта тенденция развивается в двусторонних договорах Польши, Чехии и Украины. Посмотрите, Огрызко успел подписать хартию. Да, она не имеет такой жесткой обязательно силы, но какой текст, текст мощнейший. Команда Юлии Тимошенко тормозит его обеспечение. Она не понимает этих процессов, она не хочет этого понимать. Вот возьмем ее речь в Мюнхене… Ну, вы знаете, это просто стыдно.



Костянтин Матвієнко. Але ж то доклад Немирі.



Алексей Коломиец. Вот я не знаю, кто ее писал, можно догадываться, кто писал, но когда госпожа Тимошенко сидела и говорила, что приоритет должен быть отдан Ирану, то в зале пошел просто шум после этой фраза. Когда шла аналитика после Мюнхена в посольствах ключевых европейских стран, я владею такой информацией, ее выступление даже не было представлено в отчетах дипломатов. Просто, понимаете, настолько оно было слабым. И это опасно, поэтому есть ощущение, что к политике Обамы и это ощущение, наверное, имеет под собой почву, наше высшее политическое руководство, команда Ющенко не были готовы. И адекватный решений нет, в этом плане я не знаю, какой будет судьба Шамшура, но это блестящий ход Президента.



Костянтин Матвієнко. Ви гадаєте, що він не буде призначений?



Алексей Коломиец. Это будет нехорошо.



Костянтин Матвієнко. Він не буде призначений. За нього не будуть голосувати ні Тимошенко, ні фракція Партії регіонів, ні інші депутати.



Алексей Коломиец. Ну, тогда, конечно, мы будем предполагать, что в Министерстве иностранных дел, возможно, до президентских выборов вообще не будет руководителя.



Юрий Романенко. Ну, это уже детали, которые уводят нас в сторону от заявленной в темы. В любом случае время уже подходит к концу. Спасибо за интересную дискуссию, лично я для себя почерпнул массу интересных нюансов. Мы обязательно продолжим эту тему, потому что в ближайшее время будут доклады, посвященные и встрече G-20, ситуации в Восточной Европе и т.д.