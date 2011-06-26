Юлию Тимошенко чуть не арестовали?

В начале субботнего заседания защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявил ходатайство об объединении всех дел, возбужденных против экс-премьера, в одно производство. Поддерживая ходатайство, Юлия Тимошенко начала рассказывать о делах, возбужденных в отношении «киотских денег» и закупки машин «скорой помощи». В ответ сторона обвинения заявила протест, отметив, что эти вопросы не касаются сути дела, которое рассматривается. Судья попросил Тимошенко говорить «ближе к сути ходатайства».

После того, как судья сделал обвиняемой очередное замечание о том, что она должна предоставлять доводы по существу ходатайства, а не рассказывать «криминальные истории посторанжевого периода», Юлия Тимошенко заявила, что ей будет изменена мера пресечения на арест. «Я думаю, эти люди, которых я здесь упоминаю (Виктор Ющенко, Валерий Хорошковский, Дмитрий Фирташ. – Главред), тоже смотрят эту трансляцию, и я думаю, вам скоро поступит указание об изменении мне меры пресечения на арест. Но, думаю, что я успею закончить», - сказала она, обращаясь к судье.

Во время объявленного «технического перерыва» сторонники Тимошенко в зале суда заявили: во внутреннем дворе суда стоят несколько автобусов «Беркута», из которого выходят люди в штатском. По мнению присутствующих в зале суда, милицию будут использовать для провокаций против людей, которые митингуют на Крещатике.

По словам депутата-бютовца Владимира Яворивского, «видно, что прокуроры и судьи боятся аргументации» Тимошенко и часто ее прерывают. Также, по мнению депутата, о подготовке к аресту Тимошенко свидетельствует беспрецедентное количество правоохранителей и спецтехники на Крещатике и усиление режима прохождения во двор суда для прессы и помощников народных депутатов.

Однако эти мрачные прогнозы не оправдались. В то же время Печерский суд не удовлетворил ни одного ходатайства защиты Тимошенко, кроме допуска в качестве адвоката Николая Титаренко. Соответствующее постановление зачитал судья Родион Киреев после почти семи часов пребывания в своем кабинете. Иными словами, судья полностью согласился с позицией обвинения. Покидать столицу Юлии Тимошенко тоже запрещено.

Напомним, в течение двух дней защита Тимошенко заявила ходатайства о закрытии дела, отмене меры пресечения, привлечении в качестве защитников Николая Титаренко и депутата Сергея Саса, возбуждении дела против следователя Нечвоглода и объединении дела Тимошенко с делами Диденко, Шепитько, Макаренко. Сторона Тимошенко просила также разрешить ей поездки во Львов, в Луганскую и Волынской областей и в Литву.

Суд не разрешил и проводить заседания в другом помещении.

«Судья отказал во всех существенных ходатайствах. Они таки избрали путь крайнего циничного беззакония. Ну да, хозяева жизни... Временно...», - написала Юлия Владимировна на своей странице в Twitter.

Рассмотрение дела по существу назначено на 10 часов 29 июня. Заседание будет проходить в открытом режиме.