Выход из кризиса – увеличение армии

Элементарная логика подсказывает два выхода: сокращать армию и урезать ее финансирование. И, следует признать, законодательная и исполнительная власть в этом ключе и действуют. Вопрос обороноспособности страны при этом как-то выпадает из поля зрения и законодателей, и Кабмина. Кризис в этом случае выступает тем фактором, который «спишет все», в том числе и интересы национальной безопасности. Если в 2008 году из госбюджета армия получила 9,17 млрд грн, то, несмотря на инфляцию, поступления армии из государственного бюджета на 2009 год запланированы в размере 7,14 млрд грн (ну и плюс военных «попросили» заработать себе в этом году 4,2 млрд грн). При этом параллельно с резким урезанием военного бюджета возрастает финансирование правоохранительных органов – МВД и Внутренних войск. Тут кризис почему-то никому не мешает. Но этот парадокс в Кабмине, готовившем проект бюджета, не считают нужным обосновывать. Сокращение Вооруженных сил активно проходило и до прихода кризиса, причем армию вдохновенно «резали», начиная практически с начала независимости. В конечном итоге от почти миллионной группировки войск, находящейся на территории Украины в 1991 году, в 2005-м осталось 245 тысяч, а на 1 января 2009 года – всего 165 тысяч. Для такой страны как Украина это меньше любого обоснованного минимума. При этом есть регионы и направления (в том числе приграничные), которые попросту «оголены» - там нет войск, либо же они дислоцируются в чисто символическом количестве. Наиболее «демилитаризованные» регионы – восток, юго-восток Украины и Крым. При этом в Крыму, т.е. непосредственно на территории Украины, расположен целый флот другого государства, включающий береговые части и подразделения. Заметим – государства, с которым Украина не имеет договоров стратегического сотрудничества в рамках общих военно-политических структур, да и отношения с которым не всегда, скажем так, дружелюбны. Тут же слышу гневные возгласы: автор что, с Россией воевать собрался?!! Ответ на это весьма прост. На данный момент Россия на территории своих двух граничащих непосредственно с Украиной войсковых оперативно-стратегических территориальных объединений – Северо-Кавказского (СКВО) и Московского (МВО) военных округов – сосредоточила сухопутную группировку войск, с которой не сравнятся ВСЕ Сухопутные войска Вооруженных сил Украины. В составе СКВО при этом находятся общевойсковая армия, в состав которой входят 2 мотострелковые дивизии, 5 отдельных мотострелковых бригад, отдельный мотострелковый полк, ракетная бригада оперативно-тактических ракет, артиллерийские бригады и полки, а также другие соединения и части. Кроме того, на территории СКВО расположены мотострелковая и десантно-штурмовая (горная) дивизии, 60-й центр боевого применения (полигон «Капустин Яр»), отдельные вертолётные полки и эскадрильи, зенитные ракетные бригады и полки и другие части центрального и окружного подчинения. В МВО картина такая: здесь дислоцируются 2 общевойсковые армии, артиллерийская дивизия, отдельная мотострелковая бригада, ракетная бригада, семь артиллерийских, 4 зенитных ракетных бригады, 2 гвардейские воздушно-десантные дивизии. Так что мы говорим не о какой-то готовности к войне, а об элементарном отсутствии адекватного ответа на наращивание близ границ Украины массы войск соседней державы. Не понимать этого могут только люди, прямо говоря, недалекие. Но ведь кризис! – говорят в парламенте и Кабмине, урезая финансирование Вооруженных сил Украины и выдавая нормативно-правовые акты о сокращении численности армии. Есть и более весомый аргумент: сокращение численности ВС Украины осуществляется в соответствии с Государственной программой развития ВСУ на 2006-2011 гг. Ее-то «придумали» сами военные, они же обосновали все цифры, а им вроде как виднее, что нужно для обеспечения обороноспособности! Начнем с конца – с Госпрограммы. По поводу этого стратегического документа можно сказать одно: в этом случае военные угодили в ловушку, устроенную теми же законодателями. Военных тут винить трудно: они ориентировались на действующую законодательную базу, которая уже который год декларирует интеграцию Украины в структуры евроатлантической безопасности, т.е. в НАТО. Однако как реальная внутренняя политика, проводимая Украиной на пути евроатлантической интеграции, так и ее шаги на международной арене имеют следствием одно: Госпрограмму развития ВСУ, ориентированную на вступление в НАТО, нужно срочно корректировать, поскольку прогнозируемые и предложенные военным в качестве ориентира сроки вступления нашей страны в НАТО отодвигаются на неопределенное время. Совершенно очевидно, что в случае вступления Украины в НАТО обороноспособность страны была бы гарантирована и при «забитой» в Госпрограмму численности армии в 2011 году в 143 тысячи человек. На этом фоне нынешний показатель в 165 тысяч с сокращением армии в «промежуточном» 2010 году до 147 тысяч – цифры вполне приемлемые. Такое плавное сокращение не вызвало бы социального напряжения, да и не было бы обременительным для госбюджета (не будем забывать, что сокращения – это расходы, для увольнения энного количества военнослужащих единомоментно необходимо затратить средств намного больше, нежели на их содержание – различные выплаты составляют вполне приличные суммы). Но разговор о вступлении в НАТО на данный момент не идет. Есть еще одна причина не размахивать особо Госпрограммой как аргументом при сокращении армии. Членство в НАТО вовсе не подразумевает простого механического сокращения армии до символического минимума – мол, если что случится, то за нас Альянс заступится. Это глупость. НАТО является механизмом объединения усилий государств в целях коллективной безопасности, но вовсе не подразумевает, что кто-то абстрактный и сильный будет бить морду обидчикам «подшефных» стран-членов. Для того, чтобы пользоваться «копилкой» безопасности, надо что-то туда вносить. А потому, Госпрограмма вместе с сокращением ВС Украины предусматривает увеличение расходов на обновление парка вооружений и военной техники, переход на стандарты НАТО во всех сферах жизнедеятельности армии (от социальных гарантий и бытовых условий, до штабных процедур), использование современного оборудования в сферах связи, разведки, управления, и т.д. и т.п. В итоге Госпрограмма вместе с сокращением армии предусматривает постоянное УВЕЛИЧЕНИЕ военного бюджета. Так, расходы на оборону из госбюджета в 2006 году должны были составить 8 748,4 млн, в 2007 – 10 283,4 млн, в 2008 – 11 835,6 млн, в 2009 – 13 044,7 млн, (в 2010 эта цифра, согласно Госпрограммы, должна составить 14 140,3 млн, а в 2011 – 15 368,6 млн грн). Однако в Верховной Раде и Кабмине почему-то очень хорошо усвоили показатели сокращения армии, но при этом никто не взглянул на показатели финансирования. А между тем, первые цифры не имеют ровным счетом никакого смысла без вторых! В итоге мы имели по годам (когда кризисом и не пахло): в 2006 недофинансирование армии согласно Госпрограммы составило 2 344,9 млн, в 2007 – 2 213,3 млн, в 2008 – 2 302,1 млн грн. При предложенном армии бюджете на 2009 год недофинансирование составит аж 5 616,3 млн грн! Итог: мы имеем крайне малочисленную армию, вооруженную устаревшими и исчерпавшими все ресурсы вооружениями, к тому же не имеющую средств на боевую подготовку. Вопрос на засыпку: а кому, позвольте поинтересоваться, такая армия вообще нужна? В чем смысл ее содержания? …Парадокс состоит еще и в том, что сокращать Вооруженные силы Украины в условиях кризиса – непозволительно! Речь может идти только об увеличении численности Вооруженных сил. И дело не только в оборонной необходимости – она, как показывает опыт, украинскую исполнительную и законодательную власти просто не интересует, как и вопросы национальной безопасности в целом. Но тут разговор об экономической целесообразности, как ни удивительно это звучит. Арифметика в данном случае проста. Дело в том, что армейские сокращения до сегодняшнего дня проводились по простой схеме. «Простая схема», как это часто у нас бывает, является одновременно самой бестолковой. В той же Госпрограмме указан главный принцип сокращения армии: избавление Вооруженных сил от несвойственных им функций. Армия Украины давно густо обросла ненужными ей структурами и подразделениями, никакого отношения непосредственно к боеготовности не имеющими. Это, например, охрана различных складов и баз хранения, на которых сохраняются излишки военного имущества, техника и боеприпасы, не только армии не нужные, но и которые (как, например, зачастую в случае с боеприпасами с истекшими сроками хранения) и использовать-то опасно! И вот – тупик. Например, попросту вывезти эти боеприпасы и утопить где-то в море, как это делалось во времена СССР, Украина, понятно, не может. Утилизация их требует колоссальных затрат. В 2006 году из госбюджета было профинансирована утилизация 26 тысяч тонн боеприпасов, в 2007 – 15,6 тыс тонн, в 2008 - …2,4 тыс тонн. Видно, давно ничего не взрывалось – память о Новобогдановке слабеет, а вместе с ней – и финансовый ручеек. А речь-то идет об утилизации 2,5 млн тонн боеприпасов! Таким образом, выделить миллиарды, необходимые на утилизацию, Украина не может. «Освободить ВС Украины от несвойственных им функций» охраны, - означает передать охрану этих объектов иным структурам. Охрана силами специализированных структур МВД означает автоматическое увеличение ее стоимости минимум в 2,5 раза. То есть – выделение средств из бюджета увеличивается минимум в 2,5 раза. Вот и вся арифметика. При этом средства на утилизацию не выделяются, но сокращение личного состава, занятого на охране боеприпасов, «забито» в Госпрограмму. От Минобороны требуют: сокращайте армию на установленное количество военных! Что делать? Понятно, сокращают, - только не тех, кого должны (охрану с этих объектов, разумеется, не снять), а кто под руку попадается. А попадаются боевые части и подразделения, сокращение которых уж никак не предусмотрено, и от которых зависит обороноспособность всей армии… Или иной пример. Помимо складов, на начало 2009 года на содержании армии находилось 1905 военных городков, из которых полностью освобождены и не будут больше использоваться военными 422 городка (а это 6984 зданий и сооружений). Кроме того, в 2008 г. подготовлен дополнительный перечень еще 2000 ненужных армии объектов недвижимости. На средства, выделенные из госбюджета на их охрану в прошлом году (0,7 млн грн) была организована охрана иными структурами… аж 3 (трех!) военных городков из всего этого количества. Остальные охраняют военные близрасположенных частей. Вывод: не будучи в состоянии при кризисе (да и без него тоже) обеспечить армии условия для ее сокращения за счет освобождения от несвойственных функций, но при этом все же сокращая число военных, государство делает из Вооруженных сил нечто вроде большой охранной фирмы. О боеспособности такой армии говорить трудно, даже будь она вооружена самыми современными образцами вооружений. Невозможно требовать от солдата знания техники и сверхсложного оборудования, если все его времяпрепровождение, вся служба – это стоять с автоматом у заброшенной казармы или сторожить склад с ржавыми снарядами. Да и этого самого современного оборудования-то нет… Выход один – увеличивать армию. Только это позволит решить Вооруженным силам хоть на каком-то уровне те проблемы, с которыми их сталкивает сегодня судьба и держава. И это гораздо дешевле, чем делать из нее современную по уровню оснащения и по перечню выполняемых задач. …И возвращаясь к боеспособности. Увеличение Вооруженных сил Украины хотя бы до уровня в 212 тыс. человек, позволят говорить хоть о какой-то обороноспособности страны. Это позволило бы: - укомплектовать Объединенные силы быстрого реагирования до необходимого показателя в 70-90%, а Основных сил обороны, - до 40%; - довести укомплектованность до 70% и этим обеспечить готовность ВВС, зенитно-ракетных и радиотехнических войск Воздушных сил к выполнению поставленных задач по охране воздушного пространства; - усилить сухопутный и морской компоненты до приемлемого уровня; - повысить способности органов управления войсками эффективно действовать в операционных зонах. Но если Украина решила не тратить средства на современные вооружения, и одновременно иметь армию, которая по численности может лишь охранять ненужное ей имущество, - это вопрос другой. Только непонятно, зачем такую структуру вообще армией называть?