Дискуссии об обновлении Конституции

28 июня 2011, 10:35

Эксперты рассказали «Главреду», есть ли крайняя необходимость менять Основной Закон страны.

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о намерении инициировать проведение Всеукраинского референдума для утверждения текста изменений к Конституции, дабы лишить президентов соблазна переделывать Основной Закон страны «под себя». Напомним, что 21 февраля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о поддержке инициативы Леонида Кравчука по созданию Конституционной ассамблеи, которая будет заниматься подготовкой изменений к Конституции Украины.

Есть ли сегодня необходимость во внесении изменений в Конституцию? Какие сложности могут сопутствовать проведению Всеукраинского референдума? На эти вопросы «Главреду» ответили эксперты-законодатели.

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Виктор Мусияка, профессор права, доктор юридических наук, заместитель председателя Верховной Рады ІІ созыва:

То, что произошло с Конституцией в прошлом году (возврат к Конституции 1996 года. – Авт.) , для нормального государства потрясение. Таким образом конституции не меняются. Эти события привлекли внимание европейских структур, в том числе Венецианской комиссии, Европейского Союза. Они порекомендовали внести изменения в Конституцию в соответствии с Основным Законом, то есть использовать тот механизм внесения изменений, который предусмотрен законом. Уже этот факт свидетельствует о шаткости легитимности украинской действующей власти и ее полномочий. Если бы не это, я уверен, не нужны были бы никакие изменения к Конституции – получили желаемое и все. Но поскольку есть тяга наладить крепкую связь с европейскими структурами, нежелательно вызывать у них негативные эмоции.

Если говорить с точки зрения гражданина Украины, то за 15 лет произошли определенные изменения в общественной жизни, в восприятии принципов развития государства. Принимая во внимание видение будущего нашего государства и стремление двигаться в Европу, стоит учитывать организацию этой сферы жизни в европейских странах, какие конституции действуют там. На территории Европы нет конституций, подобных нашей (разве что в Беларуси или России). Европейские конституции не закрепляют сильную полуавторитарную модель власти. Такие механизмы были необходимы Украине в начале ее развития, чтобы стать достаточно сильной, способной себя защитить, создать мощные государственные механизмы. Но сегодня пора демократизовать все механизмы власти, самоуправления, соотношения властей и всего того, что касается провозглашенных прав и свобод человека и гражданина. Все это требует более современного оформления.

Поэтому я считаю, что нужно двигаться дальше. В 2004 году мы сделали шаг вперед, но существующий на то время механизм и политические обстоятельства не позволили его реализовать в полной мере. Например, в Конституцию так и не были внесены изменения о местном самоуправлении. Поэтому в 2004 году мы сделали шаг вперед, хоть и не очень уверенный. И сегодня мириться с возвратом к старой Конституции, жить по ней, не совершенствуя текст, не выводя его на современный уровень конституционной регуляции, было бы неправильно.

Можно чем угодно объяснять необходимость, но конституционный процесс нужно завершить. А инициатива Леонида Макаровича этому может поспособствовать. Если текст конституции, принятый в конституционном порядке, будет вынесен на референдум и утвержден на нем, то это станет логическим завершением болезненного процесса установления конституционного строя в Украине. И референдум стал бы свидетельством того, что народ в конце концов приобщился к процессу создания Конституции.

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Николай Онищук, президент Института правовой политики, экс-министр юстиции Украины:

Порядок проведения референдума об утверждении одобренных изменений к Конституции регулируются 13 разделом Конституции Украины. В частности, он предусматривает, что в случае, если Верховная Рада Украины вносит изменения к Конституции, касающиеся раздела 1, 3 и 13, президент Украины обязан вынести соответствующий закон на утверждение на Всеукраинском референдуме.

В случае внесения изменений в другие разделы Конституции Основной Закон Украины не предусматривает возможности проведения Всеукраинского референдума по народной инициативе. Поэтому Леонид Макарович может возглавить инициативную группу по проведению референдума, предметом принятия которого могут стать законы Украины, за исключением изменений к Конституции. Поскольку порядок проведения референдума по изменениям к Конституции по решению Конституционного суда от 5 октября 2005 года должен быть непосредственно урегулирован Конституцией Украины. Такое решение Конституционного суда считается действующим и не пересматривалось.

По моему убеждению, необходимость в конституционном обновлении есть. В первую очередь оно нужно для того, чтобы конституционно изменить характер отношений между властными институтами, государством и гражданином. Речь идет в первую очередь об усилении институтов судебного контроля со стороны общества над властью, чего можно достичь в том числе путем внедрения института создания конституционной гарантии суда присяжных, изменения порядка формирования Высшего совета юстиции, назначения судей бессрочно и некоторых других мер. Таким образом, фундаментальными принципами обновления Конституции является усиление возможностей судебного надзора в реализации конституционных прав граждан.

Кроме того, очевидна необходимость в разработке и формировании новой системы балансов сдерживаний и противовесов в организации государственной власти. Речь идет в первую очередь об обеспечении более современной модели организации этих отношений между президентом, парламентом и правительством. Достичь этого можно прежде всего за счет создания верхней палаты украинского парламента, которая бы во взаимодействии с главой государства обеспечивала институционное наполнение ведущих государственных институтов. Речь идет о формировании и назначении верхнего звена Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии, Совета Национального банка, национальных комиссий, генерального прокурора и главы Службы безопасности и пр. Это все, безусловно, повысит качество законодательного процесса.

Таким образом, мотивы для конституционного обновления и изменения Конституции есть. Основное его содержание – развитие системы народовластия, обеспечение большего контроля со стороны общества над действиями властных институтов.

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Игорь Когут, глава Лаборатории законодательных инициатив:

Необходимость менять Конституцию есть, и со временем она становится все острее. В первую очередь это связано с формированием европейской системы противовесов и сдерживаний в системе власти, децентрализации власти в контексте местного самоуправления. Базовыми принципами и фундаментом Конституции должны быть не институты, а привилегии прав человека. Если построить новую конституцию и перевернуть советскую матрешку, существующую сегодня в действующей Конституции, и поставить в основу человека, а уж потом рассматривать разные аспекты институтов власти (судебной, исполнительной, законодательной, местной), то мы сможем говорить о существовании у нас современной европейской конституции.

Кроме того, важно продумать четкие и действенные системы противовесов и сдерживаний, которые бы предотвращали концентрацию власти в одних руках, отсутствие политической демократической дискуссии в принятии решений и отсутствие политической ответственности.

Референдум – это всегда огромная угроза. Местный референдум может решить немало проблем общества, поскольку люди имеют возможность высказаться по поводу того или иного решения. Но с национальным референдумом всегда связана проблема – возможности манипуляций результатами. Референдум относительно содержания Конституции может стать финальным этапом длительной и кропотливой работы. Но ему должно предшествовать общественное обсуждение и ознакомлением граждан с вопросом – каков документ сейчас, и что они получат потом.

Я пока не понимаю, видят ли Леонид Макарович, или Головатый , имеющий альтернативное видение этого процесса, или советник Президента по вопросам политико-правовой модернизации Марина Ставнийчук перспективу такого делиберативного, участнического способа разработки, обсуждения и принятия Конституции. Референдум – это акт, который может утверждать тот или иной текст или нет. Но если будет пропущен важный момент понимания обществом изменений к Конституции, обсуждения отдельных деталей, то этот референдум может в очередной раз превратиться в манипулятивный инструмент. И в результате мы снова получим Конституцию, которая не будет восприниматься обществом и не станет подлинным Основным Законом страны.

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