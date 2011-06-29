Президентское интервью в интерьере

В праздничный вечер 28 июня ведущие украинские телеканалы показали интервью Виктора Януковича, которое записывали в «Межигорье». Как известно, Президент еще год назад пообещал прессе ознакомить ее со своей загородной резиденцией. Правда, в этот раз гостями Виктора Януковича оказались не те журналисты, которые неоднократно напоминали Президенту о данном им обещании, и не те, которые 6 июня, в День журналиста, топтались у закрытых ворот «Межигорья» и отказывались принять из рук пресс-секретаря главы государства торт и цветы…

Приглашенных поводили тоже не везде. Однако президентские кабинет и спальню, камин, террасу, баньку, бассейн, дорожку из пеньков, с помощью которой главный обитатель поместья поддерживает спортивную форму, и пр. продемонстрировали. В роли экскурсовода выступал сам Виктор Федорович. Более того – сложилось впечатление, что и обустройством дома и территории Президент занимался самолично, не зря он то и дело повторял: тут я сделал то-то, там – то-то…

После экскурсии гости и хозяин расположились в открытой беседке (когда началась гроза, участников беседы даже немного подмочило), и Виктор Янукович высказал свое мнение…

Об изменениях в Конституцию

Любые изменения в Конституцию должны приниматься исключительно законным способом, заявил Президент. «За эти 15 лет, которые мы прожили, у нас была возможность сделать выводы, что мы правильно тогда приняли, 15 лет назад, что надо исправить, изменить. То есть там есть вопросы, над которыми надо поработать», - отметил он. Необходимо, по словам Президента, принять законы, способствующие соблюдению законодательства в сфере прав человека. В том числе – новый Уголовно-процессуальный кодекс, который уравнял бы в правах обвинение и защиту, поскольку сегодня, по выражению Виктора Януковича, «огромное преимущество на стороне обвинения, а сторона защиты имеет гораздо меньше прав».

О красном флаге

Президент заявил, что не давил на Конституционный суд, принимавший решение о знамени Победы. «У меня рука не поднялась не подписывать этот закон. Я считал, что обязан подписать этот закон ради памяти тех людей, которые отстаивали нашу страну, победили в этой страшной войне врага – фашизм», - заявил Президент, добавив, что соответствующее обращение в Конституционный суд стало для него неожиданностью.

«Конституционный суд ничего не запрещал и не имеет таких прав - запрещать. То есть вывешивать это знамя Победы можно будет на всей территории Украины, в тех регионах, где будет такое желание», - подчеркнул Виктор Янукович.

Глава КС, по словам Президента, «очень тяжело пережил это решение»: «Он сказал, что не может переступить букву закона. Я ему сказал, что надо довести до судей мою точку зрения, но, безусловно, вы какое решение примете, так и будет».

«У меня нет рычагов влияния на Конституционный суд. Я не могу им давать приказы, что принимать, что не принимать», - добавил Янукович.

О Таможенном союзе

По мнению Президента, сейчас необходимо подписать рамочное соглашение с Таможенным союзом. «Предложение звучало на всех переговорах, и мы благодарны, что нас приглашают. И чувствуют, что мы принесем там большую пользу в этом смысле. Это нормально. Плохо было бы, если бы сказали: вы нам не нужны, и чтобы мы вас здесь не видели», - сказал глава державы.

«Мы определили формат участия Украины в отношениях с Таможенным союзом - 3+1. Мы считаем, что нам надо подписывать сейчас рамочное соглашение, и потом это соглашение насыщать содержанием», - резюмировал он.

О критике правительства

Виктор Янукович сказал, что не намерен отправлять в отставку Кабинет министров: разговоры об этом – это, мол, «элементы украинской политики. И кто-то играет в эти игры, пытаясь ослабить власть».

Без политической стабильности не будет позитивных изменений во всех сферах жизни страны, заявил Президент. Он напомнил, что до конца года реформами планируется охватить 21 направление.

«Очень часто я делаю замечания представителям исполнительной власти разных уровней - и власти, и Кабинета министров. Замечания какие? Чтобы смелее брали на себя решения, обязательства, и достигали цели», - пояснил Янукович.

О суде над Тимошенко

«Я, как никто, заинтересован, чтобы все было гласно и открыто. Чтобы вся информация, которая есть по этому делу, во всех ее подробностях, была известна общественности. И уже во время судебного процесса все станет известно», - сказал Президент. Он призвал «убрать политику и посмотреть на юридически-правовой аспект». Тогда, дескать, станет очевидно, что Юлия Тимошенко «даже не делает попытки в правовом поле защищаться». «У нее только политический способ защиты. Она называет имена, личности. Дает оценки в политическом плане, комментирует этот процесс, это стратегия ее защиты», - оценил Президент.

Об энергоносителях

«У нас есть программа, как мы будем решать этот вопрос. Программа направлена на энергоэффективность и энергоэкономию, а это значит, что мы будем постепенно идти. Газ очень дорогой и не предвидится в перспективе, что он будет дешевле», - отметил Президент. По его словам, Украине предстоит думать, добывать больше угля или сжигать дорогой газ. «Однозначно мы отдадим приоритет углю», - заявил Виктор Янукович.

«В этом году, кстати, мы будем экспортировать около миллиона тонн угля. У нас появился экспортный продукт. И мы наращиваем объемы добычи угля, и будем новые шахты строить», - рассказал Янукович.

О земельной реформе

Президент еще раз уверил, что земля не будет продаваться иностранцам. После реализации земельной реформы 6,5 миллионов владельцев паев будут, по словам Януковича, получать реальную плату за землю. Земля станет товаром, который будет иметь свою цену, а ее владельцы будут платить налоги, которые пойдут на развитие инфраструктуры регионов.

О «Стоп цензуре»

Виктор Янукович не намерен встречаться с представителями движения «Стоп цензуре». «Определенная ангажированность тех журналистов, которые ищут конфликта со мной, заставляет меня уходить от этих конфликтов. Я не хочу играть в эту грязную игру. Я также человек, первое. И второе – я, кроме того, еще несу ответственность за положение дел в стране. И, как мне кажется, лучше, чтобы они со своими попытками искали других клиентов. Их достаточно. Я не тот. Я им не по зубам», - сказал Президент.

На вопрос журналистов о состоянии со свободой слова в регионах страны он ответил: «Я постоянно встречаюсь, находясь в регионах, с представителями СМИ. Постоянно. Я таких случаев, по большому счету, не знаю».

«Есть много проблем, возникающих между владельцами СМИ и коллективами. Эти вопросы есть. Они существуют, вмешиваться в них властям очень трудно. И я убежден, что такие вопросы есть не только в Украине. Они существуют повсюду в мире. Я с журналистами общаюсь из разных стран», - добавил он.

Как сообщалось, 6 июня на встрече с редакторами ведущих СМИ Президенту передали перечень нарушений прав журналистов, подготовленный Институтом массовой информации. 9 июня Янукович поручил генпрокурору Виктору Пшонке создать группу для изучения ситуации по обеспечению свободы слова и информационной деятельности в Украине. О выполнении поручения генпрокурор должен доложить Президенту лично до 1 июля 2011 года.

Ждать осталось недолго.

Фото Михаила Маркива