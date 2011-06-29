Дело Тимошенко: суд никак не доберется до сути

Пыла сторонников Юлии Тимошенко дождь, который шел с утра, не охладил.

Незадолго до полудня судья Родион Киреев объявил, что суд постановил отложить дело до 4 июля 2011 года до 10 часов утра, и закрыл заседание. Оказывается, подсудимая получила копию обвинительного заключения лишь на заседании, поэтому ей, по закону, дается три дня на ознакомление с ним. Правда, сама Юлия Тимошенко просила дать ей на ознакомление с материалами дела не три дня, а три недели, но судья эту просьбу, как и почти все предыдущие ходатайства защиты, не принял во внимание. Защитник Тимошенко Сергей Власенко пытался выторговать у судьи хотя бы один день («согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса, если последний день срока приходится на выходной день, а это у нас получается суббота, то это означает, что последним днем ​​срока является понедельник, как первый рабочий день»), но и это не удалось.

Объявлению о переносе заседания предшествовали ставшие уже традиционными пререкания защиты и подсудимой с судьей.

Сергей Власенко обвинил Родиона Киреева, запретившего ему делать заявление, в нарушении закона. А Юлия Тимошенко снова отказалась вставать перед судом.

«Я уже один раз вам сказала, что вставать надо перед судом. Вы не суд. Вы фарс. И, судя по решению, которое вы приняли в субботу, проигнорировав все ходатайства, проигнорировав закон, Конституцию, все мои права, вы не суд и вставать перед вами я не буду», - заявила подсудимая.

Судья отметил, что действия Тимошенко свидетельствуют о явном неуважении к суду.

В ответ Тимошенко сказала: «Неуважение к человеку, который носит фамилию Киреев, потому что он в субботу принял заведомо неправосудные решения, заведомо незаконные решения и таким же образом продемонстрировал, что это не суд, а департамент Администрации Президента». «Суд в очередной раз предупреждает о недопустимости такого поведения», - отметил в свою очередь судья.

Юлия Тимошенко также отказалась называть свою фамилию. По просьбе судьи назваться она заявила: «Моя фамилия такая же, как у миллионов людей... Вы можете сверить мою фамилию, посмотреть на фотокарточку, я вам передала паспорт». (Как тут не вспомнить персонажа любимой комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Жоржа с его «фамилия моя слишком известна, чтобы я ее называл!..»)

Юлия Тимошенко также отказалась отвечать на ряд других вопросов.

А на вопрос о том, имеет ли она льготы, ответила: «Льгот у меня нет, в украденных Межгорьях я не живу».

Журналисты обратили внимание, что в помещении Печерского суда была усилена охрана, На входе в зал установлен металлоискатель, а также выставлено значительно большее количество работников «Грифона», чем раньше.

Зал суда разделили щитами, отделив таким образом места, где сидят обвиняемая, адвокат и прокуроры, от зрителей, депутатов и журналистов.