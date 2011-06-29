Тушат свет

В конце июня 2011 года Россия решила подтолкнуть Беларусь к выплате долгов за электроэнергию. Снижение поставок электроэнергии в эту страну может быть вызвано и тем, что Минск и Москва в последнее время начали договариваться о совместном предприятии по продаже электроэнергии. Сейчас страны согласовывают, кто будет главным в этом предприятии, и как будет продаваться электричество, но процесс этот не скорый.

Кроме того, за последние несколько месяцев экономического кризиса Беларусь накопила, по данным Reuters, приблизительно $43 млн невыплаченных долгов своему соседу. Теперь нужно их быстро отдавать, потому что Москва уже не хочет давать электроэнергию в долг. Минску намекают, что его экономические проблемы пока не волнуют соседа и по своим счетам необходимо платить. Поставки из России составляют всего 10% потребностей Беларуси в энергии, но ситуация с отключениями может стать опасным прецедентом, когда в будущем Минск останется вовсе без электричества в совместном предприятии, которое, несомненно, будет контролироваться из Москвы.

Экономический кризис в Беларуси вообще поставил страну на грань коллапса. Теперь, в придачу к 40% инфляции и распродаже местных заводов, нужно будет подумать и о том, как оплатить энергоресурсы, которые Минск получал из России по низким ценам. Сейчас эти тарифы могут вырасти, поскольку с начала 2011 года мировые цены на ресурсы, как топливные так и металлические, постоянно идут вгору. По мнению многих исследователей, это будет восходящий тренд международной экономики нынешнего года, и Россия не хочет терять такой возможности заработать больше денег в посткризисном мире.

С другой стороны, политическая борьба в российской элите начинает набирать обороты. Пока непонятно, как договорятся друг с другом президент и премьер, но белорусский фактор может быть использован для этого. Известно, что летом 2009 года именно между президентом Медведевым и Александром Лукашенко разгорелись споры относительно выплаты Минском долгов за потребленный газ. Владимир Путин пытался держаться на расстоянии от этого конфликта.

Наконец, в последнее время Москва стремится получить прямой путь транзита нефти и газа в Европу, где за них дорого заплатят. Пока построятся и будут запущены на полную мощность Южный и Северный потоки, пройдет много времени, поэтому Кремль усиливает давление на Киев и Минск, чтобы получить влияние на их газотранспортные системы.

Долг за свет

Когда в конце мая 2011 года белорусский рубль сразу потерял 40% своей стоимости, а экономика стала останавливаться, немногие думали о том, что вскоре придется платить за свет. Тогда правительство Александра Лукашенко заверяло, что в стране хватит внутренних резервов, чтобы решить все свои проблемы. И одновременно обратилось за кредитом к России.

По мнению эксперта Аналитического центра «Новая стратегия» в Минске Виктора Тихого, белорусская экономика за последние несколько лет обнаружила свою зависимость от кредитов со стороны Москвы. «Для нас финансовый год начинается с ожидания, дадут ли нам денег, если да – то можно жить дальше. Теперь мы попросили $3 млрд, и это уже оказалось слишком», - считает аналитик.

Москва и не собиралась давать своему союзнику столько денег сразу, нужно было сделать белорусского лидера более послушным, чтобы он согласился продать наиболее привлекательные заводы и половину газотранспортной системы. Так и случилось, в России заявили, что Беларусь в этом году получит только $800 млн, и не больше. Причем из фонда ЕврАзЭС, и несколькими траншами. Из других источников Минск не сможет получить кредиты, поэтому он сразу согласился. Александра Лукашенко подталкивало и то, что в стране происходили молчаливые митинги протеста. Они еще не представляли большой угрозы для власти, однако могли быть симптомами глубинных процессов в обществе, которое проявляет свое недовольство. Большинство населения пока не ощутило удара по своим кошелькам, но в случае отсутствия инвестиций ситуация может измениться. Поэтому власти нужно спешить.

В то же время складывается довольно интересная ситуация. Ведь те $43 млн за свет, которые должен выплатить Минск, пойдут из кредитных денег ЕврАзЭС. То есть Россия получит деньги, которые по большей части сама внесла в эти фонды. По предварительным договоренностям, долг за три весенних месяца 2011 года должен быть погашен с 5 июля. И начать выплаты нужно немедленно, потому что отключения электроэнергии будут продолжаться.

Пока нехватка этих 10% российского света не повлияла на потребителей. Их недополучили преимущественно заводы и фабрики. Однако их остановка очень негативно может сказаться на экономике. И, главное, на цене продажи. Ведь правительство Беларуси уже объявило, что сейчас готово продать несколько важных активов, которые могут представлять интерес для инвесторов. Понятно, что инвесторами станут именно российские компании. Так, показателен пример завода «Беларуськалий». Глава российского концерна «Еврохим» Сергей Мельниченко уже пытался купить этот актив, но тогда власть не разрешила ему этого сделать. Теперь Беларусь вынуждена быть снисходительнее, ведь деньги нужны ей сейчас. В том числе и на то, чтобы рассчитаться за свет.

Совместное управление

Незадолго до отключения света Минску Россия наконец добилась обещания создать единую компанию по продаже электричества. С 17 июля 2011 года энергию белорусским потребителям будет продавать предприятие «Энергоконект». Оно является совместным проектом Беларуси и России, хотя пока непонятно, кто именно будет играть там главную роль. Однако Виктор Тихий считает, что этот проект поставит белорусский рынок энергии в зависимость от России. Ведь теперь Минск не сможет самостоятельно формировать цену за потребленное электричество и вынужден будет оглядываться на пожелания Москвы. Кроме того, в 2010 году проект строительства АЭС на территории Беларуси был временно заморожен, поскольку Минск требовал полного контроля над использованием энергии, выработанной на этой атомной станции. Кроме того, он не хотел испортить отношения с Литвой, которая выступала против постройки столь опасного объекта вблизи от своей границы.

Теперь вопрос Белорусской АЭС вернулся на повестку дня. Россия снова говорит о том, что компания «Росатом» начнет подготовительные работы для строительства в ближайшее время. И Минск уже не высказывает протестов и запретов. Похоже, кризис сделал Александра Лукашенко сговорчивее в этом вопросе. По предварительной информации, электричество с этой станции тоже будет продаваться совместным предприятием, по ценам, которые установит Россия.

Наконец, в июне стало известно, что 50% акций «Белтрансгаза» все же отойдут в собственность «Газпрома». За это российский монополист заплатит более $2 млрд, и станет единственным владельцем газопровода на территории Беларуси. Минск до последнего держал оборону в этом вопросе и пытался оттянуть продажу. Хотя экономистам было ясно, что Москва все же добьется своего. Теперь Александр Лукашенко уже не сможет угрожать Кремлю перекрытием поставок энергоносителей в Европу. Труба ему не принадлежит.

По мнению аналитиков Института «Наследие» в США, Россия последние полгода пытается поставить газотранспортные системы соседей в свое прямое подчинение. Сначала выкупив белорусскую трубу, а теперь оказывая давление на Украину. В прошлые выходные в Крым прибыл Владимир Путин и провел переговоры с Виктором Януковичем. Пока результаты этих переговоров неизвестны, но, по непроверенной информации, Россия хочет получить управление украинской ГТС и, главное, газокомпрессорными станциями вблизи Европы, в обмен на снижение цены на газ.

Пока Киев сопротивляется этому, цены на топливо с начала года растут. По данным Сhicago mercantile exchange, краткосрочные контракты на газ выросли с января 2011 года на 23%. А вскоре начинается отопительный сезон, и «Газпром» уже пообещал, что Европа, возможно, будет покупать топливо за $500 за тысячу кубометров. Из-за войн в Африке ЕС не может никуда от этого деться. Пока ситуация не стабилизировалась, и цены на энергию не начали падать, Москва хочет пробить себе прямой путь к богатым европейским потребителям. Поэтому тут в ход пойдут и кредиты, и отключение света для целых стран.