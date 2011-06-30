Фемида в отпуск не пойдет

В то время как руководство страны согласовывает график летних отпусков, отправив первым на отдых гарантирующего всем бескризисное будущее премьера, многие бывшие представители исполнительной власти готовятся отстаивать свое право на свободу в судах.

На предварительном слушании в суде «газового дела» против Юлии Тимошенко ее команда не смогла удивить служителей Фемиды и наблюдавших за происходящим в прямом эфире технологическими новинками. Как и Юрий Луценко, экс-премьер решила действовать по принципу «требуй невозможного» в надежде получить максимум доступного. Однако пример бывшего главы МВД показал неэффективность этого пути – его многочисленные ходатайства об отводе судьи, изменении меры пресечения, закрытии уголовного дела или хотя бы продлении срока ознакомления с его материалами суд оставил без удовлетворения. Смягчить вершителей судеб не смогла даже месячная голодовка и вызванное ею резкое ухудшение состояния здоровья главного «самбиста». Поэтому отказ судьи по всем подобным ходатайствам защиты Тимошенко был вполне прогнозируемым. Судя по проявленной в самом начале рассмотрения дел жесткости со стороны людей в мантиях, уступок обвиняемым не будет даже в мелочах. Появление дополнительного кондиционера в зале Печерского суда – лишь небольшое исключение, подтверждающее установленное правило.

Определенной победой команды Тимошенко стала трансляция судебного процесса в прямом эфире. (Вопреки сомнениям в том, что подобной чести удостоится еще кто-нибудь из числа бывших чиновников, находящихся под следствием, сегодняшнее заседание по делу Луценко тоже пообещали транслировать на одном из новостийных каналов). Получив информационную площадку, Юлия Владимировна дополнительно добилась эксклюзивного права говорить на заседании суда практически все, что считает нужным, без временных ограничений. Во всяком случае, судья Киреев устает делать ей замечания гораздо быстрее, чем она – их провоцировать. Лидер «Батькивщины» использует трибуну суда не столько в целях защиты, сколько в качестве агитационной площадки, засыпая слушателей политическими заявлениями и нелицеприятными высказываниями в адрес правосудия, добиваясь дискредитации будущего приговора. В том, что он будет обвинительным, сомнений не возникает – «газовое дело» не случайно было расследовано в рекордно сжатые сроки. Однако рейтинг «судебного шоу леди Ю» вряд ли будет высоким, до судьбоносного процесса 2004-го в Верховном Суде оно все же не дотягивает. К тому же в летний сезон политическими событиями общественность традиционно мало интересуются. Кроме того, у оппонентов Тимошенко есть возможность снизить ажиотаж вокруг «шоу №1», организовав проведение других судебных разбирательств. И они ею наверняка воспользуются.

Перед действующей властью стоит довольно сложная задача - обеспечить нейтрализацию наиболее рейтингового оппозиционера с соблюдением хотя бы минимальных политических приличий, что необходимо, прежде всего, для показа за пределами страны. Внимательно наблюдающих за ходом процесса против экс-премьера европейцев предстоит убедить в отсутствии у украинской Фемиды предвзятости по отношению к чиновникам кабинета Тимошенко. Именно поэтому рассмотрение дел, к примеру, против находящихся в СИЗО из-за растамаживания газа РУЭ Игоря Диденко, Анатолия Макаренко и Тараса Шепитько педалировать не станут. Да и «первопроходец» Юрий Луценко, скорее всего, уступит место даме в очереди за приговором. Гораздо более перспективными для демонстрации неизбирательности отечественного правосудия выглядят судебные процессы против представителей действующей власти. Советник Президента Анна Герман утверждает, что среди них правоохранительные органы уже выявили около 500 коррупционеров. Самое время поименно назвать хотя бы часть из них, указав понесенное ими наказание.

Если же говорить об известных широкой общественности фигурантах уголовных дел, то для доказательства отсутствия у Фемиды политических предпочтений власть может организовать всестороннее изучение в суде результатов работы деятелей столичного масштаба. Дело против депутата Киевсовета из команды Черновецкого Дениса Комарницкого уже направлено в суд, завершено следствие по обвинению бывшего главы Шевченковской райгосадминистрации Виктора Пилипишина в злоупотреблении служебным положением, экстрадирован председатель земельной комиссии Киевсовета Алексей Евлах, да и к чиновникам КГГА у правоохранительных органов есть вопросы.

Но наибольшим отвлекающим потенциалом обладает дело в отношении экс-президента Леонида Кучмы. В свое время информационный шум, поднятый его возбуждением, успешно перекрыл эффект от единственного визита в Европу Юлии Тимошенко в качестве невыездной. Расследование его уже завершено, обвиняемый неспешно знакомится с материалами. Тем временем Печерский суд отменил решение генпрокуратуры о закрытии уголовного дела против слушавшего Кучму бывшего майора госохраны Николая Мельниченко. На Резницкой в последнее время работают оперативно, тянуть с передачей Мельниченко в руки правосудия вряд ли станут.

Судебный процесс против Юлии Тимошенко, безусловно, будет главным событием летнего политического сезона, но вряд ли единственным. В стремлении отмести подозрения в наличии в Украине политических репрессий властная команда может организовать показательное наступление Фемиды по всем фронтам, что способно снизить интерес к отдельным битвам. При этом по закону жанра победу в нескольких сражениях одержат обвиняемые, но лишь избранные.